Платить должны все, утверждает руководитель Фонда капремонта

С ноября 2016 г. с нас стали требовать квитанцию об оплате капремонта. Одно дело — оплата квитанции за электричество, отопление, газ — это понятно, мы их потребляем. Но при чем тут

капремонт, то есть несуществующие услуги? Мы не хотим за них платить!

Г. ВАХНИНА, Т. МОЖЕГОВА, Т. ХОТЕМОВА, с. Объячево.

В почте «Трибуны» немало подобных писем с вопросами, касающихся капитального ремонта. На самые типичные из них мы попросили ответить и.о. генерального директора Фонда Республики Коми капремонта МКД Александра ПОДОЛЬСКОГО (на фото).

Семь тысяч домов

— Итак, можно ли отказаться от взносов на капремонт?

— Обязанность по уплате взносов на капремонт закреплена законом за собственниками помещений в многоквартирных домах. На сегодняшний день в Коми сложилась положительная практика по взысканию в судебном порядке задолженности по оплате взносов на капремонт. В ста процентах случаев решение принимается в пользу Регионального оператора (то есть Фонда — Авт.). Кроме того, в 2017 году Региональный оператор приступит к начислению пеней за несвоевременную оплату взносов на капремонт.

— Живу в доме барачного типа. Может, деревянные дома 40-50-х годов постройки и не надо латать? Пусть люди копят деньги на новый дом.

— В региональную программу капремонта включаются все много-квартирные дома, за исключением многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Если многоквартирный дом включен в программу капремонта, он должен быть отремонтирован.

— Сколько домов в Коми подлежат капремонту? И кто определяет очередность — какие дома надо ремонтировать сейчас, а какие через 20 лет?

— В региональную программу капитального ремонта включены 7139 многоквартирных домов. Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определялась органами местного самоуправления исходя из следующих критериев:

– износ многоквартирного дома;

– год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

– своевременность и полнота оплаты собственниками жилищно-коммунальных услуг, включая обязательный взнос на капитальный ремонт общего имущества;

– дата последнего проведения капитального ремонта.

В первоочередном порядке региональной программой предусматривается проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.

И зимой, и летом

— У нас на Севере — зима круглый год. А капремонты всегда делают летом. Считаю, что отремонтировать все дома просто нереально.

— К видам работ, которые «лучше» выполнять летом, можно отнести ремонт (окраску, оштукатуривание и т.п.) фасада и крыши. При этом капремонт осуществляется с применением современных материалов и технологий, позволяющих выполнять его и при минусовых температурах.

Имеющийся опыт по реализации программы капремонта в Коми показывает, что при ремонте крыш в зимний период не было случаев залития квартир. Тем не менее, выполнение работ в течение года будет распределяться таким образом, что отдельные виды работ будут выполняться в период с «плюсовой» температурой воздуха.

А вот замену лифтов, ремонт внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений можно выполнять в любое время года.

— Я живу на третьем этаже в «хрущевке». Собрание у нас было, решали, что надо ремонтировать кровлю и канализацию в подвале. Я категорически против того, чтобы за это платить. Пусть за кровлю платят жильцы пятого этажа, а за неприятный запах — жильцы первого этажа. А у меня не течет и не пахнет.

— Жилищный кодекс РФ обязывает собственников жилых помещений нести бремя расходов на содержание жилого помещения (которое является квартирой) и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Крыша, как и внутридомовые сети водоотведения, является общим имуществом собственников помещений в МКД.

Несвоевременное проведение капитального ремонта может привести к необратимым последствиям, в результате которых проживание в доме станет невозможным.

Так что платить за капремонт обязаны все собственники помещений, независимо от того, «на каком этаже» они проживают.

— Я ничего не понимаю в ремонте. А по телевизору говорят, что жильцы сами должны контролировать строителей. Считаю, что «надзором» должны заниматься специалисты-профессионалы.

