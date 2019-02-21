По ночам на территорию бывшего СМЗ вывозили тысячи «кубов» снега

Нынешняя зима в столице Коми бьет рекорды, коммунальщики едва справляются, многие дворы стали непроезжими. Возник вопрос: куда девать горы снега?
Недавно снег стали свозить на территорию бывшего СМЗ (Сыктывкарского механического завода), где теперь находятся десятки частных предприятий. Много их и возле бывшего литейного цеха, который располагается на Сысольском шоссе — за гипермаркетом «Мебельград». Сейчас работники мастерских в тихой панике: они опасаются, что с приходом тепла их затопит талая вода.
Территория бывшего завода находится как бы в котловане — вокруг выросли многоэтажные дома, для возведения которых строители сделали подсыпку. Когда снег начнет таять, нынешние ИП (индивидуальные предприятия), расположенные ниже «Мебельграда», рискуют утонуть.
С наступлением темноты и по ночам «неопознанные» самосвалы вывозили снег за развалины литейного цеха. До тех пор, пока не забили все пространство — теперь за стенами цеха образовалась насыпь метров 150 длиной и пару метров высотой. Это примерно три тысячи «кубов» плотного снега.
Корреспондент «Трибуны» попытался сфотографировать машины, чтобы определить того, кто додумался до столь оригинальной утилизации снега. Водители заявили, что возят его якобы из Выльгорта, но откуда именно — назвать отказались. Один из них сказал: «Нас послали, мы поехали. А кто и зачем — это не наше дело». Стоит добавить, что после вечерней «фотосессии» вывозка прекратилась.
Анатолий ПОЛЬКИН.