Известный в республике предприниматель, производитель напитков на основе березового сока Александр Клоков из Удорского района удивил очередным изобретением. Он сделал болотолыжи и уже получил соответствующий патент. Болотолыжи планируют выпускать на заводе в Ижевске.

Как рассказал «Трибуне» Александр Митрофанович, идея смастерить болотолыжи пришла ему именно на болоте, когда он охотился на гусей. Ведь гусиная охота забирает много сил и энергии – птица выбирает такие места, куда человеку трудно добраться.

– «Болотолыжи от Митрофаныча» предназначены для пересечения травяной болотистой местности, – говорит изобретатель. – Это необходимая вещь не только для охотников на диких гусей, но и для тех, кто любит собирать ягоды. На них можно пересекать болото так же легко, как зимой на лыжах по снегу.

– То есть вы утверждаете, что на болотолыжах не потонешь?

– Испытано на себе – надежные! Сначала я изготовил лыжи из двух «сушил». Они тоже пошли. Но потом подумал: из пластика – еще лучше. Кстати, эта экипировка пригодится и спасателям. «Болотолыжи от Митрофаныча» скользят отлично, можно развить скорость от трех до пяти километров в час. Они имеют хорошую плавучесть,что позволяет легко передвигаться по водной глади.

Из технических характеристик Митрофаныч также отметил, что вес одной пары лыж составляет около двух килограммов, высота 150 см. Допустимая нагрузка на лыжи до 200 кг. Ширина одной лыжи составляет 110 мм. На болотолыжах можно «кататься» зимой и летом: выдерживает температурный режим от плюс 30 до минус 40.

– Александр Митрофанович, вы принимаете заказы? Или людям, которые захотят приобрести такие лыжи, нужно ждать, когда они поступят в магазины?

– Конечно, заводские будут качественнее. Это касается в первую очередь температурного режима. Мои, самодельные, низкие температуры не выдерживают: если температура ниже +5 или +2, то нос отваливается. И я об этом заказчиков предупреждаю заранее. Но если будут соблюдать мои рекомендации, то гарантия – три года.

Екатерина МАКАРОВА.