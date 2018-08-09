Почему экс-заместитель первого главы республики так и не стал губернатором Коми?

В свое время Анатолий Каракчиев считался одним из самых влиятельных представителей региональной элиты. В начале «лихих» 90-х руководил столичной мэрией. С 1994 года, в течение восьми лет, был первым заместителем главы РК, правой рукой Юрия Спиридонова. Причем он курировал не только экономику, но и возглавлял предвыборные штабы во время избирательных кампаний 90-х годов. Был он начальником штаба и на выборах 2001 года, которые его шеф Спиридонов неожиданно проиграл.

В 2003-2006 гг. Каракчиев возглавлял республиканскую ячейку партии «Единая Россия». Потом занимался лесным бизнесом, хотя особых успехов на этом поприще не достиг.

В общем, Анатолий Каракчиев — фигура достаточно яркая. И, конечно, у ветерана региональной политики есть свой взгляд и на события прошлого, и на то, что происходит с республикой уже в наши дни…

Правила игры

– Анатолий Алексеевич, что-то давно вас не видно на публичных мероприятиях.

– Нет смысла где-то рисоваться и цели, ради которой это следует делать. Ситуация в России вышла на такой уровень, когда все уже предрешено и стало неинтересно. Работает отлаженный механизм, который менять никто не собирается.

– Вы пережили два отлучения от большой политики. Первое – когда Юрий Спиридонов проиграл выборы в 2001 году. И второе, когда вас «отодвинули» с поста руководителя регионального отделения партии «Единая Россия». Как это было?

– Проигрыш Спиридонова – это был шок для всех. Думаю, мы опоздали с технологиями, которые применили господа из штаба Торлопова. Они уже тогда поняли: не важно, как голосуют, важно, как считают. И, к большому сожалению, сегодня это уже очевидно, было много тех, кто предал Спиридонова.

Первый год мы все были в шоке. На второй – стало легче, потому что все поняли, что произошло. В том числе в Москве. Меня пригласили тогда в столицу и сказали: «Готовься, никуда не уезжай из республики, будь на виду, и через четыре года будем тебя поддерживать». Я собрал команду единомышленников, и мы начали потихоньку готовиться. Но в 2004 году случилась трагедия в Беслане, Путин отменил выборы и ввел назначение губернаторов. А это уже немножко другая игра…

– …и другие правила?

–Да, в новых условиях важно правильно работать не с электоратом, а с вышестоящими товарищами, которые и принимают решение. Меня снова вызвали в Москву и сказали, что все остается в силе, но кое-что придется делать по-другому. Намекнули и про особые условия, при которых я могу претендовать на должность главы региона. Я сказал, что у меня таких возможностей нет. Тогда они предложили другой вариант: мы решаем сейчас, а ты обещаешь, что потом будешь играть с людьми, которых тебе подберут по нашим правилам. Поддерживать этот вариант я тоже не стал. Понимал, что это чревато серьезными последствиями.

Есть люди, которые говорят «да», лезут в драку – потом, мол, посмотрим. А я после всех выборов, на которых работал, стал осторожным. И были коллеги в Москве, которые предупредили: «Ты рискуешь. Можешь быть на коне, а можешь – в другом месте». Потом мне предложили стать председателем регионального отделения партии «Единая Россия».

– Как раз началась кампания по выборам в Госдуму РФ.

– Я собрал сподвижников, и мы начали серьезно работать. «Единая Россия» набрала тогда 33,5% голосов. Притом что Торлопов и вся администрация главы очень решительно боролись против нас. Чтобы стать депутатом Госдумы, мне не хватило всего полпроцента.

Переговоры в бане

– Что было после?

– После выборов в Госдуму Чернов с Зарубиным

(в то время советники В. Торлопова – Ред.) позвали меня на разговор. Он состоялся в бане, чтобы никто не слышал, наверное. «Мы понимаем, что вы человек серьезный, помним вашу роль в нашем становлении. Мы люди порядочные, поэтому давайте что-нибудь вам предложим. Например, возглавить «Белкомур». Я отказался, поскольку сам много занимался этим проектом. Знал, что пока РЖД не захочет, ничего не сдвинется. Кстати, они меня тогда предупредили: «Все равно в политике у вас ничего не получится. У вас нет нужного сегодня цинизма, а без него – никак».

– Вы уезжали в Москву, но вернулись.

– Уезжал и работал в АФК «Система» – бизнес-структуре Владимира Евтушенкова. Мы были знакомы с ним давно, а познакомил нас, кстати, Юрий Спиридонов. Евтушенков позвал меня создавать межрегиональную сеть АФК. Я почти полгода занимался этим проектом, но вынужден был его оставить из-за жены. Она ни в какую не хотела ехать в столицу – плохо там себя чувствовала, не подходил ей московский воздух. А что я буду один в Москве? Евтушенков меня понял, мы остались друзьями. В республике я занялся тем, что мне наиболее близко. Когда-то я работал на заводе лесозаготовительной техники, защищал кандидатскую диссертацию по лесной промышленности. Мы создали фирму «Новые финансовые инициативы». Было много интересных идей: заготовка леса, переработка, инвестиции…

– Это был средний бизнес?

