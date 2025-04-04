Почему глубинка – это не Арктика? Жители умирающих коми деревень устали ждать от властей заботы, помощи и поддержки

«Поможем зареченцам!» – призывает в своем письме в редакцию житель Усть-Вымского района Александр Михайлович Коняев. Речь идет о старинной деревне Семуково, что находится на левом берегу Вычегды.

Сюда не ходят даже автобусы

Семуково и еще 12 деревень, входящих в сельское поселение «Кожмудор», расположены на живописной Коквицкой горе. Основная проблема для местных обитателей – транспортная. До райцентра – села Айкино (на правом берегу) – от Семуково по прямой всего 7 километров. Но мешает река. И хотя Вычегда в последние годы сильно обмелела, ее не перескочишь. Зимняя переправа уже закрыта, а летней (паромной) здесь давно нет.

Чтобы попасть в больницу, за справкой в районную администрацию или по другим житейским делам, надо добираться в Айкино по кружной дороге, через Язель (свыше 120 километров). Конечно, это долго и дорого. Однако еще хуже другое: автобус из Кожмудора теперь не ходит ни в Айкино, ни в Сыктывкар.

Как рассказал «Трибуне» глава поселения Дмитрий Турбылев, пассажирские рейсы были отменены с 24 февраля с.г., когда истек контракт с перевозчиком. Тот посчитал, что перевозить сельских пассажиров невыгодно. Старенький автобус Mercedes постоянно ломался, возникли проблемы с импортными запчастями. Таким причудливым образом геополитика и западные санкции отразились

на мирных жителях Коквицкой горы.

По словам Д. Турбылева, уже есть договоренность с другим перевозчиком-частником, который готов предоставить свой автобус. Однако сначала надо провести аукцион, для чего потребуется, как минимум, месяц, а то и больше.

Николай Чудотворец и «Незабудка»

В 2019 году деревня Семуково отметила свое 300-летие. Пять лет назад здесь было уже менее ста постоянных жителей. Теперь осталось около сорока, в основном пенсионеры.

Главная достопримечательность деревни – церковь Николая Чудотворца, построенная в 1900 году, где местный батюшка регулярно проводит службы.

Кроме того, семуковцы очень гордятся турбазой «Незабудка», которая специализируется по этнографическому туризму. В частности, организует экскурсии под названием «Тайны Коквицкой горы». Несколько лет назад районные власти попытались закрыть «Незабудку», поскольку здание турбазы обветшало и требовало дорогостоящего ремонта. Однако под напором общественности центр сельского туризма удалось отстоять.

На этом список «инфраструктурных объектов» деревни заканчивается. Был здесь один сельмаг, да и тот сгорел. Раньше в деревню приезжала автолавка с продуктами и товарами первой необходимости. Потом владелец «лавки на колесах» ездить сюда перестал. Тоже решил, что невыгодно продавать в деревне сахар, соль и спички. А больше в Семуково нет ничего. И, похоже, уже никогда не будет…

Впрочем, и всему СП «Кожмудор» мало что светит. На все поселение (13 деревень) – три магазина, одна амбулатория и два фельдшера. По информации главы, согласно прописке в поселении числятся 954 жителя. А реально проживает 467 человек. Правда, летом, когда сюда приезжают дети, внуки местных

обитателей, а также дачники (в основном из Сыктывкара), население Коквицкой горы увеличивается почти вдвое.

Почувствуйте разницу

В своем письме Александр Коняев наивно просит районную и республиканскую власти выделить деньги на Семуково и другие затухающие коми деревни. Либо переселить сельчан в другие населенные пункты, где есть магазины, больницы, аптеки.

При этом Александр Михайлович ссылается на программы по переселению жителей Севера (Воркуты, Инты). Дескать, почему бы не разработать аналогичные программы для умирающих деревень? Ведь находятся же деньги на амбициозные проекты по развитию Арктики, рассуждает усть-вымский пенсионер.

Увы, Александр Михайлович, программа по переселению северян тоже не работает. В очереди – около 14 тысяч интинцев и воркутинцев, а всего лишь около 150 человек в год получают жилищные сертификаты. То есть это безнадежная, лет на сто, очередь.

В принципе Воркута с Интой – такие же гибнущие деревни типа Семуково, разве что размером побольше. И государству они не интересны – от них одни убытки. В отличие от заманчивой Арктики, которая набита полезными ископаемыми и сулит сказочные барыши представителям российской бизнес-элиты. Поэтому аффилированные с бизнесом чиновники готовы вкладывать триллионы рублей в эту ледяную пустыню. А в то же время маленькие населенные пункты, где пока еще теплится жизнь, будут потихоньку вымирать.

С точки зрения властей, сельская глубинка в принципе «нерентабельна». В том же Семуково нет нефти, газа, золота или марганца. Поэтому оставшимся здесь пенсионерам суждено доживать свой век – в стареньких избах, без транспортных услуг, нормальной медицинской помощи, водопровода и прочих благ цивилизации. Будут печки топить, воду из колодцев таскать, да в церкви Николаю Чудотворцу молиться. А больше их никто не утешит – ни районная власть, ни Гольдштейн, ни Путин.

Владимир СУМАРОКОВ.