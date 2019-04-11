Почему болгарского космонавта с радушием принимали в Коми, а его напарник так и не стал почетным гражданином республики?

В апреле 1979 года на космической орбите произошла нештатная ситуация, которую специалисты называют, пожалуй, одной из самых серьезных за всю историю освоения околоземного пространства. По удивительному стечению обстоятельств ее главные герои в той или иной мере имели отношение к Коми (кто в прошлом, а кто в будущем).

20 страшных часов в космосе

Полет Николая Рукавишникова с болгарским космонавтом Георгием Ивановым на корабле «Союз-33» к орбитальной станции «Салют-6» должен был занять чуть более суток. Стыковку намечалось провести аккурат накануне празднования очередного Дня космонавтики – 12 апреля. Но техника в последний момент дала сбой. Из-за прогара камеры сгорания произошло нештатное отключение двигателя. Оставалась надежда на резервный «движок», но и его запуск не гарантировал, что будет четко работать сложная система управления кораблем.

Ситуация жуткой неопределенности длилась 20 часов. По воспоминаниям Николая Рукавишникова, которые были обнародованы лишь после его кончины в 2002 году, сам он, чтобы избежать мучительной смерти от удушья в потерявшем управление корабле, не исключал варианта открытия клапана в космос. Тогда смерть наступила бы почти мгновенно.

Естественно, командир корабля не делился своими пессимистическими соображениями с Георгием Ивановым, которому, по большому счету, отводилась роль почетного пассажира, как и другим тогдашним космонавтам из стран социалистического лагеря.

Вопрос о том, как попасть на орбитальную станцию, где планировалось пробыть шесть дней, уже не стоял. Вернуться бы как-нибудь обратно на землю! К счастью, это удалось, и аккурат в День космонавтики посланцы Советского Союза и Болгарии приземлились в казахстанской степи. Со стороны все выглядело так, будто возвращение космонавтов и ожидалось к празднику, который в советское время был одним из самых любимых и почитаемых.

Третья «Звезда»– это уже перебор

Георгию Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза и Героя Народной Республики Болгария. Заслуги Николая Рукавишникова были отмечены скромнее. Его наградили лишь орденом Ленина. Ведь к своему третьему полету Николай Рукавишников уже был дважды Героем Советского Союза. Наверху посчитали, что третья «Золотая Звезда» будет уже перебором. Тем более что и сам полет получился «скомканным».

Первое звание героя Н. Рукавишников получил в 1971 году за полет в космос в одном экипаже с будущим почетным гражданином Сыктывкара Алексеем Елисеевым.

Точно известно лишь об одном визите А. Елисеева в столицу Коми в 1972 году, когда ему и было присвоено модное для того времени и ни к чему не обязывающее звание. Кстати, именно А. Елисеев являлся заместителем руководителя Центра управления полетами, когда был совершен запуск упомянутого выше «Союза-33» с интернациональным экипажем.

Граждане в почете

Первым из космонавтов, получивших в Коми статус «почетного гражданина», стал Борис Волынов. Это звание он получил от властей Воркуты в 1969 году. Покорители космоса во времена СССР часто приезжали в шахтерский город. Причем не только для встреч с его жителями. Здесь в 80-х годах на базе Воркутинской эскадрильи авиационной поисково-спасательной службы СССР тренировались члены отряда космонавтов, постигали азы выживания в суровых климатических условиях.

Сегодня две улицы Воркуты носят имена космонавтов – Юрия Гагарина и Бориса Волынова. Есть и свой «космический» памятник, который называется «Первый спутник». Установили его еще в середине 60-х годов возле горно-экономического колледжа.

Н. Рукавишников является почетным гражданином многих городов СССР, а также американского Хьюстона и монгольского Сухэ-Батора. А вот населенных пунктов Коми среди них нет, что очень странно. Ведь будущий космонавт одно время жил в Коми АССР, несколько лет ходил в Троицко-Печорскую школу. Учился хорошо – и эти знания помогли покорить космос.

Иванов, он же Какалов

Ожидаемым после космического полета 1979 года был приезд в Коми Георгия Иванова. И на то были веские причины, в 70-80-е годы активно развивалось сотрудничество Болгарии с Коми. В лесах Удорского района жили и трудились десятки тысяч граждан НРБ, за короткое время практически на пустом месте были построены три крупных благоустроенных поселка. Успешное развитие международных экономических связей вкупе с совместным участием в покорении космических высот – не это ли ярчайший пример для продвижения и популяризации советского образа жизни во всем мире?

Благодаря инициативе тогдашнего первого секретаря Коми обкома КПСС Ивана Морозова с 1979 года стали налаживаться побратимские связи между Сыктывкаром и болгарским Ловечем, уроженцем которого и является Георгий Иванов. Правда, там его знают как Георгия Какалова (советская сторона почему-то посчитала, что с такой фамилией летать в космос никак нельзя). Кому, как не первому космонавту, ехать в гости в далекую северную республику.

Не вписались в «Орбиту»

Визит Георгия Иванова в Коми длился несколько дней, в ходе которых он посетил не только предприятия и организации Сыктывкара, но и Удорского района, куда в то время долететь авиарейсом было делом обычным. Сегодня подобные перелеты выглядят как из области фантастики. Местная авиация за последние два десятилетия попросту исчезла.

Выше упоминался американский Хьюстон, являющийся одним из центров развития космонавтики США. Сыктывкар в 80-е годы также имел все шансы стать значимым местом для продвижения сверхперспективных отечественных космических разработок. Но не получилось из-за развала Советского Союза. В столичном микрорайоне «Орбита» на месте будущих цехов для производства современной техники сегодня стоят торговые центры. Космические амбиции СССР не вписались в реалии современной капиталистической России.

Сергей МОРОХИН.

Фото из архива Коми республиканского отделения «Российского фонда мира».