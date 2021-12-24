По городу бродит сантехник-маньяк… Будни сыктывкарского местечка Лесозавод порой напоминают американские фильмы ужасов

Нет ничего бессмысленнее и беспощаднее, чем злодейства, совершаемые не корысти ради, не в припадке ревности или гнева, а из одной лишь жажды крови, патологической страсти мучить и убивать. Зачастую такие преступления ставят сыщиков в тупик именно потому, что лишены каких-либо явных мотивов.

Ноги и туловище – отдельно

7 мая 2006 года в дежурную часть ОВД Сыктывкара позвонил смотритель железнодорожного переезда в местечке Кочпон. Он сообщил, что обнаружил на переезде человеческие останки.

На место выехала оперативно-следственная группа. На почти растаявшем снегу милиционеры увидели жуткую картину – голое туловище мужчины.

Близлежащую местность оперативники прочесали несколько раз. Лишь с третьей попытки удалось найти другие части тела – бедра, голени, ступни и руки без кистей. Причем на одной руке, возле предплечья, была срезана кожа.

Почему руки без кистей – это понятно: преступники обычно рубят их для того, чтобы труп нельзя было опознать по отпечаткам пальцев. А вот зачем с мертвеца содрали часть кожи, поначалу казалось загадкой.

Кепка без головы

Расследованием «дела о расчлененке» занялась оперативно-розыскная часть (ОРЧ) управления уголовного розыска МВД по Республике Коми под руководством Александра Масленникова и сотрудники городской ОРЧ, начальником которой был Владимир Абрамов.

Для начала оперативники запросили данные обо всех, кто недавно пропал в республике – не только в Сыктывкаре, но и в близлежащих районах. Однако никаких зацепок не появилось. И тогда А. Масленников убедил руководство, что надо еще раз провести тщательный осмотр места, где нашли обрубки тела, на сей раз уже в радиусе многих сотен метров. В результате был найден вещдок – кепка с помпоном.

Сыщики также проводили массовый опрос жильцов близлежащих домов Лесозаводского района. Обитатели дома по ул. Зои Космодемьянской рассказали, что несколько дней назад куда-то пропал их сосед – некий Петр Симонов (фамилия изменена). Одно время он работал стюардом, но был уволен за пьянки и с тех пор слонялся по Лесозаводу в поисках выпивки. Мужчина проживал вместе с сестрой Екатериной, других родственников у него не было.

Оперативники опросили Екатерину, как был одет ее брат накануне исчезновения. Сестра подробно описала одежду и вспомнила, что у Петра была кепка с помпоном. «Случайно не эта?» – спросил Владимир Абрамов и показал женщине вещдок.

Увидев кепку, Екатерина сильно побледнела, а Масленников и Абрамов переглянулись. Позже они проверили ее мужа на возможную причастность к убийству. Но эта версия быстро отпала – у мужчины было железное алиби.

«Сидели, пили вразнобой…»

А когда Екатерина поведала операм, что у брата на предплечье правой руки была татуировка, все сомнения отпали. Оставалось установить круг знакомых Петра Симонова.

Выяснилось, что последний день своей жизни бывший стюард провел как обычно – в компании собутыльников. Сначала «отдыхали» со спиртным во дворе, а затем продолжили веселье на квартире у одного из приятелей. Среди участников того застолья был и сантехник Николай Сидоров. Но опросить его сыщики не смогли: мужчина тоже куда-то пропал.

Лишь через несколько дней Сидорова удалось найти. Причем в неожиданном месте – в камере следственного изолятора. И угодил он туда за другое убийство!

Ищите женщину в ванной

Во многих голливудских фильмах ужасов именно сантехник почему-то оказывается главным злодеем. Ну а в русском фольклоре это, как правило, персонаж похабных анекдотов, утешитель одиноких женщин.

Сыктывкарский сантехник Сидоров был и тем, и другим – и серийным убийцей, и бабником. Он часто наведывался к одинокой даме, чинил в ее квартире трубы, а взамен получал бутылку водки. Очередной его визит «по части сантехники» завершился кухонным застольем, бурной ссорой с хозяйкой и жутким убийством.

