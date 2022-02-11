«Трибуна» уже не раз писала о том, что мусорный полигон в Ухте переполнен и не отвечает экологическим требованиям. Уже три года ухтинские общественники добиваются строительства нового полигона, но власть до сих пор отмалчивалась. И лишь теперь местные чиновники вынуждены реагировать.



Как ни парадоксально, подвижки в этом вопросе обусловлены не столько «земными» проблемами (загрязнение территорий), сколько «небесными» – ужесточение правил авиационной безопасности.

Еще в 2017 году в воздушное законодательство были внесены изменения. В частности, установлены так называемые приаэродромные территории. В 15-километровой зоне от аэропортов запрещено размещать какие-либо объекты, которые способствуют привлечению птиц. А именно таковыми являются мусорные свалки и полигоны ТКО, куда массово слетаются пернатые. Понятно, что столкновение самолета с птицей во время взлета или посадки чревато авиакатастрофой.

Трудности перевода

Как это часто бывает в России, корректировка воздушного законодательства долгое время не имела практических последствий. Лишь в 2021 году, под давлением транспортной прокуратуры, в регионах озаботились установлением приаэродромных территорий. Вот тогда встал вопрос об Ухтинском полигоне, который находится в опасной близости к городскому

аэропорту. Теперь власти вынуждены искать участок для строительства нового.

Выбору участка и было посвящено видеосовещание, которое прошло 27 декабря прошлого года под эгидой Министерства строительства и ЖКХ Коми. В обсуждении участвовали представители Ухтинской мэрии и регионального оператора, а также местные общественники-экологи.

По мнению экологов, есть два варианта для размещения нового объекта ТКО: на территориях либо Сосногорского, либо Ухтинского лесничеств. Оба участка – вне опасной для самолетов зоне (не менее 16-18 км от аэродрома). Но для этого необходимы гидрогеологическая экспертиза, а также такая юридическая процедура, как перевод лесных участков в категорию «земли промышленности».

Вот этот самый «перевод» и смутил ухтинских чиновников. Они считают, что оформление документов займет около двух лет. На это экологи тут же напомнили, что несколько лет назад чиновники лесного ведомства согласовали изменение границы зеленой зоны для перевода части лесов в земли промышленности под карьеры. Согласование с Россельхозом тогда заняло всего несколько дней. Значит, могут, если захотят?

Со времени того совещания прошло уже более месяца, однако участок для нового полигона пока не выбран. По мнению общественников, в любом случае необходима серьезная проработка обоих вариантов с участием экспертов-экологов.

Валерий ТОРЛОПОВ,

г. Ухта.