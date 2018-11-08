По дороге домой устьцилемы рискуют жизнью

Жители Усть-Цилемского района недовольны тем, что дороги и улицы плохо освещены.

— На центральной улице райцентра в сторону нижнего конца села между тремя автобусными остановками горят всего три светильника. Теперь световой день короткий, и после работы сельчане вынуждены домой добираться в кромешной тьме, — сетует Любовь Мяндина.

За детей страшно

— На всей улице Полевой практически нет освещения. Такая же ситуация на Лесной, в местечке Семенов холм, где новостройки. Причем на этих улицах отсутствуют и пешеходные зоны, и люди с риском для жизни вынуждены ходить по проезжей части дороги, — говорит Любовь Пичугова. — Особенно переживаем за наших детей. Ведь здесь проходит оживленная трасса, по которой люди в зимнее время добираются до самых нижних деревень, а летом до Хабарихи.

Жители нижнего конца села неоднократно поднимали перед властями вопрос о необходимости благоустройства небезопасных участков дороги. Говорили также о дополнительных автобусных остановках, поскольку нижняя часть села интенсивно застраивается. По их мнению, автобусный маршрут нужно продлить еще на две остановки.

Сегодня конечная остановка «маршрутки» — Конино. Дальше жителям приходится подниматься на свой страх и риск пешком на гору. По этой же трассе возят на учебу школьников из Сергеево-Щелья, который находится в 10 км от райцентра.

Чья земля?

— Поскольку автодорога республиканского значения Усть-Цильма — Сергеево-Щелья — Хабариха, проходящая по центральной улице Советской, является региональной, администрация района не раз обращалась к республиканским властям, в надзорные органы с требованием обеспечить стационарное уличное освещение и тротуары в границах населенных пунктов, — рассказал «Трибуне» заместитель руководителя района Андрей Хозяинов. — По иску надзорных органов Сыктывкарский городской суд обязал ответчиков (Минстрой Коми и ГКУ РК «УправтодорКоми») организовать до 1 сентября 2019 года освещение на этих участках дороги. Земля под пешеходными мостками вдоль центральной улицы Советская находится также в ведении республиканских структур. На размещение сооружения в полосе отвода автодороги необходимо получить технические условия и согласования на проектирование. Но в бюджете ни на этот год, ни на следующий не заложены средства на эти цели.

По словам руководителя местного ДРСУ Александра Тлустенко, главная улица райцентра — Советская — одна из плохо освещенных. А по ней идет региональная автодорога. На других улицах села к зимнему периоду были заменены и установлены 85 светильников. В рамках двух малых проектов благоустройства осветили подъезд к аэропорту и улицу им. В. Батманова. Там установили шесть опор и 60 светильников.

В текущем году администрацией района подготовлен проект по строительству пешеходных тротуаров по улице Советской в районе хлебозавода. Но Минстрой не согласовал проект, ссылаясь на то, что размещение тротуаров в полосе отвода автодороги может быть осуществлено только собственником, то есть республикой.

Помимо райцентра, проблемы с тротуаром испытывают и в СП «Коровий Ручей». В целях безопасности сельчане просят соорудить тротуар хотя бы вдоль центральной улицы.

Большую тревогу родителей вызывает и неосвещенный участок спуска-подъема в местечке Высокая Гора.

Наталья КОЛОДИНОВА.