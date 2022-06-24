Пионерское движение в СССР, 100-летие которого отмечалось в этом году, появилось не на пустом месте. Вожди пролетариата творчески переработали достижения капиталистов в деле воспитания подрастающего поколения. У нас были пионеры, а у них – скауты.

Хотя что значит «были»? Если пионерия как массовое явление исчезла после распада Советского Союза, то скаутское движение по-прежнему пользуется популярностью.

Его особенности хорошо знают в Сыктывкаре, поскольку на протяжении четверти века – до известных событий 2014 года, когда испортились отношения между Россией и США – наши школьники по линии республиканского отделения Российского фонда мира ежегодно в летние месяцы выезжали в международный скаутский лагерь «Чевонки», который находится в американском штате Мэн.

В переводе с индейского

Для начала немного истории. В 1989 году между Сыктывкаром и калифорнийским городом Лос-Алтос были установлены побратимские связи. В составе первой американской делегации к нам приезжал директор скаутского лагеря «Чевонки» (некоммерческое образовательное учреждение круглогодичного цикла) Дик Томас, тогда и была достигнута договоренность о сотрудничестве.

«Чевонки» в переводе с одного из индейских языков означает место, куда возвращаются вновь. Название очень точно характеризует особенность этого лагеря, который существует с 1915 года. Он считается одним из самых престижных в США, и туда ребята стремятся приехать вновь и вновь. Нередки случаи, когда американские дети с 7-летнего возраста ежегодно приезжают в «Чевонки» на протяжении всей своей школьной жизни. Причем делают это по примеру родителей, бабушек и дедушек. Затем уже в семейном кругу они могут спорить, в какие времена было лучше и кто прошел больше всех сложных маршрутов.

Любопытно, что к становлению лагеря имеет прямое отношение американец с русскими корнями Питер Морозов. Он из рода Саввы Морозова, известного русского предпринимателя и мецената. С ним я познакомился во время празднования 100-летия «Чевонки» и 25-летия сотрудничества лагеря с Коми. Высокий статный пожилой мужчина еще был, как говорится, в деле – весьма удивил, когда дал визитку, на которой было указано, что он возглавляет какую-то фирму в Вирджинии. Такие вот неугомонные американские пенсионеры.

Сказочное место

Для подростков из Коми в США главным было пройти хорошую языковую практику, а еще окунуться в местную неповторимую атмосферу.

Лагерь «Чевонки» расположен в сказочном уголке земли: с одной стороны – Атлантический океан, с другой – хвойные леса. В течение лета у ребят есть возможность поучаствовать в различных длительных походах – до трех недель. За это время полазить по горам, проплыть по рекам, озерам и океану на байдарках и каноэ.

Во время похода все живут в палатках, сами готовят еду на костре, стирают… Возвращаются в основной лагерь загорелыми и довольными.

Популярная «Репка»

Есть программы для школьников и в самом лагере. В частности, они много времени на занятиях уделяют изучению окружающей среды. Все программы интересные, достаточно трудные и всегда преодолимые. Есть здесь ферма, на которой дети сами выращивают овощи и зелень, ухаживают за животными. Есть зверинец, в котором представлены все животные, обитающие в штате Мэн, – змеи, птицы, лисицы, волки…

Здесь работают многочисленные спортивные секции, регулярно устраиваются соревнования, в которых, кстати, ребята из Коми всегда показывали хорошие результаты.

Что-то свое предлагали и «пионервожатые» из Коми. Так, педагог из Емвы Анатолий Полещук подготовил и провел презентацию на тему о России, Коми, Сыктывкаре и Емве. Однажды он сильно удивил тем, что организовал русскую баню: установил палатку, нагрел на костре камни и подготовил березовые веники. Ребята после парилки бегали в речку остужаться.

Каждое воскресенье в «Чевонки» – общий лагерный сбор на берегу океана. Ребята общаются между собой, показывают сценки из различных произведений. Одно время там большой популярностью пользовалась русская народная сказка «Репка».

Маленькие спартанцы

Ребятам из Коми, приезжавшим в «Чевонки», поначалу все здесь казалось непривычным. Особенно в сравнении с российскими детскими лагерями.

