По жалобе печорцев возбуждено антимонопольное дело

В Коми УФАС России пожаловались жители одного из многоквартирных домов Печоры на АО «Коми энергосбытовая компания», указав, что компания неправомерно рассчитывает плату за общедомовые нужды (ОДН) по электроэнергии.

При рассмотрении материалов антимонопольным органом установлено, что при расчете платы за ОДН энергосбытовая компания с ноября 2017 года берет в расчет размер общей площади в МКД, предоставленной администрацией Печоры. Размер указанных площадей был взят из электронной базы администрации Печоры, которая была составлена более 10 лет назад и не перепроверялась.

Вместе с тем Коми энергосбытовая компания должна была использовать данные, отраженные в техническом паспорте дома, который выдается БТИ и содержит все технические характеристики помещения. Однако такие сведения сбытовой компанией не запрашивались. Установлено, что данные, которые использовала компания, отличаются от данных, содержащихся в техническом паспорте МКД, в результате чего плата за ОДН, выставляемая жителям МКД, была завышена.

В отношении компании возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.