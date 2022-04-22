По самые помидоры! Разрекламированные теплицы в Сосногорске бьют рекорды по убыточности

По данным налоговиков, у ООО «Тепличный комплекс «Сосногорский» прошлый год сложился неудачно: чистые убытки составили 185,9 млн рублей, по итогам 2020 года – 171,7 млн рублей.

Изначально было понятно, что на тепличных огурцах и помидорах большие капиталы не сколотить. Тем не менее, растущие убытки стали в какой-то степени откровением.

Расчеты «с потолка»

Возведение тепличного комплекса в Сосногорске стало чуть ли не единственным «светлым пятном» в политической биографии экс-главы Коми Сергея Гапликова. Больше из относительно крупных проектов и припомнить нечего, разве что школу в Сыктывкаре, которую он обещал достроить четыре года, но так и уехал из региона, не дождавшись первого школьного звонка.

Согласно официальной информации, проект, в который было вложено порядка 3,6 млрд рублей, должен был окупиться за 5-6 лет. Сроки как раз больше всего и смущали. Ну, ладно, окупятся вложения в теплицу чуть позже, но ведь главное, что окупятся. Видимо, какие-то и расчеты были, раз цифры озвучивались на самом верху.

Теперь есть большое подозрение, что они брались «с потолка».

Наш ответ туркам

Напомним, что масштабная идея разводить овощи на территории, приравненной к Крайнему Северу, появилась после того, как турки в 2015 году сбили российский истребитель в небе Сирии. Вскоре были наложены «помидорные санкции» на агрессора. Чтобы восполнить дефицит витаминов, и было решено строить теплицы.

Первоначально тепличный комплекс планировалось обустраивать в Емве на площади в 30 гектаров. На эту тему был снят красочный видеоролик, который крутили все государственные телеканалы летом и осенью 2016 года (в период кампании по выборам главы Коми). Главный посыл был такой: «Завалим нашими зимними овощами всю Россию».

Вексельберг благословил

Но вскоре планы поменялись. В 2017 году Сергей Гапликов в Сочи подписал соглашение о сотрудничестве с владельцем компании «Ренова» Виктором Вексельбергом. В планы входило возведение более скромной теплицы на 11 гектарах в Сосногорске. Место было выбрано неслучайно – аккурат под боком у местной ТЭЦ, являющейся активом «Реновы».

Плюсы от такого соседства выглядели вполне очевидными, так как в тепличном бизнесе почти половина расходов идет на тепло и электроэнергию.

Смущал только один момент. Для группы компаний «Ренова», которая взяла на себя социальные обязательства построить на территории России 100 гектаров теплиц, сам проект изначально выглядел чем-то вроде обузы. Поэтому отсутствие на открытии тепличного комплекса в августе 2019 года Виктора Вексельберга было воспринято с пониманием. Через неделю «Ренова» заявила о продаже своего «овощного бизнеса».

Кстати, бизнеса в целом неудачного, так как заявленные планы по обустройству теплиц от «Реновы» так и не были реализованы в Пермском крае, Чувашии и Свердловской области.

Климат виноват?

О том, что с сосногорскими теплицами не все ладно, стало известно еще в начале года. Посетивший предприятие спикер Коми парламента Сергей Усачев заявил о возможной финансовой поддержке: «Ситуацию на предприятии нельзя назвать безоблачной – суровые северные условия, логистика, затратный рынок привели к убыткам…»

Если обозначенные Сергеем Усачевым причины провальной работы тепличного комбината считать основными, то ситуация выглядит довольно глупой, поскольку они были очевидны и раньше. Более того, на начальном этапе строительства подчеркивалось, что современные технологии позволяют развивать тепличный бизнес в самых сложных климатических условиях. Выходит, что это далеко не так.

Дефицитный шмель

И что теперь делать с этим тепличным хозяйством? Какова его судьба? В 2017 году стояла задача заместить турецкие овощи отечественными, но при этом использовать европейские технологии. А сейчас мы живем в совершенно другой экономической реальности.

В последнее время в российские тепличные комплексы помимо импортного оборудования даже специально завозили для опыления шмелей из Голландии. Теперь, в условиях санкций, как будет проходить процесс импортозамещения? Другая беда – резкое падение жизненного уровня населения. Становится все больше людей, для которых зимние огурчики и помидорчики стали роскошью.

Сергей МОРОХИН.