Вчера, 19 октября, член Совета Федерации от Коми Елена Шумилова выступила с отчетом о своей деятельности перед республиканскими парламентариями.

Рамки отчета были ограничены периодом с осени 2022-го по весну 2023 года. Отметим наиболее актуальные темы, которые были затронуты непосредственно в самом докладе сенатора, а также в ходе диалога с депутатами.

Квас крепче пива

В Совет Федерации поступило обращение Госсовета Коми по вопросу установления запрета продажи безалкогольного пива несовершеннолетним. По словам Елены Шумиловой, федеральным законодательством не установлены ограничения по реализации несовершеннолетним безалкогольного пива. В соответствии с ГОСТом безалкогольное пиво является продуктом пивоварения с объемной долей этилового спирта не более 0,5 процента. В том же квасе, продажа которого не подпадает ни под какие запреты, объемная доля спирта может составлять 1,2 процента. В связи с этим у профильного Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам вызывает сомнение обоснованность предлагаемого ограничения по безалкогольному пиву.

Кроме того, Комитет указал на отсутствие в обращении Госсовета Коми сведений об исследованиях, подтверждающих негативное влияние безалкогольного пива на здоровье несовершеннолетних. Комитет считает, что данная инициатива парламентариев Коми не может быть поддержана.

Кто тут коренной?

Еленой Шумиловой были подготовлены поправки в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». В частности, в них предлагалось уточнить порядок формирования единого перечня коренных малочисленных народов России. Поправки не были поддержаны Правительством РФ.

Вместе с тем Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося в мае 2023 года, поручил Правительству РФ совместно с губернаторами уточнить порядок ведения Единого перечня коренных малочисленных народов. Срок исполнения поручения – 1 июня 2024 года.

«Дальневосточная ипотека»

– Из поддержанных Правительством России инициатив хочу отметить мое предложение о внесении изменений в условия программы «Дальневосточная ипотека» в части ее распространения на Арктическую зону страны, – отметила сенатор. – Условиями данной программы предусмотрено субсидирование процентной ставки до уровня 2 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным отдельным категориям граждан на приобретение жилья на первичном рынке или на индивидуальное жилищное строительство на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Минвостокразвития России поддержало мое предложение об увеличении лимита на приобретение жилья по дальневосточной ипотеке. По итогам Восточного форума, прошедшего в сентябре 2023 года, по поручению Президента РФ Владимира Путина указанный лимит будет увеличен до 9 миллионов рублей, – подчеркнула Елена Шумилова.

Айкино ждет денег

Работающий уже больше полувека Дом культуры в селе Айкино Усть-Вымского района также оказался в центре внимания не только сенатора от Коми, но и самой Валентины Матвиенко, возглавляющей верхнюю палату парламента.

Именно в адрес Валентины Матвиенко в мае 2023 года на встрече с тружениками социальной сферы поступила просьба оказать содействие в выделении денег на ремонт «очага культуры» в Айкино. Присутствовавшей на встрече Елене Шумиловой было поручено организовать подачу соответствующей заявки, ну и, как водится в таких случаях, – обращение от главы Коми.

В ходе сложной бюрократической переписки между федеральными структурами – Советом Федерации, Министерством культуры и Министерством финансов – пока не удалось добиться выделения средств на ремонт Дома культуры в Айкино. «Решение ожидается», –отметила сенатор. Есть надежда, что соответствующая строка по финансированию появится в рамках подготовки федерального бюджета на 2024 год.

Руби от души!

По словам Елены Шумиловой, в ее адрес регулярно поступают обращения по вопросу обеспечения населения дровами. И она непосредственно участвует в этой работе.

Так, в адрес сенатора поступило обращение от председателя Совета Ижемского района Т. Артеевой, которая предлагает внести изменения в лесное законодательство с целью установления возможности проведения сплошных рубок в Ижемском районе, в том числе при заготовке древесины гражданами для собственных нужд.

Е. Шумилова направила запрос в Минприроды России с предложением о пересмотре границ лесных районов, которое было поддержано. В итоге территория Ижемского района к югу 65 градусов северной широты была исключена из зоны притундровых лесов и редкостойной тайги и отнесена к северо-таежному району Европейской части, что дало возможность проводить сплошные рубки.

Дням быть?

Елена Шумилова отметила, что в числе ее первых инициатив на посту сенатора было проведение Дней Республики Коми в Совете Федерации. Она была поддержана в Комитете по федеративному устройству, а также председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

В рамках таких мероприятий проводятся выставки, расширенные заседания комитетов с участием руководства регионов. На пленарном заседании СФ принимаются постановления о социально-экономической поддержке регионов, в которые включаются конкретные объекты социальной инфраструктуры: дороги, детские садики, Дома культуры, требующие софинансирования со стороны федерального бюджета при условии наличия подготовленной проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы. Далее исполнение постановления контролируется СФ. «Я знаю примеры, когда в постановление входили объекты на десятки миллиардов рублей», – говорит Елена Шумилова.

«К сожалению, по инициативе руководства Республики Коми мероприятие несколько раз переносилось. И это на фоне того, что среди других субъектов России идет борьба за право проведения Дней регионов в Москве. В декабре 2023 года в Совете Федерации будет приниматься решение о проведении Дней Республики Коми в весеннюю сессию 2024 года. Прошу руководство региона не отказываться от такой уникальной возможности получить поддержку Совета Федерации для социально-экономического развития республики. Уже в эту сессию руководителям от исполнительной власти стоит поехать в Москву и проанализировать опыт других субъектов по организации и проведению подобных мероприятий. Предлагаю свою помощь в этом взаимодействии», – подытожила свое выступление Елена Шумилова.