Приходилось жить в небольших домиках, рассчитанных на 7-8 детей. Внутри нет никаких перегородок, поэтому получается одна большая комната, в которой расположены двухъярусные кровати, а вместо тумбочек – полки. Окна без стекол – лишь москитные сетки. Нет электричества, поэтому в темное время суток приходится перемещаться при помощи налобного фонарика.

На территории лагеря запрещено пользоваться компьютерами и сотовыми телефонами. Созвониться с родителями и друзьями из лагеря можно только в небольшой временной промежуток между сменами.

Понятно, что спартанские условия создаются специально для закалки характера и чтобы испытать себя. Где ты еще поживешь без благ цивилизации? Кстати, в «Чевонки» под запретом еще и конфеты, газированные напитки и жевательная резинка.

Чай и кофе – только для взрослых

Немного остановлюсь на примерном меню в местной столовой. Блюда здесь предлагаются разнообразные, заранее объявляется, что, например, сегодня – день европейской кухни, а завтра – мексиканской, нередки дни русской кухни.

На завтрак дают блинчики с кленовым сиропом, парочку небольших сосисок. Во время обеда, как правило, на стол ставится большая миска с крупно нарезанными овощами и разными приправами, плюс что-нибудь мясное, например, бефстроганов, хлеб с маслом. На полдник предлагаются фрукты. На ужин появляется картофель в мундире со сливочным маслом, салаты, и может еще на столе оказаться кусочек курицы. Во время приема пищи детям дают только апельсиновый сок, молоко и воду. Чай и кофе разрешается пить только взрослым.

«Три года по лагерям»

Отправлять за океан детей – большая ответственность. Поэтому в Коми отделении Российского фонда мира всегда уделялось особое внимание подбору кадров: надо не только хорошо знать английский, быть коммуникабельным и ответственным человеком, но также ежегодно в летнее время иметь возможность выехать в «Чевонки». Очевидно, что тут вариантов нет, скаутским «пионервожатым» может быть только педагог.

18 лет каждое лето в «Чевонки» ездил учитель из Сыктывкарской гимназии имени А.С. Пушкина Владимир Сергеевич Абросимов, он сам подбирал группы и дотошно готовил ребят к длительной и многотрудной поездке. Про себя он любил повторять, что «провел три года в американских лагерях». Так и есть, если сложить месяцы работы в «Чевонки».

8 ноября 2020 года Владимира Сергеевича не стало. Его американские коллеги выразили соболезнования, исполнили и записали его любимую американскую песню Sand Dollar (Песочный Доллар).

– Мне в нем всегда нравилось его спокойствие и высочайший профессионализм в решении любых вопросов при организации поездок, – вспоминает Анатолий Полещук. – Благодаря его добросовестному труду нам удалось оставить после себя в «Чевонки» хорошую репутацию и уважение.

Всегда готов!

Между «Чевонки» и региональным отделением РФМ предпринимались попытки организовать в Коми прием детей из США на регулярной основе. Они в свое время отдыхали в Троицко-Печорском районе, в детском лагере «Мечта» в Сыктывдинском районе. Но эти поездки были от случая к случаю, поскольку у нас в Коми нет организаций, имеющих международные сертификаты на право работать с детьми, нет качественных туристических продуктов и много чего еще.

Да и менталитет у нас другой. Когда дети из США были в Печоро-Илычском заповеднике, то местные чиновники прикрепили к ним повара, дали лодку с мотором. Какие там весла, еще зашибутся! В лес одних отпускать? Да вы что, еще потеряются или клещи покусают! Одним словом, шаг влево, шаг вправо…

Нужно давать детям больше самостоятельности, о чем говорит столетний опыт работы «Чевонки». Увы, у нас организаций с таким стажем педагогической практики по понятным причинам попросту нет.

Девиз пионеров – «Будь готов!», у скаутов он такой же. И означает он, что ты готов в любую минуту выполнить свой долг. Но на самом деле смысл у девиза менее пафосный и лишен всякой идеологии. Ребят-скаутов просто готовят к взрослой жизни, воспитывают в них чувство долга, способность прийти на выручку. А это – универсальные ценности в любой стране. Ведь дружба и в Америке – дружба.

Сергей МОРОХИН.