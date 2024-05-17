С 2019 года в сельском поселении Койдин Койгородского района поднимается вопрос о необходимости обустройства нового кладбища. То, которое действует, уже фактически граничит с участками жителей.

Для создания нового погоста еще тогда был зарезервирован участок в местечке Аэропорт, в самом конце улицы Солнечная. Но жители улицы Солнечной о будущих «соседях» узнали совсем недавно – в 2023 году, когда увидели рядом со своими огородами геодезистов.

С видом на кресты и могилы

Ситуация их, конечно же, возмутила. В феврале 2023 года администрация организовала встречу с населением и успокоила всех, пообещав изменить место размещения кладбища. Тем не менее, в генплан сельского поселения в июне 2023 года была внесена «антинародная поправка», и новый погост на картах Койдина разместили как раз по завершении улицы Солнечной. Меньше 300 метров от домов!

А кому захочется видеть из своего окна кресты и слушать траурную музыку? Жители улицы Солнечной обратились к депутату Госдумы РФ Олегу Михайлову с просьбой посодействовать в решении столь деликатной проблемы. На его запрос пришел ответ из Роспотребназора. Как оказалось, по результатам изысканий, участок, выбранный первоначально, не соответствовал санитарным требованиям для размещения кладбищ – уровень грунтовых вод колеблется от 0,5 до 1 метра и имеет уклон в сторону жилых домов – привет картофельным полям! А значит, администрация снова должна искать место под захоронения, и чтобы это решение стало легитимным, необходимо было провести общественные слушания.

Картошка рядом с погостом

На состоявшихся в конце апреля слушаниях обстановка в зале была напряженной. Зал фактически поделился на две половины: тех, кто проживают на улице Солнечной и выступают категорически против погоста на границе со своими участками, и тех, кто за новое кладбище в любом месте.

Почему люди против? Жители Солнечной не согласны с местоположением погоста по ряду причин. Главная из них очевидна – близость к жилым домам: новый кладбищенский участок создаст психологический дискомфорт. И вообще, как жить в таких условиях, когда знаешь, что в любой момент вода может быть заражена, а собранный урожай будет нести потенциальную угрозу здоровью?

Кроме того, людей сильно обидела непоследовательность власти: на встрече с жителями в феврале 2023 года был предложен другой участок, более удаленный от жилых домов и с подходящим рельефом. Однако сейчас администрация сообщила, что это земли лесного фонда, поэтому распоряжаться ими у поселения прав нет. А раньше об этом не было известно?

«Дефицит земли»

Койгородский район официально считается самым малонаселенным в Коми, поэтому вообще странно обсуждать проблему «дефицита земли».

Никакого дефицита, ра-зумеется, нет. Зато есть разного рода бюрократические препоны. Так, предлагаемый жителями Солнечной участок под новое кладбище соответствует всем необходимым требованиям, но он находится в лесном фонде, и перевод его в земли сельских поселений потребует много времени. Однако, по словам жителей, этот процесс может занять не «годы и десятилетия», а от одного до трех лет, если вести работу грамотно и целенаправленно.

У администрации есть свой аргумент: под проект обустройства кладбища рядом с жилыми домами уже зарезервированы средства из республиканского бюджета и из федеральной программы «Комфортная городская среда». Эти средства надо срочно осваивать, иначе «сгорят».

Но ни на официальных сайтах администрации района, ни на ресурсах сельского поселения нет никаких упоминаний о проектах

обустройства кладбища в Койдине. Поэтому у некоторых участников слушаний появилось подозрение, что их заведомо вводили в заблуждение и не факт, что есть деньги под обустройство нового погоста.

Надо решать по-людски

По результатам голосования большинство койдинцев поддержало позицию местной администрации и не приняло во внимание вполне закономерное желание жителей Солнечной не жить с видом на кресты.

Каким будет дальнейшее развитие событий? На данный момент ситуация остается сложной. Жители улицы Солнечной намерены отстаивать свою позицию всеми законными способами, в том числе путем обращения в судебные инстанции.

Аргументы идти до конца у сельчан есть. Так, согласно санитарным нормам, в населенных пунктах, где источником водоснабжения являются колодцы и другие устройства для децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, при расположении кладбища выше по потоку грунтовых вод, питающих эти источники, размер санитарно-защитной зоны между кладбищем и населенным пунктом при санитарно-гигиеническом обосновании может быть увеличен до 500 метров.

Кроме того, есть федеральный закон «О погребении и похоронном деле», где записано, что вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ так называемой «селитебной территории» (то есть жилищ и приусадебных участков).

А может, все-таки властям стоит подумать, как решить «кладбищенский вопрос» по-людски?

Сергей МОРОХИН.