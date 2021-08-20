Пишите любовные письма! Может статься, что их потом будут читать в музеях

В Национальном музее РК открылась выставка к 80-летию знаменитого писателя Сергея Довлатова. Основа экспозиции – его письма студентке Коми пединститута Светлане Меньшиковой.

В 1962-1963 годах – началась эта романтическая история. Довлатов был солдатом-срочником и проходил службу, охраняя уголовников на зоне в Княжпогостском районе. Увидев портрет симпатичной девушки в газете «Молодежь Севера», он разыскал адрес и написал ей письмо. Светлана ответила. Так завязался эпистолярный роман, который перерос в трогательную дружбу.

Вполне вероятно, что именно переписка со Светланой спасла Довлатова в трудный период его жизни. В письмах он рассказывал о суровой солдатской жизни, делился сокровенными мыслями, писал лирические и шутейные стишки.

Вчерашнему студенту филфака Ленинградского университета пришлось вживаться в роль лагерного надзирателя. Увиденное «на зоне» повлияло на мироощущение 21-летнего Довлатова. Именно с «зоны» и началось его «злополучное писательство». А населенные пункты Чинъяворык, Иоссер, Ропча, Вожаель, Ракпас создали своего рода «географический каркас» повести «Зона», лейтмотивом которой стала тема свободы.

«Сергей вернулся из армии, как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде» – так вспоминал о Довлатове Иосиф Бродский.

«Сыктывкар не входит в тройку важных городов в жизни Сергея Довлатова, но нам очень хотелось напомнить о том, что наш город все-таки был в биографии одного из самых любимых и читаемых писателей», – рассказала на вернисаже куратор выставки Светлана Бандура. Главными городами Довлатов без основания считал Ленинград, Таллин и Нью-Йорк, напомнила она.

В Ленинграде Сергей Донатович жил и работал 34 года – с 1944-го по 1978-й. В Таллине три года провел будучи корреспондентом газеты «Советская Эстония» (с 1972 по 1975 годы). Там же готовилась к публикации его первая книга «Пять углов», которая была уничтожена по указанию КГБ. Его произведения впервые были опублиткованы лишь в Америке, куда он эмигрировал в 1978-м. На родине книги Сергея Довлатова стали популярны лишь после его смерти в 1990 году.

Светлана Бандура рассказала также, что музей задумал совместный проект с воинской частью, которая располагается в Сыктывкаре. Сотрудники музея хотят пригласить на выставку военнослужащих, и, возможно, пример Довлатова подвигнет на творчество кого-то из них. Неслучайно название выставки звучит как призыв: «Пишите письма!»

Стоит напомнить, к слову, что с именем Довлатова мог бы попасть в историю еще один город республики – Ухта. Там в 2014 году его именем хотели назвать одну из улиц города. В этом случае это была бы первая и единственная улица Довлатова в России и вторая в мире после Нью-Йорка. Но в 2019-м администрация города по неизвестным причинам отказалась от этой затеи. А жаль…