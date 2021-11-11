Пишите дедушке (Блиц от 12 ноября)

На Стефановской площади в столице Коми открылась «Почта Деда Мороза».

Уже второй год по инициативе мэрии Сыктывкара устанавливается специальный домик, где помощники зимнего волшебника до 31 декабря включительно (ежедневно с 12 до 19 часов) будут собирать письма от детей с их заветными пожеланиями и отправлять их в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. Чтобы отправить письмо, дети обязательно должны прийти на «почту» в сопровождении взрослых.

Меняем грибы на доллары

Коми уже много лет торгует дикоросами на экспорт. К концу года лесной регион экспортирует в страны Европы грибы и ягоды на общую сумму 200 тысяч долларов.

По словам министра сельского хозяйства Дениса Шаронова, эта работа проводится в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». А через три года экспортные продажи дикоросов из Коми должны возрасти до $300 тысяч.

Проект «три в одном»

Власти Коми затеяли очередную «оптимизацию». Сыктывкарский лесопромышленный техникум планируют объединить со столичным ЦБТ и Троицко-Печорским политехническим техникумом.

Поскольку Троицко-Печорский политех находится за пределами Сыктывкара, на его базе планируют создать филиал Сыктывкарского ЛПТ. По мнению чиновников, за счет этой реорганизации удастся сэкономить 7 млн руб. в год. Но окончательное решение будет принято после общественного обсуждения на официальном правительственном портале.

Ночь в ритуальном салоне

В Ухте 19-летний парень разбил витрину салона ритуальных услуг, проник в помещение, забрался в «выставочный» гроб, накрылся крышкой и крепко уснул. Наутро его обнаружили полицейские, приехавшие по вызову сотрудников фирмы.

На днях Ухтинский городской суд признал молодого человека виновным в умышленном уничтожении чужого имущества (ущерб составил почти 23 тысячи рублей).

Ухтинец признал вину и обещал возместить вред, а свое нелепое поведение объяснил алкогольным опьянением. В итоге суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно.

Катера вместо теплоходов

По ночам на Вычегде стала появляться шуга. Поэтому с 12 ноября на маршрут, связывающий сыктывкарские поселки Алешино и Седкыркещ, выйдут катера на воздушной подушке.

Для жителей заречных поселков проезд на катерах в межсезонье будет бесплатным. Интервал движения катеров «Кайман» и «Хивус» в «часы пик» составит пять минут, сообщает пресс-служба мэрии.

Когда стрелять разрешается

Указом главы республики изменены сроки разрешения охоты на территории Коми.

Если ранее сроки охоты на лосей были установлены с 1 октября по 10 января, то теперь – с 15 сентября по 10 января. Продлены и сроки охоты на волка. Ранее охота на волков разрешалась с 1 августа по 28 февраля. Теперь – с 1 августа по 31 марта (то есть почти на месяц дольше).

Воркутинцам вернули поезд

С 13 декабря курсирование поезда Воркута – Москва будет восстановлено в ежедневном режиме.

Кроме того, будет улучшено транспортное обслуживание на маршрутах Москва – Лабытнанги и Москва – Сыктывкар, которые ранее ходили два раза в неделю. С 12 декабря назначен двухгруппный поезд 22/21 Москва – Лабытнанги/Сыктывкар периодичностью через день.

Интернет и ТВ станут дороже

В 2022 году стоимость услуг фиксированной связи, в первую очередь домашнего интернета и платного ТВ, в России могут вырасти примерно на 10%, подсчитало агентство TelecomDaily.

Эти вычисления базируются на результатах опроса топ-менеджеров операторов. Помимо инфляции, грядущий рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.

Пять лет за «минирование»

Житель Коми 18 раз сообщил о минах в аэропорту Хабаровска.

С июля по октябрь 2020 года на электронную почту международного аэропорта им. Геннадия Невельского регулярно поступали сообщения об угрозах взрыва. По каждому факту проводилась эвакуация пассажиров и персонала аэропорта, имелись многочисленные задержки авиарейсов. Сотрудники ФСБ России установили личность «минера». Им оказался ранее неоднократно судимый 38-летний житель Усинска. Он был задержан и доставлен в город Хабаровск. Железнодорожный районный суд города признал его виновным и приговорил к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Конституционный суд, прощай!

С 1 февраля 2022 года судьи уйдут в отставку.

Администрация главы Коми разместила на портале общественного обсуждения проектов нормативных актов проект закона об упразднении Конституционного суда Республики Коми.

На середину января 2021 года в производстве находилось 10 обращений, поступивших в суд до вступления федерального конституционного суда в силу. Все их суду надо было рассмотреть и только после этого запускать процедуру упразднения. На содержание Конституционного суда республики в этом году будет потрачено 26,7 млн рублей. В суде работают четыре судьи: Владимир Кретов (председатель), Надежда Боковикова (заместитель), Андрей Проскуров и Денис Басманов.

Кладбище домашних животных

В Ухте ищут специалистов, готовых его ликвидировать.

Ликвидировать несанкционированное кладбище в районе ул. Зерюнова планируют уже много лет, но подвижки начались только сейчас. Изначально муниципалитет был готов выделить на эти цели 1,8 млн рублей. Сейчас сумму контракта снизили до 1,5 млн. У подрядчика будет 30 дней после подписания контракта, чтобы выполнить обширный перечень работ. Необходимо будет провести демонтаж ограждений (всего насчитали 120 захоронений), изъять трупы животных, утилизировать их методом сжигания, провести дезинфекцию земли и благоустройство территории площадью 2350 кв.м. Заявки на участие в аукционе подали 4 организации.

Доходы самозанятых растут

На сегодня в республике зарегистрированы более 9500 самозанятых.

Больше всего самозанятых в сфере перевозок пассажиров, парикмахерских услугах, преподавании, торговле. 40% самозанятых – это женщины. Самый большой прирост самозанятых на тысячу работоспособного населения зафиксирован в Ижемском районе – плюс 26 человек. Самая популярная сфера собственного дела среди женской половины – это ногтевой сервис, солярии, парикмахерские услуги, массажи и прочее. У мужчин – ремонт автотранспортных средств, грузоперевозки.