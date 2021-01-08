Победу – сыну!

Зимнюю дорогу Усинск – Нарьян-Мар ориентировочно откроют в середине января.

Первый ребенок 2021 года в Коми родился в Ухтинском межтерриториальном родильном доме.

Радиолокационная станция (РЛС) «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении будет достроена в Коми в 2021 году, сообщает Минобороны РФ.

Пенсионный фонд России с этого года начнет рассылать уведомления о размере будущей пенсии. Это поможет людям понять свои перспективы, считают в Минтруде.

С 1 января вступили в силу единые правила пользования общественными пляжами, которые утвердило МЧС.