По мнению экспертов, «мусорная» логистика в Коми не поддается никакой логике

Едва начавшись, «мусорная» реформа начинает давать сбои. Недавно руководство Курганской области заявило о том, что регион не готов к ее проведению. Правительство расторгло соглашение с региональным оператором. Станет ли это решение примером для Коми?



На днях жители республики получили первые счета на оплату услуг регоператора ТКО в лице ООО «Ухтажилфонд», хотя его победа в конкурсе, как и сам конкурс, поставлены под сомнение ФАС РФ и решениями судов. Платить или не платить — вопрос, которым сегодня задаются многие, и каждому придется решать его на свой страх и риск. Однако главный вопрос не только и не столько в цене (хотя плата за «мусорную услугу» в Коми — одна из самых высоких в России), сколь в том, кому это выгодно.

Первоначально заявлялось: реформа проводится для того, чтобы в регионах появились деньги на утилизацию и переработку мусора, включая обустройство полигонов и строительство мусороперерабатывающих заводов. Но расчеты показывают, что в Коми 90 процентов средств, собранных с граждан, уйдут только на транспортировку мусора. Плюс затраты на оргмероприятия и маржа региональному оператору. На переработку отходов остается мизер. Тогда зачем же было огород городить? И кто, кроме «Ухтажилфонда», в этом заинтересован?

Кроме того, выясняется, что из-за бессмысленной спешки многие регионы, включая нашу республику, попросту не готовы к реформе. О чем открыто и заявили на Курганщине. Увы, этого не скажешь о властях Коми, которые ввели новые правила по обращению с ТКО даже не с нового года (как другие субъекты РФ), а на два месяца раньше. Хотя в силу огромных расстояний ситуация у нас еще хуже, чем в той же Курганской области, территория которой гораздо меньше Коми.

Абсурдные схемы

В качестве примера приведем Троицко-Печорский район, откуда ТКО должны везти на ухтинский полигон. Мусор из села Митрофан-Дикост, как и из других поселений района, предполагается сначала концентрировать в Троицко-Печорске. Но как может быть выстроена логистика, если иметь в виду единственную круглогодичную дорогу? Мусор за 100 км сначала «поедет» до Нижнего Одеса, оттуда за 67 км — до Ухты, затем за 180 км – до Троицко-Печорска, а потом вернется на ухтинский полигон?

И это — не единственный пример подобных «челночных» маршрутов. Либо специалисты, сочинявшие этот абсурд, плохо знают географию и транспортную сеть Коми, либо пользовались какими-то другими соображениями. А местные власти эту тему явно прошляпили.

Стоит отметить, что в территориальной схеме масса и других нестыковок. И если смотреть правде в глаза, нам просто навязали новую, гораздо более высокую, цену за прежнюю услугу по вывозу ТБО, пытаясь изобразить хорошую мину при плохой игре.

В Воркуте работу «Ухтажилфонда» назвали неудовлетворительной.

Пресс-служба администрации Воркуты сообщила, что мэрия и жители города по итогам первого месяца считают работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ухтажилфонд» неудовлетворительной.

Руководитель администрации города Игорь Гурьев потребовал от «Ухтажилфонда» в ближайшее время выстроить грамотную логистику и разработать четкий график вывоза ТКО с территории округа, предоставить его управляющим компаниям для своевременной уборки контейнерных площадок после вывоза мусора, а также рассказать об этом жителям.

Нужен тайм-аут

Между тем начинают наконец звучать голоса, что с реформой поторопились. Депутаты, чиновники и «обслуга» готовят плацдармы для отступления. Так, 13 декабря депутаты Госдумы заявили о необходимости некоего адаптивного периода для ряда регионов, позволяющего отложить реформу.

Зампред Госдумы Ольга Епифанова, неосторожно проговорившаяся, что Коми готова принимать московский мусор, теперь спешно бросилась возвращать доверие электората: дескать, «северам» следует дать время на подготовку реформы.

В свою очередь глава Минприроды Коми Роман Полшведкин недавно робко заявил, что, мол, действительно, территориальную схему надо бы доработать.

Короче, сигналы пошли, «мусорная» телега, едва тронувшись в путь, разваливается. Курганская область, расторгнувшая договор с регоператором, — первая ласточка. Достанет ли честности правительству Коми взять тайм-аут, чтобы по-настоящему подготовиться к реализации мусорной реформы? Тем более в обстоятельствах, когда в арбитражных судах решается вопрос о смене регионального оператора. И если аукцион, в котором МинЖКХ признало победителем конкурса по выбору регоператора ООО «Ухтажилфонд», будет признан нелегитимным, предстоит долгая процедура выбора нового исполнителя мусорной реформы.

Владимир ИВАНОВ,

Тамара ПРОСУЖИХ,

Валерий ТОРЛОПОВ,

члены общественного Координационного совета управдомов Ухты.