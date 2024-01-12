13 января – День российской печати. Чем не повод сейчас вспомнить некоторые моменты из истории журналистики в Коми?

Начну с событий 1997 года, с кампании по выборам главы Республики Коми. Один из скандальных эпизодов политической жизни «лихих» 90-х наглядно передает колорит той эпохи.

Африканские страсти

Претендент на должность главы Коми Михаил Коданев (врач, писатель, чемпион СССР по карате) собрал пресс-конференцию и сделал сенсационное заявление: некие силы из Желтого дома готовят на него покушение. Для пущей убедительности даже назвал сумму, которую обещали киллерам за его голову – 50 тысяч долларов США!

Руководитель администрации главы Коми Алексей Гришин не без черного юмора прокомментировал эту «сенсацию»: «За такие деньги можно заказать руководителя какого-нибудь маленького африканского государства…» В том смысле, что политические конкуренты способны на все, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

Кстати, те выборы с огромным преимуществом выиграл действующий на тот момент глава Коми Юрий Спиридонов.

Ну, а Михаил Коданев, что называется, накликал себе беду. Через несколько лет ему предъявят обвинение в организации убийства депутата Госдумы России Сергея Юшенкова, и долгие годы Коданев проведет в местах не столь отдаленных.

Пуля – дура, главред – молодец

В то время жестко и провокационно поступали и в отношении самих «акул пера». В 1996 году неизвестные покусились на одного из самых авторитетных (в хорошем смысле) журналистов. Около полуночи раздался выстрел в подъезде дома в микрорайоне «Орбита», в котором проживал главный редактор популярной в Коми газеты «Молодежь Севера» Евгений Хлыбов. Пуля прошла через дверь и попортила кафельную плитку в ванной комнате. На ее пути, слава богу, никого не оказалось.

Все закончилось косметическим ремонтом ванной комнаты и появлением более надежной двери.

По горячим следам удалось узнать немного. В одном из ближайших к дому мусорных баков был обнаружен пистолет марки ТТ («Тула, Токарев»), из которого была «прошита» дверь главреда. В то время депутат Госдумы России и в прошлом сотрудник Прокуратуры СССР Николай Ген сообщил, что берет ход расследования под свой контроль.

Собственно говоря, вот и вся информация по этому резонансному делу, ничего ни добавить, ни убавить.

Так и не удалось установить злоумышленников. Сам Евгений Хлыбов также терялся в догадках – кому именно он перешел дорогу?

А тех, кто хотел бы поквитаться с журналистами «Молодежки», было предостаточно – газета отличалась остротой, запретных тем не было. «МС» писала о фактах коррупции в органах власти, в светской хронике – о причудах высокопоставленных чиновников: кто кого макнул на каком-нибудь правительственном банкете в салат, кого правоохранители поймали за вождением автомобиля в нетрезвом виде и так далее.

«Бульвар» в огне

Больше случаев, когда журналистов пытались запугать оружием, в Коми не было. Зато был пожар.

В 2002 году в результате поджога практически полностью выгорело помещение редакции сыктывкарской газеты «Стефановский бульвар». Глубокой ночью неизвестные, разбив окно, забросили в кабинет редакции несколько пластиковых бутылок с зажигательной смесью и горящий жгут. Вахтеры общежития (находится аккурат напротив через дорогу от Центрального бассейна), в котором находилась редакция, быстро среагировали на возгорание и вызвали пожарных. Через какое-то время работа редакции была возобновлена.

История «Стефановского бульвара» в качестве рупора оппозиции была яркой, но короткой. Организатором газеты выступил, как ни странно, не кто-нибудь, а сам Юрий Спиридонов, на тот момент уже бывший глава Коми. У него имелась исчерпывающая информация о делишках тех, кто пришел на место его команды в Желтый дом. Компромат, как говорится, лился рекой. Причем на любой вкус. Хотите узнать, сколько валюты на банковском счете конкретного чиновника – пожалуйста. Кто крышует наркотрафик – вот здесь полный расклад. Так что круг недоброжелателей оппозиционной газеты, как и в случае с «Молодежкой», был достаточно широк.

Об этом сразу же и заявил главный редактор издания Анатолий Полькин: «Учитывая характер «Стефановского бульвара», это может быть чья-то политическая месть…»

Не остался в стороне и глава Коми Владимир Торлопов, который заявил, что взял ход следствия под личный контроль.

Но и как с делом о стрельбе в подъезде главного редактора «Молодежки», на этот раз результат также был нулевым.

Анатолию Полькину лишь сообщили, что злоумышленники якобы приехали ночью из-за пределов республики, сделали свое черное дело и сразу уехали. Ясно, что они действовали по чьему-то заказу, но концов не найти. Да и сами исполнители могли не знать заказчика, поскольку в этом криминальном бизнесе дураков нет, подобные преступления если и раскрываются, то чаще всего случайно.

Тишина – как на кладбище

Увы, канули в Лету «Молодежь Севера», «Красное знамя» и ряд других известных газет. Большинство оставшихся в регионе СМИ находится в руках государства (в лице республиканских или муниципальных властей). На информационном рынке все «утрамбовано», напрочь исчезла здоровая конкуренция, что никак не способствует качеству печатных, да и электронных изданий.

Изменилась и творческая атмосфера в редакциях: там больше не пьют дешевый портвейн и не спорят до хрипоты: кто в республике «золотое» перо», «серебряное» или, на худой конец, «бронзовое». Участники тех дружеских споров давно постарели, разъехались по другим регионам, а многие еще дальше – по кладбищам.

За журналистами теперь никто не охотится – ни власть, ни криминал. Нужды в этом нет. Потому что сама журналистика по сути превратилась в «сферу услуг» и безропотно отрабатывает «госзаказы».

Нынешние СМИ в Коми можно условно разделить на несколько категорий: бюджетные (официозные), ведомственные (корпоративные) и рекламно-информационные. Отдельный «шкафчик» – у газеты «Трибуна», которая при всех своих недостатках старается быть независимой. А если и зависимой, то только от вас, наши уважаемые читатели.

Сергей МОРОХИН.