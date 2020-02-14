7 февраля в Торгово-промышленной палате Коми состоялся «круглый стол», где предприниматели пытались «выяснить отношения» с руководством ООО «Ухтажилфонд».

Правда, в самом начале обсуждения директор фирмы Дмитрий Кондратенков объявил, что все острые вопросы якобы уже сняты, жалоб региональному оператору не поступает. Зато, оказывается, у самого оператора есть претензии к юридическим лицам, которые предоставляют недостоверные данные — занижают объемы отходов. По версии г-на Кондратенкова, «Ухтажилфонд» перевозит мусора гораздо больше, чем указывается в счетах, выставляемых потребителям. Из-за этого, горько сокрушался директор, «мусорщики» работают себе в убыток.

Острые углы

«Юридические лица», то бишь представители бизнес-сообщества, отреагировали на этот удивительный доклад в диапазоне от иронических смешков до гневных реплик. Таким образом, у «круглого стола» вдруг обнаружились острые углы — те самые вопросы, на которые обе стороны не знают ответов.

Пожалуй, самый яркий пример привела на совещании хозяйка ювелирного салона. По ее словам, за месяц в салоне скапливается маленькая коробка пакетиков из-под украшений, а оплачивать заставляют как за вывоз четырех контейнеров. И подобных примеров оказалось множество. Увы, вразумительного объяснения этим фактам не прозвучало. Дескать, таковы уж нормативы, которыми при расчетах пользуется оператор.

Замеряй и проверяй

А откуда, собственно, взялись эти пресловутые нормативы? Начальник Управления энергосбережения, контроля и регулирования цен в непроизводственной сфере МинЖКХ Дмитрий Коротич пояснил: нормативы введены на основании замеров, проведенных еще до начала (?!) мусорной реформы. На замечание, что они, мягко говоря, уже давно не актуальны, чиновник пояснил, что была предусмотрена дифференциация, возможность корректировок. По его словам, МинЖКХ направляло затем соответствующие запросы в органы местного самоуправления и регоператору. И вот эти фактические замеры ТКО могут стать основанием для «правильной» оплаты.

Обязанность производить замеры МинЖКХ возложил на муниципальные власти, но на местах этим никто не занимался, что подтвердила и начальник Управления экономики и анализа Сыктывкарской мэрии Лариса Туркова.

«Кто конкретно должен делать замеры?», «Дайте мне человека в магазин — пусть он считает мой мусор!» – звучало из зала.

Министерский чиновник никакого «человека в магазин» дать, конечно, не мог. Зато он поведал собравшимся, что замеры мусора в контейнерах должны проводиться регулярно, в течение всех четырех сезонов. Потом эти «актуальные» данные якобы стекаются в министерство. Другими словами, делается все, чтобы бизнес платил не «от балды», а дифференцированно (в каждом конкретном случае) и только за реальный объем вывозимого мусора.

Кто и когда будет проверять мусорные контейнеры возле торговых точек, дабы определить (вероятно, на глазок?) эти объемы — так и осталось за рамками «круглого стола».

Кто на новенького?

С другой стороны, и «мусорного» оператора можно понять. Мало того что «Ухтажилфонд» несет убытки из-за «недобросовестных потребителей», так у фирмы еще и другие проблемы – кадровые, например. Так, на минувшей неделе в Сыктывкаре осудили за мошенничество бывшего директора этой фирмы Анджея Скаковского. А новому заместителю директора ООО «Ухтажилфонд» Илье Первакову, наверное, нелегко. Хотя человек он тоже достойный. Молодой, но уже опытный, недавно освободился.

Напомним, что это тот самый Перваков, который возглавлял Республиканскую службу по тарифам и сел в тюрьму за крупную взятку. Выйдя из колонии досрочно весной прошлого года, Илья Перваков тут же направился в бизнес. Вскоре он даже дал интервью, где заявил: «Наша главная цель — помочь клиенту». Как говорится, хорошая молодежь идет на смену ветеранам бизнеса!

Очевидно, «помогать клиентам» гражданин Перваков намерен и в статусе заместителя руководителя ООО «Ухтажилфонд» по реализации и правовым вопросам. Недавно он разослал всем руководителям учреждений новую директиву под названием «Об актуализации данных», в которой потребовал «предоставить информацию о всех собственниках нежилых помещений по прилагаемой форме». А в случае неисполнения директивы обещает обратиться в надзорные органы (о строгости этих органов «правовед» Перваков знает не понаслышке).

Не надо сваливать

Как считают многие предприниматели, новый руководитель таким образом пытается свалить свою работу на других. Такими данными обладает Росреестр, и за эту информацию нужно платить. Либо делать самому, а это потребует и времени, и денег. Кроме того, в форме, которую требуется заполнить, нужно указывать чуть ли не все персональные данные. А для этого нужно получить разрешение. «Гражданин начальник» Перваков предлагает сделать это предпринимателям. Только вряд ли они этим будут заниматься — себе дороже.

Наверное, у бывших и нынешних руководителей «Ухтажилфонда» есть еще немало и других светлых идей. Да, с полигонами или раздельным сбором мусора пока не получается. Но вот наладить сбор денег с потребителей — задача вполне реальная.

ДЛЯ СПРАВКИ

Анджей Скаковский.

До весны прошлого года возглавлял ООО «Ухтажилфонд». Недавно осужден за мошенничество в крупном размере и коммерческий подкуп.

Илья Перваков.

Прошлой весной вышел из колонии, где сидел за взятку. Теперь в качестве одного из руководителей «Ухтажилфонда» он рассылает грозные директивы.

Анатолий ПОЛЬКИН.