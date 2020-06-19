Почем нынче дровишки? Льготники получат компенсацию

С 1 июля в Коми изменится размер выплат по компенсации стоимости твердого топлива.

Соответствующее постановление подписала зампред правительства Коми – министр финансов РК Галина Рубцова.

Согласно документу, внесены изменения в правила и формы предоставления соцподдержки по оплате ЖКУ, а также по условиям выплаты компенсации стоимости твердого топлива. Так, с 1 июля 2020 года соответствующая выплата в северной климатической зоне составит 4009 рублей в год, в южной – 3355 рублей.

Для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг заявитель должен представить в центр по месту жительства (или по месту пребывания) или в МФЦ необходимые документы.

Напомним, цены на уголь, дрова и биотопливо в Коми будут проиндексированы. Так, с 1 июля предельные максимальные розничные цены на уголь и дрова всех видов и пород увеличатся на 4%, на топливные пеллеты и брикеты – на 6,4%.