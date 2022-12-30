По ком прозвонил колокол/ 20 известных земляков, что ушли в 2022 году

Поэт Джон Донн, автор известного изречения «Не спрашивай, по ком звонит колокол», еще при жизни придумал себе короткую веселую эпитафию. Она красуется на его надгробии: «John Donn, Undonne». Перевести это трудно, а Борис Акунин предлагает изящный вариант: «Динь-дон, Джон Донн». Дескать, пришел и твой черед…

Никому этого не избежать – ни обывателям, ни знаменитостям. По какому принципу назначается смертный час, неизвестно. В списке потерь уходящего года – люди разного возраста, от 41 до 96 лет. Но каждый из них оставил свой заметный след в истории Коми. Поэтому вспомним их всех поименно.

1 января ушел из жизни первый глава Ижемского района, Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР Николай Сметанин. Ему было 83 года.

8 января на 74 году жизни скончалась трехкратная чемпионка Советского Союза по лыжным гонкам, Заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка мира, призер зимних Олимпийских игр 1980 года Нина Рочева.

14 января не стало легендарного диктора Коми радио и телевидения Виктора Шерстнева. Ему было 90 лет.

16 января на 72 году жизни умерла Людмила Завьялова, бывший лидер Коми отделения Всероссийского движения «Солдатские матери», экс-омбудсмен по правам человека в Республике Коми.

26 января умер 89-летний поэт и писатель Николай Щукин.

28 января ушел из жизни экс-руководитель Госжил-инспекции Коми Александр Пленкин. Ему было 72 года.

29 января на 69 году жизни скончался экс-депутат Госсовета Коми, врач-хирург Валерий Потолицын.

8 февраля на 72 году в Сыктывкаре скончался солист хоровой группы Государственного ансамбля песни и танца имени Виктора Морозова «Асъя кыа», народный артист Коми Анатолий Смирнов.

18 февраля умер академик Борис Евдокимов, Заслуженный работник Коми, экс-преподаватель Сыктывкарского лесного института. Ему было 84 года.

21 февраля ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Иван Пыстин. После войны Иван Васильевич более 20 лет отдал службе в пожарной охране, возглавлял инспекцию госпожнадзора в Троицко-Печорском районе.

27 февраля, спустя шесть дней после 80-летнего юбилея, скончался член Союза писателей России Юрий

Ионов. 11 лет он был сотрудником газеты Сыктывкарского ЛПК «Огни Вычегды» и четыре года – газеты «Вечерний Сыктывкар». Одаренный поэт, писатель, переводчик с коми языка.

12 марта на 57 году жизни скончался бывший депутат Госсовета Коми Игорь Завальнев, координатор всероссийской акции «Бессмертный полк» по Ухте.

16 марта скончался участник Парада Победы 1945 года, ветеран Великой Отечественной войны капитан 1 ранга Михаил Хальзев. Всего месяц он не дожил до своего 97-летия.

18 марта в Коми ушел из жизни Заслуженный работник лесной промышленности РСФСР Анатолий Кононов. Ему было 85 лет, из них более 40 лет он посвятил развитию лесной отрасли республики.

20 марта в Ухте скончался Заслуженный работник Коми Петр Рогачев, стоявший у истоков создания предприятия «Боксит Тимана», формирования проектных решений по Средне-Тиманскому бокситовому руднику. Ему было 82 года.

7 апреля на 70 году жизни после тяжелой болезни умер Владислав Рудой, вице-президент Союза промышленников и предпринимателей РК.

16 мая в Москве на 74-м году жизни скоропостижно скончался экс-наставник «Строителя» Владимир Янко, один из самых влиятельных и известных персон в хоккее с мячом. В качестве игрока Владимир Янко выигрывал четыре чемпионата мира, в качестве тренера — шесть раз. Связан Владимир Янко и с Сыктывкаром. С 1982 по 1987 годы он возглавлял «Строитель» и вывел команду в Высшую лигу.

13 августа на 87 году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался ветеран журналистики Республики Коми Алексей Ардышев, работавший в народной газете «Трибуна» со дня ее основания.

23 августа умер историк Василий Золотарев, ему было 87 лет. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России и зарубежных стран СГУ им. П. Сорокина. Василий Золотарев пришел в университет в год открытия, в 1972-м. Долгое время был деканом историко-филологического факультета.

30 августа не стало народного писателя Республики Коми Виктора Напалкова. 84-летний писатель совсем недолго прожил без своей супруги, писателя Натальи Дубской, ушедшей от нас 13 марта 2022 года.

17 сентября после продолжительной болезни скончался первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Андрей Якимов.

21 сентября скончалась бывший главред прилузской газеты «Знамя труда» Нина Леканова. В журналистике она работала с 1976 года, с 1995 по 2021 годы возглавляла районную газету. Ей было 72 года.

2 октября скоропостижно ушел из жизни 41-летний фотограф Госсовета Коми Денис Будрин. Он много лет проработал официальным фотографом в региональном парламенте.

20 октября скончался экс-депутат Госсовета Коми Акиф Саядов. С 2005 по 2008 гг. он возглавлял ЗАО «Интанефть» и вывел предприятие в число передовых в геологоразведочной отрасли России. С 2008 г. был генеральным директором ОАО «Ухтанефтегазгеология». Ему был 71 год.

15 ноября в своем доме в Феодосии в результате несчастного случая (утечка газа) скончался летчик, изобретатель, один из основателей сыктывкарского клуба любителей моржевания Василий Триндюк. Ему был 61 год.

22 декабря скончался бывший главный госинспектор Коми по пожарному надзору Александр Чередов. Органы Госпожнадзора он возглавлял с 1996 года. В августе 2005 года он вышел на пенсию в звании полковника внутренней службы. Ему было 74 года.

26 декабря ушел из жизни Алексей Резниченко. Фотохудожник из Воркуты, чьи работы вы могли видеть на ежегодных городских выставках, во множестве пабликов, на интернет-ресурсах Заполярья и России.