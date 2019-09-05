Почему День знаний для многих школьников стал праздником со слезами на глазах

Еще не отзвучали торжественные речи и первые звонки в школах, как стало известно, что День знаний станет праздником не для всех.

Троицко-Печорск: «Крыша потекла»

В Троицко-Печорске к 1 сентября так и не закончили ремонт кровли школы № 1.

Торжественная линейка прошла перед зданием, дети стояли с цветами, но за их спинами была натянута ограничительная лента, не позволяющая войти в здание школы.

Подрядчик, убрав старую кровлю, новую к сроку не сделал, и здание на треть осталось без крыши. В дождь (а он летом лил чуть ли не каждый день) школу заливало, возникли дополнительные проблемы…

Теперь почти пятьсот учеников из микрорайона Южный будут временно учиться в школе № 2, причем в две смены. Это, конечно, очень тяжело и для учеников, и для педагогов.

— У нас могло быть три хороших школы. Была еще одна — в Мылве, это рядом с райцентром. Построили ее в советские годы процентов на 80-90, подвели под крышу, но не завершили и потом растащили, — говорит глава городского поселения «Троицко-Печорск» Сергей Кондрашов. — Теперь, в связи с ремонтом, ученикам школы № 1 надо добираться автобусом.

По словам сотрудницы поселковой администрации Ольги Волковой, малыши из начальной школы вернулись в детсад – там для них теперь проводятся уроки. Те, кто постарше, ездят в школу

№ 2. Ремонт же «первой» школы вряд ли закончат за две недели, как обещали.

Донаель:

«Нас оптимизировали»

В небольшом поселке Донаель случилось худшее, что может быть в сельской глубинке, — закрыли школу. По мнению депутата из Жешарта Дмитрия Новожилова, вместе со школой исчезнет и поселок, это лишь дело времени. Сегодня дети ездят за 10 километров в соседний Казлук.

Из года в год число учеников в этой школе сокращалось. В прошлом году здесь обучались 29 человек. При этом в школе было 18 штатных сотрудников, из них 10 педагогов. В 2018 году Донаельская школа перестала быть юридическим лицом и с 29 октября превратилась в филиал СОШ поселка Казлук. Учеников 10-11 классов перевели в Казлук.

Опасаясь «оптимизации», педагоги и родители заранее били тревогу и куда только не обращались — от местных властей до администрации президента России, собирали подписи в защиту школы, которой в прошлом году исполнилось 50 лет. Не помогло!

В Донаеле живет более 500 человек. Потеря 18 рабочих мест здесь весьма ощутима — трудоустроиться больше негде.

— Власть постоянно говорит о социально-экономическом развитии территорий. Но о каком развитии может идти речь, если у жителей нет работы и закрыли школу? — говорит депутат Новожилов. — Нам твердят, что живем в условиях стабильности, но при этом нет средств на самое ценное, что у нас есть, — на детей…

Дутово: строителей не нашлось

Школьники и учителя села Дутово Вуктыльского района тоже разочарованы. Рухнула их мечта — учиться в новой школе. Старая — еще много лет назад признана аварийной. Деревянному двухэтажному зданию 62 года, оно покосилось и прогнило, туалеты холодные «типа сортир», то есть просто выгребная яма.

В 2008 году Дутово попало в программу по строительству новой школы. Но всякий раз стройку откладывали. Сначала подкорректировали проект, поскольку жителей становится все меньше — нет смысла строить школу на 110 мест. Новый проект предполагал, что здание будет двойного назначения: школа на 60 мест и садик на 20 мест.

Потом первоочередной стройкой в республике стала школа в сыктывкарской «Орбите» (сроки сдачи объекта несколько раз переносились, истекает и последний – 16 сентября). При этом в ремонт Дутовской школы серьезных денег не вкладывали — мол, все равно ее придется сносить.

СМИ республики тогда пестрили материалами о том, что дутовские дети придут в новую школу. Сначала говорили, что это случится в 2019-м, потом — в 2020-м. Описывали, что новое здание будет рядом со старым, старое демонтируют…

Итог печален: когда наконец все документы были готовы и объявили аукцион на строительство школы, на него никто не подал заявок, торги были признаны несостоявшимися.

Так что появление новой школы в очередной раз откладывается.

Нина ВЕТЛУГИНА.