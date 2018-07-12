Почему из шестерых сельчан, находившихся в лодке, до берега не добрался только один?

В Ижемском районе продолжаются поиски утонувшего юноши.

Трагедия произошла 21 июня близ села Кипиево, куда 17-летний парнишка приехал из Ижмы — погостить у бабушки с дедушкой. В тот злополучный день он в компании местных приятелей отправился на речную прогулку.

Лодка, в которой находилось шестеро молодых людей, перевернулась. Пятерым кипиевцам удалось добраться до берега, а тело ижемца не найдено до сих пор.

Страшная весть

— Последний раз со своим сыном я общалась по телефону днем 21 июня. На следующий день Ваня собирался приехать домой, и мы обсудили, на чем он будет добираться до райцентра. Утром 22 июня, когда был последний рейс вертолета с припечорских сел, я ждала. Но он не приехал, а телефон его был «вне зоны действия»… Только через сутки мне сообщили страшную весть, — рассказала «Трибуне» мама погибшего Людмила Крайнова.

Убитая горем мать долго не могла продолжить разговор — ее душили слезы.

— Ване исполнился годик, когда он остался без отца. В семье был старшим ребенком, очень самостоятельным и ответственным…

Иван Рочев учился на первом курсе Сыктывкарского автомеханического техникума. Осваивал профессию автослесаря. Весной проходил производственную практику в райцентре. В начале лета, до экзаменов, решил навестить своих пожилых родственников в Кипиево. Его первый экзамен, назначенный на 22 июня, по каким-то причинам перенесли на 28-е , поэтому он решил задержаться в припечорском селе.

По словам матери, Иван планировал поехать в Сыктывкар за день до своего совершеннолетия, чтобы 25 июня отметить свое 18-летие вместе с любимой девушкой.

Пьяная драка или перегруз лодки?

— В тот день сын уже собрал сумку для отъезда, но кипиевские ребята уговорили его вместе с ними покататься на лодке. Хотя бабушка была против, — говорит Людмила Егоровна. — Трагедия случилась вечером, когда компания уже возвращалась с противоположного берега. Лодка перевернулась в 20-25 метрах от берега. На перевернувшейся лодке, помимо моего сына, был еще один несовершеннолетний. Остальные по возрасту старше, среди них оказался и его родной дядя по линии отца.

— Одни сельчане говорят, что на лодке произошла драка, из-за чего она и перевернулась, — продолжает мама Ивана Рочева. — Другие утверждают, что, мол, это произошло из-за перегруза. Кто-то говорит, что Ваня сидел впереди и, когда лодка переворачивалась, он ударился головой и сразу ушел под воду… Но как было на самом деле, я до сих пор не знаю. Мой сын последние фотографии с компанией на той злополучной лодке выставил на своей странице в соцсети после пяти вечера. Последний раз по телефону со своей тетей он общался в семь часов вечера и, судя по голосу, был трезвым.

Мать возмущается, что спасшиеся ребята сразу не сообщили о пропавшем друге. Можно было организовать его поиски, но все разошлись по домам и легли спать. Тем самым время было упущено. Вода большая, течение сильное. Тело могло унести очень далеко от места трагедии. Во всяком случае водолазы, исследовавшие дно возле села Кипиево, ничего не нашли.

По словам Л. Крайновой, поиски утонувшего начались лишь поздней ночью, после того как приехал из усинского села Мутный Материк его брат Иван, который и организовал поисковые работы. А те ребята, с которыми погибший провел последние минуты своей короткой жизни, ничем не помогали родственникам в поисках.

Новые жертвы

Как сообщили в ГУ МЧС России по РК (по оперативным данным на 12 июля), с начала нынешнего года в республике на воде произошло 13 происшествий.

Пострадали 16 человек, из них четверо несовершеннолетних. Погибших — 9, из них трое детей. Спасены пятеро, из них один ребенок.

Последнее сообщение о трагедии на воде пришло в минувший четверг из Воркуты. 11 июля 36-летняя женщина утонула в парке, который находится почти в центре заполярного города. Отдыхавшая в компании воркутинка решила искупаться в озере, хотя температура воздуха в тот день была не выше 18 градусов.

Наталья КОЛОДИНОВА.