12 июня в Сыктывкаре отметили сразу два праздника – День России и День города. Уже с утра на Стефановской площади развернулась ярмарка «Лето». Здесь были товары не только из районов республики, но и из Кирова, Белоруссии, Казани, Великого Устюга, Уфы, Костромы, Курганской и Московской областей. Продавали сувениры, игрушки, шашлык, плов, чай, кофе, изделия художественных промыслов, продовольственные и непродовольственные товары и даже валенки.

Почетные граждане

На главной площади Республики Коми в День России чествовали заслуженных жителей региона и Сыктывкара. Прошло чествование почетных жителей Сыктывкара. С 1967 года 54 человека, внесших вклад в развитие Сыктывкара в отрасли экономики, строительства, культуры, науки и других сфер, удостоены этого звания.

В 2024 году почетными жителями Сыктывкара стали председатель Республиканского совета ветеранов Людмила Жукова и основатель компании «Лузалес» Николай Семенюк (посмертно). Награды ушедшего в 2018 году основателя компании «Лузалес» были переданы вдове Николая Семенюка – Марии Николаевне.

«Свадьба года»

На Стефановской площади также прошла церемония бракосочетания пары из Удорского района. Мероприятие прошло в рамках I Республиканского проекта «Свадьба года». Узами брака соединились Руслан из села Глотово и Виктория из Кослана. Пара проживает в Удорском районе, новоиспеченный глава семьи работает учителем физкультуры в Косланской школе, его избранница – в финансовом управлении администрации Удорского района. Молодоженов объединяет интерес к путешествиям и увлечение спортом: оба участвуют в Спартакиаде среди организаций района, сдают нормативы ГТО, обладают золотыми знаками отличия. Насыщенная программа проекта «Свадьба года» подарила молодоженам яркие эмоции. На церемонии, воссозданной на основе традиций коми народа, жених и невеста зарегистрировали брак.

Глава Коми Владимир Уйба поздравил молодоженов с созданием семьи, пожелал пополнения, любви, удачи и счастья, а также подарил утицу и свадебное путешествие на плато Маньпупунер. Глава Удорского района Николай Жилин вручил молодоженам сертификат на 50 тысяч рублей.

Концерт, фестиваль, ярмарка

Вечером на площади выступили певица Юта и группа «Турбомода». Юта – заслуженная артистка России, автор и исполнитель своих песен, композитор, которая более 10 лет поддерживает военнослужащих Вооруженных Сил РФ своим творчеством и выезжает с концертами прямо в зону ведения боевых действий. «Турбомода» – это танцевальная поп-группа, которую называют «облегченной версией» другой известной группы – «Руки вверх».

В Кировском парке для жителей и гостей столицы Коми в праздничный день подготовили несколько тематических площадок: спортивные, трюковые, творческие, музыкальные, танцующие, расслабляющие. Там же прошел фестиваль уличной культуры и спорта «СтарТуй».

Частью праздника стала III Межрегиональная книжная выставка-ярмарка «Алая лента». В ее программу вошел литературный фестиваль, гостями которого стали известные российские писатели. Это автор романов «Вонгозеро», «Живые люди», «Кто не спрятался», «Тоннель» Яна Вагнер, режиссер, сценарист, продюсер, издатель, автор книг «Провокатор», «Ключи времени», «Теория и практика осознанных бесед с сыном/дочкой от 3 до 7 лет» Яна Поляруш и писательница Ирина Богданова, известная такими произведениями, как «Мера бытия», «Дом, где тебя ждут», «Жизнь как на ладони».

Авторы провели встречи в Сыктывкаре, Усть-Выми, Корткеросе на базе центральных и модельных библиотек. Поклонники современной литературы смогли задать вопросы гостям, приобрести их книги и взять автографы. Также в программе литературного фестиваля – громкие чтения, мастер-классы, викторины и игры.

В День города, 12 июня, на площади возле Центрального бассейна в Сыктывкаре прошла книжная ярмарка, посетители которой смогли приобрести актуальные новинки как региональной печати, так и российского книжного рынка, принять участие в презентациях книг, услышать произведения в исполнении самих авторов, пообщаться с писателями и взять у них автографы.

Наталия ЕВСТИФЕЕВА.