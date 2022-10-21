Своевременная оплата коммунальных платежей не является гарантией того, что однажды вас не запишут в злостные должники. Более того, огромные суммы могут взыскать в судебном порядке. При этом о судебном заседании вас не известят, и вы узнаете о нем постфактум. И таких историй в Коми становится все больше, сегодня мы приведем один из примеров.

Без вины виноватые

Илья Попов из села Усть-Цильма рассказал «Трибуне», что 3 октября 2022 года всем жильцам дома № 38 по ул. Новый Квартал пришел перерасчет оплаты за тепло на основании решения Сыктывкарского городского суда от 13 апреля 2022 года. И отнюдь не в пользу жильцов. Сумма перерасчета – около трех миллионов рублей. В доме 35 квартир, соответственно, каждая квартира должна примерно сто тысяч рублей.

– Мы все в шоке, в ужасе! Как такое возможно?! Среди жильцов нет должников по коммуналке, все платят вовремя, у нас имеются соответствующие квитанции, – рассказывает председатель совета жильцов дома № 38 Илья Попов.

По словам Ильи Николаевича, никто из жильцов даже не подозревал о том, что это дело рассматривалось в Сыктывкарском суде. Оказывается, Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) действовала «в интересах жильцов» (об этом сами жильцы узнали лишь тогда, когда получили судебные решения).

А предыстория такова. Еще в 2019 году жилищная компания установила в доме общедомовой прибор учета (ОДПУ) тепла. Как сообщил Илья Попов, той обслуживающей компании сейчас уже нет. Как ее работники договаривались с «Коми тепловой компанией» (КТК), правильно ли был установлен счетчик, жильцы не ведают. Зато есть акт выполненных работ, который приняла тогда КТК. Значит, у тепловой компании на тот момент претензий не было.

И вот спустя несколько лет «выявили нарушения при установке ОДПУ». Но кто и куда обращался для проверки счетчика, жильцы дома № 38 до сих пор не знают.

«Это же анекдот!»

– Известно, что все наши службы работают по обращениям. Но кто и куда обращался по поводу «нашего» счетчика? Из решения суда (было, оказывается, два суда: первый постановил, что счетчик установлен неправильно, второй заставил КТК сделать перерасчет по нормативу) выяснилось, что исковые требования подавали в интересах Александра Куроптева. Он живет в этом же доме, но в совете дома не состоит, а значит, не уполномочен представлять интересы жильцов в суде. Но самое интересное, что и сам Александр Олегович тоже не знал о суде. Он в недоумении: почему именно его выбрали среди всех нас? Причем на него тоже повесили долг – более 90 тысяч рублей. Это же анекдот какой-то! Правда, совсем несмешной, – возмущается Илья Николаевич.

В августе КТК вывела счетчик из эксплуатации, жильцам за тепло пока начисляют по нормативу. Собственники дома скинулись на проект и согласовывают его, чтобы установить счетчик правильно, хотя еще в 2019 году это обязана была сделать обслуживающая компания.

Илья Попов также сообщил, что жильцы дома № 38 попытаются через суд оспорить решение Сыктывкарского суда.

Удорчане тоже в шоке

Многим жильцам многоквартирных домов в Усогорске Удорского района недавно пришли счета за отопление. У некоторых сумма долга перевалила за сотню тысяч рублей. Люди удивляются: откуда берутся такие заоблачные цифры?

На возмущение жителей Усогорска районная Служба стройжилтехнадзора дала комментарий: «Действительно, ряду потребителей в Удорском районе была доначислена плата за отопление за предыдущие периоды. Это коснулось собственников, которые самовольно удалили радиаторы отопления в квартирах, не согласовав переустройство со всеми инстанциями. Вследствие этого плата за отопление потребителям в таких домах начислялась некорректно. Мы связались с Удорским филиалом АО «КТК» и запросили обоснование начисленных сумм».

Но это сообщение не успокоило людей. Вот что они пишут в удорских пабликах: «Это КТК самовольно выдумывает всякие трудности для жильцов многоквартирных домов». Жилец, которому насчитали 78 тысяч рублей, возмущается, что до марта 2019 года приходили счета с 0, после платили 170 рублей «за стояки». На вопрос мужчины о новом платеже в местном филиале КТК ответили, что перерасчет был сделан согласно предписанию ГЖИ.

А вот мнение другой местной жительницы: «Мы сами хотим жить в теплых квартирах, пусть сделают нам отопление, мы рады будем». Также женщина написала, что ее семья квартиру приобрела уже без батарей: «На кухне три секции батареи есть, в зале холодная и не подлежит ремонту».

Следует отметить, что подобного рода «перерасчеты», где фигурируют огромные суммы, получают в основном жители сельских районов. Там коммунальные службы работают еще хуже, чем в городах, многие дома находятся в полуаварийном состоянии, а

контроль за ЖКХ фактически отсутствует.

Сельчане в целом живут беднее горожан. Поэтому вне зависимости от того, кто конкретно виноват в том, что многоквартирные дома обслуживаются ненадлежащим образом, жильцы не смогут выплатить так называемые «долги» за несколько лет. И если власти не найдут выход из ситуации, это чревато взрывом народного возмущения.

Екатерина МАКАРОВА.