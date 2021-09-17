27 августа с.г. «Трибуна» опубликовала статью «Марксу даже не снилось… За счет простых работяг прибыль дорожной фирмы за год выросла в несколько раз».



В статье на цифрах показывалось, как руководство Коми дорожной компании воплощает в жизнь разработанную классиком «Теорию прибавочной стоимости». Еще в 1863 году К. Маркс доказал, что прибыль у капиталиста появляется только за счет эксплуатации рабочего человека. А нынешнее руководство АО «КДК» доказало, что в Республике Коми эта эксплуатация спустя почти 150 лет превысила все возможные нормы.

Согласно ОТС (Отраслевому тарифному соглашению) ставка первого разряда дорожного рабочего равна 14710 рублям – без коэффициентов и стимулирующих надбавок. Механизаторы, имеющие 5-6 разряд, должны получать 50-60 тысяч рублей в месяц, однако ставка у них снижена в 2,5 раза, в результате зарплата высококвалифицированного специалиста едва достигает 30 тысяч руб., а менее квалифицированные довольствуются «минималкой».

Всего год назад АО «КДК» находилась в предбанкротном состоянии. И появление чистой прибыли в 148 млн рублей буквально «из воздуха» могло получиться только за счет того, что руководство компании «сэкономило» на зарплате рабочих. Реском профсоюза дорожников обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить ситуацию с соблюдением Отраслевого тарифного соглашения и прояснить получение огромной прибыли там, где еще вчера дело шло к банкротству.

Минус 50 «лимонов»

Как говорится, не успели еще чернила просохнуть, а точнее, краска на газетной полосе, как республиканские информагентства сообщили о новой «победе» капиталистической экономики в АО «КДК». Агентство «БНКоми» в материале «В Сыктывкаре сэкономят 50 миллионов рублей на ремонте 11 улиц» рассказало еще об одном шаге руководства компании. Оказывается, в мэрии подвели итоги электронных аукционов по определению подрядчика, который займется ремонтом городских дорог в 2022 году. Победителем стало АО «КДК», предложившее на 50 миллионов меньше, чем предусмотрено сметой и условиями контракта. После выполнения контракта компания получит за работу 274 миллиона рублей, тогда как стартовая цена по двум контрактам начиналась с 342 миллионов.

Но если взглянуть на ситуацию с другой стороны, то все, увы, не так радужно. Нет причин бить в литавры и говорить об экономии. Надо иметь в виду то обстоятельство, что руководство АО «Коми дорожная компания», выходя на торги, умышленно занизило стоимость выполнения ремонтных работ на 50 миллионов рублей, чтобы данный контракт не достался конкурентам – другим дорожным компаниям.

Стоит подчеркнуть, что ремонт будет проводиться по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но отремонтировать дороги можно именно за счет рабочих, так как экономить на материалах никто не позволит. Мало того, контролирующие органы еще и оштрафуют за плохое качество. Поэтому остается только один вариант – недоплачивать рабочим, а «сэкономленные» на зарплате деньги пустить на покрытие расходов на технику и покупку материалов. И заодно получить возможную прибыль, чтобы потом красиво отрапортовать учредителям.

На пределе терпения

То, что происходит на рынке дорожных работ и проведения аукционов для заключения контрактов по ремонту дорог, не выдерживает никакой критики. Проводить аукционы по выявлению подрядчика за 8 месяцев до начала работ в период, когда на рынке строительных материалов происходит неразбериха и гиперинфляция – это уже не конкуренция, а прямой путь к банкротству!

Здесь стоит отметить, что уже 8 лет (!) работники Коми дорожной компании ждут повышения ставки – на данный момент она равна 4600 рублям. И терпение рабочих кончается. От имени коллектива обращаюсь к руководителю республики В. Уйба, который может и должен навести порядок в дорожном хозяйстве. Иначе нам ничего не остается, как обращаться к Президенту страны. Рабочие компании уже готовят такое обращение и собирают подписи.

Александр ЩЕРБИНА,

председатель профкома Удорского ДРСУ, филиала АО «КДК».

Фото БНК.