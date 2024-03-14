Пес в роли сыщика (Криминал от 15 марта)

Из дома пенсионерки в Усть-Вымском районе пропали продукты и электроприборы.

73-летняя женщина обратилась в полицию. Рассказала, что ненадолго отлучилась из дома, а когда вернулась, увидела, что окно разбито, пропали продукты из холодильника и электроприборы. На место выехала следственная группа с кинологом и служебной собакой Тенеси. Хвостатая ищейка сразу взяла след и привела полицейских к дому подозреваемого. Злоумышленником оказался ранее судимый за аналогичные преступления 41-летний местный житель. Похищенное изъято.

Вышла из комы и дала показания

38-летнему жителю Ижемского района грозит до 8 лет лишения свободы.

Осенью прошлого года неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина отправился к своей бывшей сожительнице и на почве ревности сильно избил ее. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом костей носа. Спустя несколько дней она впала в кому и лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи выжила. Мужчина свою вину так и не признал. Уголовное дело направлено в суд.

Посетителю бара сломали нос

Ухтинец не смог сдержать эмоции, пустив в ход кулаки и ноги.

Мужчину возмутил поступок потерпевшего, который выбросил в урну горсть переданных ему леденцов. Повалив его на землю, ухтинец пнул его в лицо, что привело к перелому костей носа потерпевшего. Отягчающим обстоятельством в суде стало то, что мужчина ранее уже был судим и находился под административным надзором. Смягчающим – то, что он раскаялся, принес извинения и добровольно возместил потерпевшему имущественный и моральный ущерб. Приговором мирового судьи драчун получил наказание в виде года принудительных работ.

Вытолкнул в окно

Прокуратура Костромского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего воркутинца.

В сентябре 2022 года 33-летний мужчина приехал в поселок Караваево к бывшей сожительнице встретиться с совместными детьми. Между ними возник конфликт, и мужчина стал избивать мать своих детей. Когда женщина попыталась позвать на помощь, разбив при этом окно, он вытолкнул ее со второго этажа. Потерпевшая получила множественные повреждения, в том числе травму шеи и грудной клетки. В суде подсудимый объяснил свои действия «гневом на почве воспитания детей». Суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Поживились на 2 «лимона»

Две работницы ювелирного магазина похитили золотые украшения.

Ухтинский предприниматель обратился в полицию с заявлением о хищении. Недостача вскрылась при проведении инвентаризации. Изучив записи камер видеонаблюдения, размещенных в торговом зале, и опросив свидетелей, полицейские установили личности похитителей. Ими оказались две молодые продавщицы. За недолгое время работы в ювелирном салоне им удалось присвоить порядка 90 различных украшений на общую сумму более 2 млн рублей. Похищенное они сбывали в городских ломбардах. В настоящее время обе находятся под подпиской о невыезде.