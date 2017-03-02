По дороге домой кикбоксеры оказались в «нокауте»

В середине февраля молодые спортсмены сборной Коми успешно выступили в Череповце на первенстве СЗФО России по кикбоксингу: 9 медалей и третье место в общем командном зачете. Но возвращаясь домой, спортсмены попали в страшную аварию.

Столкновение

Вот что рассказал тренер команды, руководитель республиканской Федерации кикбоксинга Андрей Рабинович:

— 13 февраля мы приехали в Микунь на поезде. Нас было 9 человек, в том числе семь подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Заранее договорились с родителями о том, что они в Микуни детей встретят и сами заберут. Но когда мы приехали на станцию, никого из родителей там не оказалось.

Питание закончилось, автобуса ждать долго. Был один выход — добираться до столицы на такси. По правилам, если в группе 8 или более несовершеннолетних, детей нужно перевозить специальным транспортом, при сопровождении машины ГИБДД. У нас было семеро подростков, соответственно, они могли ехать любым транспортом без сопровождения. Я подошел к одному микроавтобусу — водитель отказался. Подошел к другому, поинтересовался, есть ли лицензия, имеются ли ремни безопасности. Водитель лет 35-ти охотно согласился нас повезти.

Шофер сам рассаживал детей по местам, пристегивал их ремнями. Я сел в кабине рядом с водителем. Когда все дети были пристегнуты, мы тронулись в путь. Погода начала портиться, пошел снег. Неожиданно на 59-м километре наш микроавтобус вынесло на встречку. По касательной он столкнулся с «Ауди». Автобус развернуло, и он влетел под фуру, что ехала за легковушкой. Все машины оказались в кювете. А пассажиры микроавтобуса получили травмы различной тяжести.

После случившегося я вызвал «скорую», обзвонил родителей. Всех детей повезли в ближайшую больницу села Айкино. Больше всего пострадал самый старший из спортсменов, 16-летний Кирилл Мамедов. Он сидел возле окна на заднем сиденье. Врачи констатировали у парня сотрясение головного мозга, перелом бедра и носа. Еще двоих подростков, одна из них девушка, госпитализировали в Усть-Вымскую районную больницу.

Пропали «золото» и документы

— Когда мы приехали на место ДТП, Кирилл был уже в больнице, — вспоминает мама спортсмена Ирина Мамедова. — Он получил серьезные травмы, через сутки из Айкино его перевезли в Республиканскую больницу. В начале этой недели сына прооперировали. Во время аварии у Кирилла пропали многие вещи, в том числе документы и золотая медаль, которую он завоевал в Череповце. Сумки были разорваны, вещи разбросаны. Приходится это все восстанавливать. Но больше всего огорчает то, что ему теперь надолго придется забыть о спорте. В Череповце он выполнил норматив кандидата в мастера спорта, через месяц на чемпионате в Омске планировал выполнить норматив мастера. Пока он будет лежать на вытяжке, придется его перевести на домашнее обучение.

В связи с ДТП, в котором пострадали сыктывкарские подростки, была проведена проверка, возбуждено уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса. Выяснилось, что правила перевозки подростков были нарушены. Следователями установлено, что в конструкцию микроавтобуса были внесены изменения: изначально шестиместный «Фольксваген» был переоборудован в девятиместный.

Все дополнительные места не имели ремней безопасности. Во время аварии эти дополнительные «самодельные» сиденья сдвинулись с места, что способствовало получению тяжких телесных повреждений. Имелся и ряд других нарушений.

Тренер — в ауте

— Кикбоксинг — неолимпийский вид спорта, поэтому не финансируется государством, — продолжает Андрей Рабинович. — Федерация кикбоксинга была создана в 2001 году. Наибольшее развитие кикбоксинг получил в Сыктывкаре, Вуктыле и Ухте, где занимаются более двухсот спортсменов. Весь тренерский состав имеет высшую тренерскую категорию и звания мастеров спорта России по единоборствам. Всего же за время существования наша общественная организация подготовила более тысячи спортсменов.

Федерация существует за счет родительских пожертвований — арендует спортивные залы, приобретает инвентарь. Поездки на различные соревнования также оплачивают родители.

Следует добавить, что в Сыктывкаре юные спортсмены занимаются на базе МБОУ ДОД ДЮСШ № 5. Тренер Рабинович до недавнего времени являлся штатным работником спортивной школы. Но после того, как случилось ЧП с перевозкой спортсменов, Андрею Витальевичу пришлось уволиться с работы. Теперь он «в свободном плавании», без средств к существованию. После больничного намерен встать на учет по безработице…

Наталья КОЛОДИНОВА.

P.S. Для скорейшей реабилитации серьезно пострадавшему в аварии Кириллу Мамедову республиканская Федерация по кикбоксингу объявила благотворительный сбор.

Желающих помочь просят позвонить его маме – Ирине Геннадьевне Мамедовой – по номеру 89042324348. Номер телефона привязан к банковской карте.