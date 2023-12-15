11 декабря в Архангельске Владимир Путин провел совещание по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России, в число которых входит и Воркута.

Встреча главы государства с губернаторами проходила уже в традиционном формате – по видеосвязи.

Не в тему

Выступление главы Коми Владимира Уйбы получилось весьма неоднозначным. Вместо основной темы – о развитии – он почему-то сделал акцент на проблемах Воркуты, о которых Владимиру Путину уже не раз докладывали. Президент в свою очередь давал соответствующие поручения, которые так и остались не реализованными.

Напомним, что еще в 2019 году, когда губернатором Коми был Сергей Гапликов, глава государства распорядился подготовить правительственное решение о будущем Воркуты и Инты. Оно должно было быть принято в декабре того же года, но его нет до сих пор.

Другое поручение касалось программы социально-экономического развития Коми, срок ее принятия – март 2022 года. Причем речь шла о запуске процесса качественных изменений в регионе, об инвестициях в экономику (озвучивалась сумма в 200 млрд рублей), создании новых рабочих мест, переселении граждан «с северов». Но заявленной программы нет до сих пор. То ли ее положили «под сукно», то ли она затерялась в московских коридорах власти.

«Спрос дорого стоит»

Вообще-то весь этот процесс «принятия решения» больше походит на саботаж, а также свидетельствует о том, что государственная машина попросту застряла в бюрократических согласованиях. Есть основания полагать, что в первую очередь по вине аппарата Желтого дома. Вспоминается недавняя история, когда вся эта местная вертикаль власти в течение нескольких месяцев решала технический вопрос с доставкой дров в один из отдаленных населенных пунктов Припечорья. Дрова в результате все же доставили (вернее, свалили на речном берегу), но – гнилые. «Твердое топливо» оказалось столь отвратительного качества, что местным жителям – и даром не надо, а уж тем более покупать за свои деньги.

Именно после выступления губернатора Коми Владимир Путин еще раз напомнил участникам совещания, что оно посвящено развитию Арктической зоны, а вовсе не проблемам, в том числе социальным, которые решать надо в другом формате.

Иначе говоря, тема совещания – стратегическая. Губернаторы должны говорить о будущем (оно прекрасно!) Арктики, рисовать радужные картинки для россиян в преддверии скорых президентских выборов. И тут некий Уйба бестактно встревает со своими жалкими «дровами», то бишь мелкими вопросами, а по сути, клянчит деньги.

Справедливости ради следует отметить, что глава Коми в целом сказал все правильно. Его даже можно похвалить за смелость. Ведь ситуация с Воркутой действительно аховая и требует срочной помощи федерального центра. Но, как говорил Глеб Жеглов, «спрос он в нашем деле дорого стоит. Спрашивать надо вовремя, чтобы в самую десятку лупить!» А на архангельском совещании вопросы, озвученные Владимиром Уйбой, были неуместны. Решать их надо в рабочем порядке, в тиши кабинетов, а не под телевизионные камеры.

Безнадежная очередь

Поскольку развитие той же Воркуты невозможно представить без разгребания «завалов прошлого», все же напомним, о чем говорил Владимир Уйба. Он в очередной раз озвучил информацию о том, что надо переселить из Воркуты и Инты 17 тысяч семей. «Причем из этих 17 тысяч семей 9 тысяч – это инвалиды и пенсионеры. У нас огромная просьба (я думаю, что это, Владимир Владимирович, для многих территорий) все-таки поручить разработать программу для опережающего переселения жителей Крайнего Севера…» – подчеркнул Владимир Уйба.

Еще он говорил о мастер-плане для Воркуты (его планировали запустить в апреле следующего года, но что-то там требуется откорректировать), а также о смене собственника градообразующего предприятия «Воркутауголь». Владимир Уйба вскользь упомянул и Усинский водовод. Будто все, кто его слушал, знают, что это такое. Точно не знают, поскольку даже в официальной стенограмме Кремля название водовода упоминается со строчной буквы – «усинский водовод».

Все те же грабли

В целом выступление главы Коми получилось довольно сумбурным, малопонятным. Так и осталось загадкой, что же хотел сказать Владимир Уйба. А жаль, когда еще представится такой случай вот так, глядя в глаза, пообщаться с президентом? Возможно, и не представится.

Примерно в таком же ключе выступил по видеосвязи перед главой государства Владимир Уйба и в 2020 году. И тогда это «протокольное» общение тоже закончилось по сути ничем. Владимир Путин лишь вежливо кивал нашему губернатору, выслушивая его горькие жалобы, но никаких результатов мы не увидели. Похоже, что ВВП в последнее время не слишком-то жалует такой чиновничий жанр, как «плач Ярославны»…

Дома «на боку»

В Архангельске Владимира Путина удивили строения, «которые на бок ложатся», но при этом не попали в категорию ветхих. Тут же было дано поручение вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину со всем этим безобразием разобраться.

Как все это знакомо для Коми! У нас не то что на периферии, а прямо в центре Сыктывкара жилые дома «на бок ложатся», причем таковых с каждым годом становится все больше.

Кстати, когда в 2006 году Владимир Путин посетил Коми, он нелицеприятно отозвался о качестве выльгортской дороги, ведущей к Республиканскому лыжному комплексу имени Раисы Сметаниной. Тут как раз тот случай, когда шило в мешке не утаишь. А вот те самые позорные столичные «деревяшки» местные чиновники закрыли фальш-фасадами, дабы не омрачать взор высокого московского гостя. Но может, зря они так поступили? Не надо было приукрашивать действительность, «прятать» проблемы от главы государства. Глядишь, и ликвидация ветхого и аварийного жилья в Сыктывкаре пошла бы тогда бойчее.

Сергей МОРОХИН.