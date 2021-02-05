Леонид Литвак — человек в республике известный, в свое время он возглавлял ряд крупных предприятий лесной отрасли, избирался депутатом Государственного Совета. Много лет выступает на страницах «Трибуны» в качестве эксперта. В этот раз мы попросили его оценить ситуацию, возникшую в связи с переменами в руководстве республики.

— Леонид Юрьевич, как вы оцениваете ушедший год?

— Пожалуй, как самый тяжелый за прошедшие 20 лет. Еще китайский философ Конфуций, желая врагу неприятностей, говорил: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!». С началом пандемии мы как раз и оказались в такой вот эпохе. Бывшая команда руководителей региона проморгала ситуацию с коронавирусом, с управлением не справилась. Разруливать ситуацию был назначен эпидемиолог Владимир Уйба. И поначалу я воспринял это назначение весьма положительно.

Выборы без выбора

— Но перелома не случилось, скорее, наоборот.

— В республике все пошло по старому сценарию, как происходило и раньше. Начнем с выборов главы РК. Они оказались по сути безальтернативными. Я не могу взять в толк такое условие их проведения, как муниципальные фильтры. О какой конкуренции можно говорить, если большинство депутатских мест занимают представители партии власти? Да и сбор подписей для кандидатов — это, на мой взгляд, профанация.

— А как вы относитесь к выборам глав районов и городов?

— Видимость выборов сохраняется, но и только. На деле же получается, что на ком остановит свой глаз руководство республики, тот и станет рулить городом или районом. Депутаты проголосуют так, как надо, ведь и в депутатском корпусе муниципалитетов подавляющее большинство — от партии власти.

Убежден, что главы районов и городов, как и все остальные кандидаты всех уровней и должностей должны избираться на прямых и честных выборах, причем при явке более 50 процентов избирателей. Сейчас же порога явки нет, поэтому даже если придет 15 процентов избирателей, выборы считаются состоявшимися.

Стало еще хуже

— Леонид Юрьевич, насколько мне известно, вы встречались с новым главой Коми.

— Я высказал ему свои мысли по кадровому потенциалу, по безработице, которая явно выше статистической, по лекарственному обеспечению населения, по финансовому состоянию республики, по недоступности медицинской помощи для жителей сел и деревень… Вероятно, я не был услышан, а может, у главы до моих предложений пока не дошли руки…

— Что вы скажете о кадровых назначениях?

— На данный момент почти все правительство состоит из приезжих специалистов, приглашенных из других регионов. Пока не могу судить об их профессиональных качествах — время покажет. Но одно могу сказать наверняка: республику, ее особенности, потенциал, настрой людей никто из приезжих не знает.

— Финансовое положение региона сейчас критическое: такого дефицита и закредитованности не было с 90-х годов. В свое время вы предлагали ряд мер по экономии бюджета – они были реализованы?

— Увы, стало даже хуже. Вот, например, с какой целью в Госсовете создали дополнительные комиссии с очень приличным финансовым обеспечением? Раньше, когда в республике проживало 1 млн 240 тысяч человек, такого количества освобожденных (читай — высокооплачиваемых) депутатов не было. Сейчас в республике, по статистике, 815 тысяч жителей (реально их еще меньше — некоторые уехали, не выписавшись). Зато число оплачиваемых депутатов продолжает увеличиваться.

Вот другой пример бюджетных трат. С какой целью содержать территориальные избирательные комиссии в течение всего года, когда нет выборов? А ведь зарплата председателя избиркома, к примеру, в той же Печоре составляет свыше 70 тысяч рублей.

Есть и новации. Правительство создает государственное агентство по туризму. Никто не спорит: туризм надо развивать. Но стоит вспомнить, что этим же занимается и Министерство культуры, туризма и архивного дела. Возникает вопрос: кто же теперь главней и кому что делать? Кстати, в прессе мелькнуло сообщение, что в Коми будет развиваться еще и промышленный туризм, а заниматься им станет Министерство экономического развития и промышленности. Вот уж конкуренция начнется!

Ну а если серьезно, то складывается впечатление, что в республике левая рука не знает, что делает правая. Может, надо вернуться к старой схеме, когда существовало Министерство культуры и национальной политики?

Мы уже вступили в юбилейный год — столетия Республики Коми. Может, пора наконец ускорить строительство Национального театра? Ведь театр — это проводник культуры. А без высокой культуры никакая национальная идея не сработает.

Беседовал

Анатолий ПОЛЬКИН.