– Да. Чтобы иметь крупный – надо под кого-то лечь или иметь большие деньги. У меня не было ни таких денег, ни желания под кого-то ложиться.

Бил своих, хвалил чужих

– В этом году Юрию Спиридонову исполнилось бы 80 лет. Как вы к нему относились?

– С ним очень хорошо работалось и в то же время – очень сложно. В нем было много и положительного, и отрицательного, он весь состоял из противоречий. Но главное, у Спиридонова была харизма. Это был человек-таран. Он мог войти в любой кабинет – и к Ельцину, и к Черномырдину, его везде принимали, ценили и уважали. С ним разговаривали. Напомню, что, когда Спиридонов находился у власти, в Коми были все – и президент, и премьер. Республика была тогда на хорошем счету у федеральных чиновников. А после Юрия Алексеевича кто к нам приезжал? Путин на два часа… И такого интереса, как раньше, у федералов к республике уже нет.

— Это касается и крупных инвесторов?

— Да. Ведь чтобы их заинтересовать, нужны определенные усилия. Спиридонов использовал любую ситуацию, чтобы рассказать о республике, которую он любил и знал как свои пять пальцев. Например, однажды привезли в Коми целую группу бизнесменов-нефтяников. Сели в вертолет и отправились на Маньпупунер. Помню, летим, любуемся в иллюминаторы на закат, а под «вертушкой» — стая птиц пролетает. Красота неописуемая! А Юрий Алексеевич, как опытный гид, все это комментирует. И, конечно, гости в полном восторге, готовы подписать любой контракт. Вот что значит хозяйское отношение к делу!

– Вам доставалось от Юрия Алексеевича?

– Конечно. Потому что во всех ошибках он всегда винил близких. У него было правило: хвалить чужих. Он бил по своим. Мы это понимали и сильно не обижались, хотя доставалось иногда незаслуженно. К сожалению, он прислушивался к тем, кто его обманывал. Во время выборов, которые он проиграл, Спиридонов не верил, что кое-кто играет против, срывал свою досаду на нас.

– Вы о чем-то сожалеете сегодня?

– У нас было достаточно много реальных проектов, которые подняли бы республику, но после того, как мы ушли, ими перестали заниматься. Например, серьезный проект, связанный с алюминиевой промышленностью. Это были реальные договоренности с реальными инвесторами. Тот же бокситовый рудник, в который вкладывались деньги из бюджета. Это же не просто рудник! Это – первая ступень к глиноземному заводу, целесообразность строительства которого также была подкреплена всякими ТЭО и т.п. А проекты по строительству лесопромышленных комплексов в Троицко-Печорском районе и на Удоре? Интинская ТЭЦ… Если бы все эти проекты реализовались, то сегодня мы бы не упали так в экономике.

«Не могу без работы»

– Помнится, вы были одним из инициаторов проекта объединения Коми и НАО.

– Этот вопрос тоже был серьезно проработан, я лично им занимался. Готовил документы и встречи. И, кстати, уже было «очень тепло» для решения вопроса об объединении, тем более как раз в это же время организовался и Пермский край. Нам надо было сделать последний толчок. Но опять же этим перестали заниматься.

– Говорят, вы хотите уехать

из республики.

– У меня начались серьезные проблемы со здоровьем, нужен сухой климат. С мая по сентябрь мне здесь, дома, вполне комфортно. А зимой, особенно такой, какая была у нас в этом году, тяжело. Я за три года перебрал много вариантов. Был, например, в Болгарии, там сейчас много наших. Но болгары оказались с короткой памятью. Старшее поколение еще помнит и чтит русских, а молодежь уже другая. А вот в Грузии – ностальгия по Советскому Союзу. В Бакуриани очень красивые места, природа, и там хотят построить несколько домов для русских туристов. И мы с партнерами уже подготовили каталог по деревянному домостроению. И правда, зачем ехать на дорогущие курорты, если рядом цены в 2,5 раза ниже, чем в Европе?

– С Грузией понятно. А что будет с Коми?

– Мое, чисто интуитив-ное мнение, что в ближай-

шие пять лет природные

ресурсы Коми будут востребованы. У нас по срав-

нению с сибирскими ресурсами есть свои преимущества. Мы находимся в Европейской части России, в регионе создана хорошая инфраструктура, избыток электроэнергии, доступные месторождения, причем не только нефти и газа. Но мы можем потерять время, а главное, людей, которые родились здесь и пока не хотят уезжать…

Беседовала Лиля ВОВК.