— Речь идет не о том, что каждый жилец должен контролировать проведение ремонта подрядной организацией, а о том, что жильцы должны выбрать своего представителя. Таким представителем может быть как жилец дома, так и представитель управляющей организации либо иное лицо. Ведь зачастую уже после проведения капитального ремонта жильцы начинают возмущаться: тут не сделали, тут «украли», здесь не тот цвет… и т. д. А ведь с этим можно определиться в ходе ремонта.

Что же касается профессионального строительного контроля за ходом капремонта, то в Фонде кап-ремонта есть соответствующие специалисты. Фондом могут привлекаться и сторонние организации. Зачастую помощь Фонду капремонта оказывают органы местного самоуправления, направляя на объекты своих представителей.

Существенную помощь в осуществлении контроля за капитальным ремонтом оказывают управляющие организации. Какие-то из них проявляют инициативу, а каких-то жильцы привлекают чуть ли не насильственно. Это зависит от того, насколько ответственно управляющая компания подходит к содержанию общего имущества МКД. Качественно проведенный

капремонт снижает расходы на текущее содержание.

Платят ли магазины?

— У нас в доме висит объявление, что лифты остановят — они аварийные. На замену одного лифта нужен миллион. А их в доме 9. Замена лифтов — это капремонт? И как их отремонтировать сегодня, а не через 20 лет?

— Региональной программой капитального ремонта предусмотрены капремонт или замена лифтового оборудования. В случае, если лифт уже отслужил назначенный срок (25 лет) или сегодня-завтра этот срок закончится, необходимо обратиться в органы местного самоуправления. Причем лучше это сделать заранее. Органы МСУ смогут подготовить необходимые документы и ходатайствовать о внесении изменений в региональную программу капремонта при ее актуализации.

– Ремонт вентканалов входит в программу капремонта? Они осыпались и забились изнутри кирпичами. С тягой совсем плохо?

– Региональной программой не предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту вентканалов. Собственники помещений в многоквартирном доме могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капремонт. Часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников помещений в МКД, может использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества. То есть жильцы могут собирать дополнительные деньги на капремонт сверх установленного минимального размера взноса и потратить эти средства на проведение любого вида капитального ремонта, не предусмотренного региональной программой капремонта.

Если у вас забиты вентканалы, то, в первую очередь, необходимо обратиться в управляющую компанию.

— У нас на первых этажах — магазины и офисы. Должны ли они платить за капремонт? И как это проверить?

— Платить должны все собственники помещений в многоквартирных домах — как физические, так и юридические лица.

Информацию о состоянии фондов капитального ремонта в разрезе многоквартирных домов и помещений можно посмотреть на нашем сайте: «regoperatorkomi.ru» в разделе «Ежеквартальный отчет» (синяя кнопка в шапке сайта слева). Данная информация размещается ежеквартально в рамках реализации приказа Минстроя России.

Кроме того, информацию о каждом собственнике помещения можно получить, направив в наш адрес письменный запрос. Порядок предоставления такой информации предусмотрен постановлением Правительства Республики Коми от 21 января 2014 г. № 18.

С постановлением можно ознакомиться на сайте в рубрике «Законы/Региональное законодательство».

Трудно дозвониться…

— К вам очень трудно дозвониться. Предложение: записать на автоответчик добавочные номера, чтобы позвонивший сразу попадал к специалисту.

— Специалистами Фонда капремонта с понедельника по четверг осуществляется личный прием граждан. В будние дни необходимую информацию собственники помещений могут получить, связавшись с нами по телефону или по электронной почте. Должны признать, что из-за большого количества обращений затруднительно к нам дозвониться. Легче всего дозвониться в начале и в конце рабочего дня.

Также можно обратиться в Фонд капремонта с помощью интернета.

Если у граждан имеются вопросы к руководству Фонда капремонта, то можно записаться и прийти на личный прием, который проводится руководителем Фонда капремонта РК еженедельно.

Татьяна АЛЕКСЕЕВА.