По воле чиновников даже зловонная помойка может превратиться в доходный бизнес

В статьях «Свальный грех под Ухтой» (8 февраля с.г.) и «Безраздельные отходы» (22 марта с.г.) «Трибуна» рассказала о том, что происходит на полигоне ТБО, куда свозятся бытовые отходы из Ухтинского района и еще из четырех муниципалитетов Коми.



Корреспондент «Трибуны», побывавший на «секретном» объекте (посторонних туда не пускают), увидел жуткую картину. Полигон — это по сути огромная зловонная помойка. Отходы, в том числе 4 класса опасности, не разделены и свалены в общие кучи. При этом свалка почти переполнена.

После наших публикаций республиканская прокуратура проверила Ухтинский полигон. Выяснилось, что на некоторых участках (картах) он заполнен мусором от 95 до 99 процентов. Кроме того, весовое оборудование для измерения массы отходов на момент проверки отсутствовало.

С чем это можно сравнить? Допустим, вы хотите купить картошку, а в магазине вам говорят: «Извините, весов у нас нет, поэтому вы будете платить не за килограмм, а за каждую сеточку или отдельную кучку».

Так и здесь: мусор решили мерить не на вес, а «на глаз» — не тоннами, а кубометрами. Проверить эти «кубы» нельзя (отходы имеют разную «фактуру», плотность – от сыпучего порошка до картонной массы). Но платить каждому жителю Коми приходится строго по тарифу. И платить – немало.

Тихой сапой

Постановлением правительства РФ № 505 коммерческий учет, то есть приемка, отходов для захоронения на полигонах России, производится путем взвешивания. Однако на Ухтинском полигоне применяется странная «формула»: мусоровоз с объемом кузова 10 «кубов» доставляет очередную партию отходов, полигон принимает по 25 «кубов» мусора.

Прокуратура республики, МинЖКХ, Росприроднадзор и администрация города в своих ответах не опротестовали такой порядок приемки мусора и не смогли объяснить «формулу» приемки.

Сам же договор на прием и размещение ТКО не предусматривает порядка определения объема или массы. Тем не менее, МинЖКХ республики утвердило на трехлетний период производственную программу с «двойными» показателями — в «кубах» и тоннах.

Кроме того, постановление Правительства России (от 29.06.2018 г. № 758) предусматривает плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 95 руб. за одну тонну отходов 4-го класса опасности. Но как при отсутствии весов можно перевести «кубы» мусора в тонны?

Никто из надзорных органов республики не принял мер по предотвращению нарушений. Чиновники тихой сапой продолжают свое «грязное дело», и ни один волос не упал с их головы.

Рентабельность – 90 процентов

Огромный полигон, куда свозятся отходы из Ухтинского, Сосногорского, Троицко-Печорского, Ижемского, Усть-Цилемского и Княжпогостского районов, является собственностью МО ГО «Ухта» и передан в оперативное управление муниципальному казенному предприятию — МКП «Ухтаспецавтодор».

Приказом от 20 декабря 2017 года МинЖКХ Коми установило «Ухтаспецавтодору» тариф на захоронение ТКО в 2018 году в размере 182 руб. 51 коп. — за кубометр для населения. Много это или мало? И правду ли говорят «мусорные генералы», что этот бизнес не приносит доходов? Ниже мы приведем некоторые показатели деятельности МКП «Ухтаспецавтодор» по захоронению отходов за 2018 год, которые размещены на официальном сайте.

За год на полигоне захоронено 395,4 тысячи кубометров твердых коммунальных отходов. На что казенное предприятие истратило 23 млн рублей. В свою очередь «производители отходов» (то есть население и юрлица) залатили за эти действия 43,4 миллиона рублей. В результате валовая прибыль «казенки» составила 20,4 млн рублей. При этом расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды производственного персонала составили 7,1 млн руб. (или более 47 тыс. руб. в месяц на одного человека), а расходы на директора — 127 тыс. руб.

«Ухтаспецавтодор» оплатил налог за негативное воздействие на окружающую среду в размере 6,7 млн рублей, а расходы по уплате других налогов составили 443,3 тыс. руб.

Итог сногсшибательный: любой предприниматель позавидует такому бизнесу — рентабельность его составляет почти 90%!

«Ухтаспецавтодор» осуществляет свою финансовую деятельность на основании утвержденных администрацией МОГО «Ухта» показателей экономической эффективности и сметы доходов и расходов, МОГО изымает у «казенки» излишнее или используемое не по назначению имущество, кроме фонда развития предприятия.

Из полученной прибыли ни одного рубля не было израсходовано на развитие, расширение объектов утилизации и захоронения отходов, поскольку отсутствует инвестиционная программа на эти цели.

Таким образом полученная прибыль осталась в распоряжении Ухтинской администрации.

«Плюс» 20 миллионов?

Возникает вопрос: что послужило столь высокой эффективности деятельности по захоронению ТКО?

Ларчик открывается просто. Статья 24.9 закона об отходах предусматривает, что тарифы в области обращения с ТКО должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию производственных программ. Государственное регулирование тарифов возложено в нашей республике на Министерство ЖКХ. Порядок регулирования устанавливается постановлением Правительства России (от 30.05.2016 г. № 484), согласно которому (п. 39) расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5%, включаемых в необходимую валовую выручку. А вот муниципальным казенным предприятиям на 2018 год и последующие периоды размер прибыли не устанавливается.

Указанные требования закона применены только на 2019-2021 годы. Приказом МинЖКХ (от 18 декабря 2018 года № 70/40-Т) «Ухтаспецавтодору» утвержден тариф на захоронение отходов в 2019 г. в размере 53,33 руб. за куб. м, что в 3,4 раза ниже, чем на 2018 г. Установлена необходимая валовая выручка в размере 27,6 млн руб. (в 1,57 раза ниже, чем в 2018 г.), а прибыль не предусмотрена.

Вышеизложенные обстоятельства дают основания полагать, что за предыдущий период «Ухтаспецавтодор» незаконно взыскал с горожан 20,4 млн руб. В совместных действиях МинЖКХ, администрации МОГО «Ухта» и «казенки» могут быть обнаружены признаки коррупции.

Надеемся, что Прокуратура Коми даст этому правовую оценку.

Некуда складывать

Прокурорской проверкой установлено, что остаточная мощность захоронения отходов на Ухтинском полигоне по состоянию на 1 марта 2019 г. составляет 428 тысяч «кубов», МинЖКХ установил в 2019 году «Ухтаспецавтодору» норму на захоронение ТКО в объеме 620 тысяч «кубов» (51,7 тысячи «кубов» в месяц). При таких объемах мощности полигона будут освоены полностью. Поэтому уже в октябре 2019 года может наступить «мусорный коллапс» не только в Ухте, но и в Сосногорском, Троицко-Печорском, Ижемском и Усть-Цилемском районах, откуда везут мусор на этот же злополучный полигон.

Руководители МОГО «Ухта» в течение двух лет не приняли мер по увеличению емкостей Ухтинского полигона. Лишь недавно «Ухтаспецавтодор» приступил к подготовке документации на выполнение предпроектных работ по увеличению вместимости полигона.

Владимир ИВАНОВ.