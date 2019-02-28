Плата за капремонт выросла недопустимо, считают печорцы

Депутаты Совета Печоры готовы вынести на обсуждение вопрос о размере платы за капремонт.



— Ко мне обратились мои избиратели, — рассказал «Трибуне» один из депутатов Иван Пьянков. — Люди сочли, что плата непомерно велика. Она выросла в три раза!

Сам Пьянков написал открытое обращение к главе Коми Сергею Гапликову. Оно уже получено.

В прошлом году взнос за капремонт исчислялся исходя из 2,68 руб. за квадратный метр, в нынешнем году он уже 8,04 руб.

При этом с 2019 года выросли платежи за ЖКУ в среднем по субъектам России на 4%.

Но рост тарифа за капремонт составил все 300%! Это значительно выше всех предельных индексов повышения платы за коммунальные услуги на 2018-2019 гг. Депутат и его избиратели действуют не голословно, а опираясь на документы.

«Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минстроя России от 27.06.2016 г.

№ 454, субъекту Российской Федерации при изменении размера минимального взноса в течение срока реализации региональной программы капитального ремонта рекомендуется учитывать изменение уровня платежеспособности населения, стоимости услуг и работ, входящих в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках региональной программы капитального ремонта (п. 6.2)».

Для обоснованного установления минимального взноса за капремонт в течение срока реализации программы капремонта субъекту рекомендуется каждые три года осуществлять переоценку значений необходимого размера взноса и предельного размера взноса за капремонт в соответствии с настоящими рекомендациями и устанавливать минимальный размер на основе проведенной переоценки.

Анализ уровня доходов жителей Печоры дает основания предполагать, что при решении вопроса при значительном увеличении взноса в Коми рекомендованная переоценка не проводилась.

«Повышение взноса за капитальный ремонт на 300% является недопустимым, нецелесообразным и неправомерным, что привело к нарушению прав жителей Печоры (как и всей Республики Коми) и действующего законодательства, в связи с чем просим пересмотреть размеры взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, установленные на 2019-2021 гг.», — сообщает в письме депутат.

По предложению Пьянкова вопрос о размере взноса за капремонт был вынесен на сессию районного Совета, которая прошла в среду, 27 февраля. Коллеги-депутаты с ним согласились и проголосовали единогласно, ведь и к ним тоже обращаются с этой проблемой избиратели. Нагрузка для людей становится непосильной.

Депутаты решили создать рабочую группу из пяти человек, чтобы написать обращение в Госсовет. Ведь именно депутаты республиканского парламента решили столь кардинально увеличить размер взноса.

Нина ВЕТЛУГИНА.