20 февраля Ивану Кулакову исполнилось бы 80 лет. Один из самых уважаемых политиков и руководителей республики ушел из жизни 18 лет назад.

В ноябре 2005-го проводить в последний путь спикера Госсовета Коми собрались сотни людей. Траурная процессия заняла всю улицу от Стефановской площади до Стефановского собора, где проходило отпевание. К его первому дню рождения, который случился уже без него, в здании парламента открыли фотовыставку. А когда пришло время ее демонтировать, сотрудники аппарата и многие чиновники из тех, кто работал в здании Госсовета, просили ее не убирать. «Пусть Егорыч останется…» – просили они.

Согласитесь, факт, о многом говорящий. Далеко не каждого политика так ценят и уважают. Ни при жизни, ни после смерти. Выставка памяти Ивана Кулакова появляется в Госсовете с завидным постоянством. В минувший вторник, аккурат в день его рождения, открылась уже пятая по счету.

На выставке «Человек. Политик. Гражданин» представлен весь жизненный путь Ивана Егоровича. От детских фото мальчика из несуществующего нынче поселка спецпоселенцев Ичет-Ди в Троицко-Печорском районе до рабочих будней второго лица региона. Здесь же можно узнать, как, будучи 16-летним подростком, Ваня Кулаков во время наводнения в с. Дутово помогал вывозить на лодке детей из школы-интерната, вытаскивал подмоченные продукты из магазина, спас деньги и документы из сейфа сельсовета. За этот подвиг 16-летний он получил грамоту от Верховного Совета Коми АССР.

«Сердцем прикипел к Печоре»

В Печору он приехал, отслужив в армии в ноябре 1967 года, и прожил здесь четверть века. «Сердцем прикипел к этому городу. Там уютно, легко дышится. Печора – это не только мои лучшие годы. Печоре я обязан всем, чего добился в жизни», – признавался Кулаков в одном из своих интервью. Здесь он работал в управлении Печорстроя, в горкоме партии, председателем исполкома Печорского городского Совета народных депутатов, главой администрации города.

Интересный случай рассказал заслуженный работник РК Геннадий Денисов: «Я работал в Инте и тоже был председателем. В один из декабрьских вечеров, когда мороз переваливал за -30, на нашем хлебозаводе случилась авария. Были сорваны графики выпечки хлеба, город оставался без этого необходимого продукта. Решил позвонить в Печору. «Иван Егорович, помоги! Выручи хлебом!». В ответ услышал: «Позвоню в течение часа». И потом минут через сорок: «Пятитонный контейнер устроит? Встречайте вечерним поездом». Через четыре часа наши хлебовозки развозили по интинским магазинам печорский хлеб».



Стоит напомнить также о том, что в 1998 году именно Иван Кулаков договорился главой Коми Юрием Спиридоновым, стал одним из учредителей благотворительного фонда «Покаяние» и его первым председателем. Именно он привлек к работе над мартирологом жертв политических репрессий Геннадия Невского, отличного журналиста, знакомого ему еще с Печоры.

Иван Егорович неоднократно избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР, был первым заместителем Председателя Верховного Совета РК и первым заместителем Госсовета Коми. С марта 2003-го по ноябрь 2005 года возглавлял региональный парламент.

В память о Большом Иване в Печоре на доме № 52 по улице Спортивной, где он жил последние годы, была установлена мемориальная доска. Дворец спорта «Юбилейный» в Печоре и школа в селе Приуральское носят его имя. 10 августа 2017 года И. Кулакову присвоено высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин» (посмертно).