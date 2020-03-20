Сыктывкарский клуб любителей настольного тенниса «Ветеран» существует с 1998 года. Сейчас он насчитывает около 50-ти членов. Среди них, как любители, так и настоящие «мастера маленькой ракетки».

В конце 2019 у «Ветерана» словно открылось «второе дыхание»: у клуба появился добрый друг в лице Сергея Анатольевича Кулакова – депутата Совета города Сыктывкар, генерального директора группы компаний «КС Альфа».

В начале этого года состоялся Рождественский турнир на приз компании «КС Альфа», в нем приняли участие 32 спортсмена. Призами были награждены шесть спортсменов, получивших максимальное количество очков, кроме того, все участники получили новогодние подарки лично от Сергея Кулакова. Призовые места заняли Николай Самарин, Андрей Ульныров и Валерий Ладанов.

В февральском турнире на приз компании «КС Альфа», посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие 30 членов клуба «Ветеран». Соревнования проводились при участии АНО «Ресурсный центр поддержки НКО Республики Коми». 18 спортсменов были награждены призами от компании «КС Альфа» в разных номинациях. Абсолютные чемпионы в каждом из турниров получили памятные кубки с дарственной надписью.

Юрий ЧЕГЛЕЦОВ,

председатель клуба «Ветеран», главный судья соревнований.