Дальше сантехник продолжил «работать» в санузле. В ванной он деловито расчленил труп несчастной и затем по частям стал выносить в большой сумке из квартиры.

Пацаны в подъезде заметили, что из сумки, которую нес «дядя Коля», сочилась кровь, и рассказали об этом родителям. Те позвонили в милицию, и вскоре кровавый след привел сотрудников ОВД к квартире убитой хозяйки. Когда милиционеры выломали дверь, то нашли в ванной женскую голову и руки, которые злодей еще не успел вынести.

11 мая Сидорова задержали. А когда Александр Масленников приехал в следственный изолятор и увидел сантехника, то даже ахнул: перед ним стоял вылитый… Андрей Чикатило! Та же форма лица, прическа, глаза на выкате и массивные очки с крупными линзами. Та же наглая ухмылочка, как у знаменитого серийного потрошителя советских времен.

«Володя, это же настоящий маньяк…» – шепнул Масленников своему коллеге Абрамову.

И это была чистая правда. Николай Сидоров оказался опытным расчленителем-рецидивистом. Еще в далеком 1992 году он прикончил своего приятеля, а труп разрубил на части. Отсидел семь лет, но в 2001 году опять угодил в тюрьму, на сей раз – за угрозу убийством. Ему дали еще два года колонии, которые он провел в ИТК-25 под Сыктывкаром. Освободившись, Николай поселился в Лесозаводе – самом криминальном районе столицы Коми.

Зачем клеят обои?

Но на убийство Петра Симонова рецидивист-сантехник никак не «кололся».

Он признал, что в тот роковой день действительно пригласил Петра к себе на квартиру. Они выпили, а потом Симонов якобы отправился восвояси.

– Что с ним стало дальше? Не знаю я, мужики, – пожимал плечами Сидоров. Дескать, ночью в Лесозаводе с пьяным могло произойти что угодно – места тут гиблые…

Сыщики несколько раз осматривали квартиру Сидорова – ничего подозрительного. Но на одном из допросов его сестра Ирина проболталась, что недавно брат зачем-то переклеил в коридоре обои.

Оперативники вскрыли обои и увидели на стене бурые пятна. Экспертиза установила: это кровь. Группа крови – та же, что и у несчастного обладателя кепки с помпоном.

Примерно через неделю Сидоров начал давать показания.

Привыкли руки к топору

Тем поздним вечером на квартире сантехника собралось несколько мужиков. Мирная пьянка продолжалась до тех пор, пока не кончилась водка. И тогда хозяин толкнул Симонова в бок: «Ты наше бухло выпил, твоя очередь идти в магазин!»

«Нет у меня «бабок», ясно? – сказал экс-стюард. – Я ухожу!». И это были последние в его жизни слова.

Сидоров побежал в туалет, откуда вернулся с топором и немедленно зарубил гостя.

Потом вместе с племянником он сходил в сарай за пленкой, которой покрывают теплицы. Положив на пленку труп, Николай принялся за свое любимое дело – аккуратно, не торопясь (по словам племянника – с улыбкой), разрубил на куски еще теплое тело. Похоже, это занятие ему сильно нравилось. Даже больше, чем само убийство.

Останки вынесли к железнодорожному переезду. А голову и кисти рук Сидоров выбросил в озеро, что находится возле Краснозатонского моста.

Потом водолазы обшарили озеро, но ничего не нашли. Лишь год спустя пакет с головой и руками обнаружил на реке Сысоле пожилой сыктывкарский рыбак. Пакет прибило к берегу, а когда пенсионер достал его и открыл, то чуть не упал в обморок…

Приговор: четверть века – «на зоне»

Сантехник-маньяк Сидоров был приговорен Верховным судом Коми к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Говорят, что когда он сидел на скамье подсудимых, все присутствовавшие в зале тоже с изумлением повторяли: «Вылитый Чикатило!» Сходство и правда было разительным.

Светлана ВОСТРЯКОВА,

Анатолий СОЛОВЬЕВ,

капитан милиции в отставке.