Пичипашня устала ждать перемен

«Наш дом принят в эксплуатацию три года назад — в августе 2014 года. Сдан он был со множеством недоделок, которые за прошедшее время не устранены, благоустройство территории не сделано. Весной и осенью к нам в Пичипашню добраться можно разве что на танке — другая техника по грязи, колдобинам и рытвинам не пройдет…»

Такое письмо поступило помощнику депутата Госдумы Валентине Анфилатовой от жильцов дома № 49 по ул. Юбилейной, расположенного на окраине районного центра Выльгорт.

Гладко было на бумаге

Проект «Квартал малоэтажной застройки в селе Выльгорт» стартовал в 2011 году. Под застройку было выделено два участка земли площадью в 51 и 83 гектара. Первая очередь строительства предусматривала возведение малоэтажных многоквартирных домов для переселения людей из закрывающихся поселков Поинга, Новоипатово и Усть-Пожег. Вторая — индивидуальное строительство и возведение ФАПа, а также детсада на 95 мест, общественного центра с торговыми площадями. Естественно, с прокладкой дороги и благоустройством территории. Позже было заявлено, что дома в новом микрорайоне строятся как для переселенцев, так и для продажи и что на выделенных площадях вырастет современный коттеджный поселок.

В мае 2011 года генеральный директор Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми Игорь Кудинов на заседании правительства республики заявил, что возводить новый коттеджный микрорайон будет «Сыктывкарский промкомбинат». Стоит напомнить, что в то время в числе руководителей комбината был Игорь Ковзель, а среди застройщиков упоминалась фамилия Александра Ольшевского. Об этом грандиозном проекте раструбили местные и республиканские СМИ.

Под звон литавр

Кстати, среди переселенцев была проведена большая «работа». Картинки с коттеджами всех вдохновили. Люди даже мечтали перевезти из поселков скот и технику: ведь место под строительство нового поселка было выбрано на пустыре. Но было поздно: все они уже подписали нужные чиновникам бумаги. Жителям Поинги пришлось бросить свой скарб (лодки, моторы, мотоциклы, мелкий и крупный скот), поскольку дома в Пичипашне не имеют никаких подсобных помещений. Кроме того, организаторы переезда не сделали самого элементарного — благоустройства территории.

Отдуваться за этот проект пришлось администрации Сыктывдинского района и его главе Олегу Лажаневу, у которого на устранение недоделок не было средств. В результате и сейчас жители Пичипашни живут в условиях новостройки.

На новом этапе

Сегодня на месте бывших сельхозугодий стоят несколько трехэтажных многоквартирных домов и таунхаус, где проживают как переселенцы, так и жители района, купившие здесь квартиры экономкласса. В новом микрорайоне много семей с детьми, но никакой инфраструктуры здесь до сих пор нет: ни магазина, ни аптеки, ни ФАПа или амбулатории, ни школы, ни детсада. Люди здесь чувствуют себя островитянами.

Надо отдать должное Сыктывдинской администрации — часть недоделок устранена. Однако люди продолжают обращаться в инстанции. Очередная жалоба попала в руки руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентины Анфилатовой. Был организован рейд «фронта» в Пичипашню, где активисты увидели, что дома для переселенцев построены в чистом поле, сюда не ходят пассажирские автобусы. На прошедшем сходе жители рассказали «фронтовикам» о своих бедах.

Анатолий ПОЛЬКИН.

P.S. По инициативе общественников в Минстрое Коми недавно прошло заседание, посвященное проблемам Пичипашни. Муниципалитету предложено войти в республиканскую программу по развитию территорий. Отмечено, что совместно с управлением автодорог Коми планируется приступить к благоустройству квартала, а именно — решить проблему подъездных путей и уличного освещения.