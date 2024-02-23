На вокзале обычно все проводят время погрузившись в свои смартфоны и следя за расписанием поездов. Но недавно на вокзале Сыктывкара появилась интересная возможность разнообразить ожидание. Здесь открылась фотовыставка Павла Тебенькова, посвященная 60-летию сыктывкарского вокзала.

На своих снимках сыктывкарец Тебеньков запечатлел вокзал летом 2023 года. Теперь он живет в Санкт-Петербурге и во время визита на родину сфотографировал транспортные ворота столицы Коми на фотопленку. Его черно-белые снимки – это не только портреты стрелочниц и машинистов, манящие вдаль рельсы, но и обычные объекты железной дороги, в которых он разглядел свою красоту.

Благодаря Тебенькову каждый сможет увидеть другую сторону вокзала и открыть для себя что-то новое. Например, на одном из кадров видно оборудование с подписью «замок Мелентьева». Для многих эта фраза мало что значит. А это редкий вид замка, который используется для фиксации стрелки на путях. На многих крупных станциях России давно применяется автоматический перевод стрелок, но в Сыктывкаре он до сих пор осуществляется вручную, и замок Мелентьева до сих пор здесь в ходу и является своего рода раритетом. Поэтому выставка Тебенькова – это еще один способ увидеть, чем живет вокзал в настоящее время.

Башня со шпилем

Открытие вокзала 2 февраля 1964 года стало долгожданным событием для столицы региона. Станция начала принимать пассажиров за три года до этого. В конце 1960-го в Сыктывкар пришел первый товарный поезд, а первые пассажиры прибыли 22 января 1961 года. Это были рабочие Печорстроя, прибывшие для строительства дорог, мостов через Вымь и Вычегду, возведения вокзалов в Микуни, Усть-Выми, Студенце, Часове и самом Сыктывкаре.

Пока инженеры «Ленгипротранс» разрабатывали проект вокзала, временным пристанищем для пассажиров служило деревянное здание. Реализовал проект ленинградский инженер Зелик Фрейдензон, вдохновившись вокзалом в Иркутске.

Но нынешний облик вокзала, ставший одним из самых узнаваемых зданий Сыктывкара, мог и не появиться. В начале 60-х годов в стране, ради удешевления строительства, избавлялись от архитектурных излишеств. Здание с элементами сталинского ампира в эти требования не вписывалось. Однако благодаря настойчивости Зосимы Панева, бывшего в то время председателем президиума Верховного Совета Коми АССР, у вокзала осталась башня со шпилем, а само здание, выполненное в индустриальном архитектурном стиле, удачно вписалось в перспективу улицы Коммунистической.

При открытии вокзала в 1964 году на первом этаже располагались ресторан, медпункт и парикмахерская, на втором – комната матери и ребенка, комнаты длительного отдыха пассажиров. Имелась на вокзале и телефонная станция на 100 абонентов.

Пассажиры играют на пианино

Здание вокзала за свою историю несколько раз ремонтировалось, сохраняя стильный облик, но изменяясь внутри. В последние годы его сделали более доступным для маломобильных людей. В главном холле появилось «северное сияние», которое создает зелено-голубая подсветка. Приметами нашего времени стали кофемашины и система проверки на входе. Недавно установили контейнеры для приема стекла и пластика и первый в Сыктывкаре фандомат, который позволяет за сданные пластиковые бутылки получить баллы на покупки.

Сейчас вокзал по-прежнему является главными транспортными воротами столицы Коми – каждый день его посещает свыше 600 путешественников. Но нередко он превращается в культурное пространство. Еще в начале 2000-х в зале ожидания появилось пианино благодаря начальнику станции Владимиру Сивиргину. И когда пассажиры садятся за инструмент, в зале звучит живая музыка. Фотовыставка Павла Тебенькова, которая продлится до конца февраля, стала еще одной страницей в истории вокзала.

Кстати

На здании вокзала установлены две мемориальные доски. На одной указано, что здание находится на улице имени Ивана Павловича Морозова. На второй – то, что Иван Морозов был видным государственным и общественным деятелем Коми СССР и в качестве первого секретаря обкома партии Коми АССР руководил республикой в 1965-1987 годах.

В советское время между Сыктывкаром и Москвой курсировал фирменный поезд под названием «Вычегда». Сейчас поезд по такому маршруту ходит под номером 032/033.

Ирина МАРТАКОВА,

фото автора.