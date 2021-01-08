Уроженка Коми Юлия Ступак выиграла гонку преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски».
В итальянском Тоблахе россиянка преодолела дистанцию в 10 км за 29 минут 24,7 секунды. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон (+0,7 секунды), замкнула тройку лидеров американка Джессика Диггинс (+0,8). Свою победу Юля посвятила сыну Арсению, которому 6 января исполнился один год. Следующий этап «Тур де Ски» продолжится 8 января масс-стартом классикой на 10 км в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Победу – сыну!
Уроженка Коми Юлия Ступак выиграла гонку преследования классическим стилем на этапе «Тур де Ски».