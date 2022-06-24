Вчера, 23 июня, состоялось очередное заседание сессии Коми парламента. Депутаты рассмотрели более сорока вопросов.



Во-первых, был заслушан отчет главы Коми о результатах деятельности правительства за прошлый год. Сам доклад транслировался в режиме онлайн на канале «Юрган» и в соцсетях, а вот то, как его оценили депутаты и какие вопросы задали Владимиру Уйбе, осталось «за кадром» прямого эфира. Впрочем, интриги никакой и не было. Сам глава за день до сессии рассказал об основных тезисах доклада в своем традиционном видеообращении. Кто хотел, тот услышал.

Среди наиболее важных вопросов, обсуждавшихся в ходе сессии, были изменения в Конституцию региона, связанные с созданием в стране единой системы публичной власти, и поправки в закон о республиканском бюджете на 2022 год, вызванные получением республикой из федерального бюджета бюджетного кредита в размере 2,8 млрд рублей.

Депутаты выслушали отчет Минфина Коми об исполнении бюджета за 2021 год. Его уже без приставки «и.о.» представил заместитель председателя правительства – министр финансов Владимир Казаков.

По его словам, благодаря значительному приросту доходов 2021 год завершен с профицитом бюджета в размере 2,6 млрд рублей, хотя изначально планировался дефицит в 10,4 млрд рублей.

Традиционно, в структуре расходов бюджета почти 70% приходится на «социалку». Владимир Казаков подчеркнул, что около 40 млрд рублей в бюджет поступают за счет налогов от четырех ведущих компаний – ПАО «Северсталь», ОАО «Газпром трансгаз Ухта», ПАО «ЛУКОЙЛ» и Монди СЛПК. Основной прирост налоговой прибыли осуществляется за счет нефтегазового сектора.

Благодаря прогнозному увеличению поступлений по налогам на прибыль организаций, в 2022 году дополнительно будут финансово обеспечены следующие расходы: оплата труда работников бюджетной сферы, в том числе в связи с увеличением МРОТ; дотации местным бюджетам (275 млн рублей); оснащение медицинских организаций, направленных на реабилитацию (25,8 млн рублей); приобретение для компании «Комиавиатранс» самолета Ан-24 (64,8 млн рублей)…

С учетом изменений доходы республиканского бюджета в 2022 году составят 96,7 млрд рублей. Общий объем расходов – 107,6 млрд рублей. Дефицит бюджета останется без изменений и планируется на уровне 10,9 млрд рублей.