Почему крупная компания вовремя не платит маленькому заводу?

В «Трибуну» поступило письмо от рабочих ТБ «Усть-Кулом». Завод по производству топливных брикетов, где они трудятся, уже с мая этого года находится в простое. Им грозят безработица, безнадега, безденежье…

До недавнего времени этот завод, оснащенный современным оборудованием, считался успешным. За 5 лет коллектив сработался, освоил станки и другую технику. В лесном районе, конечно, не было и проблем с сырьем. Но возникли другие – непредвиденные…

Основной партнер – Коми тепловая компания (КТК) – еще весной перестал оплачивать продукцию завода, у которого после этого возникли долги, в том числе и по зарплате.

Рабочие просили через правительство воздействовать на руководство Коми тепловой компании, для которой их предприятие — одно из многих в очереди на получение оплаты за поставляемые брикеты. По их мнению, это почти государственная компания, которая ворочает сотнями миллионов рублей, и расплатиться с маленьким заводиком для нее нетрудно. Однако ТБ «Усть-Кулом» получает оплату в последнюю очередь. Это грозит предприятию банкротством, а коллективу — увольнением…

Когда черный снег становится белым

Директор завода Дмитрий Конаков рассказал «Трибуне», что идея заняться переработкой отходов возникла у него в 2012 году во время поездок по району. Все окрестные леса вокруг райцентра и поселков были завалены горбылем и опилками: хозяева действующих пилорам не знали, куда девать отходы лесопиления.

Тогдашний глава администрации Усть-Куломского района Дмитрий Шатохин предложение о переработке принял «на ура», обещал всяческое содействие. И слово сдержал: помог с площадкой для отходов в Усть-Куломе, выделил средства на ее сооружение.

Раньше лесозаготовители сваливали горбыль где попало, захламляя леса. Теперь появилась специальная площадка для отходов, а к ней – хороший подъезд. Это устраивало и местную власть, и предпринимателей.

А вот с брикетами из опилок дело заладилось не сразу. Поначалу тепловики высказывали сомнения в эффективности этого вида топлива. И тогда Дмитрий Конаков предложил провести эксперимент. Он привез из Кирова 20 тонн брикетов, чтобы топить ими котельную в Усть-Куломе. Рабочие и инженеры-тепловики увидели преимущества брикетов перед углем: одно дело — завезти в котельную 10 тонн угля, а потом вывезти почти столько же тонн шлака, и совсем другое — 10 поддонов брикетов на тележках. Причем от угля не только котельная, но и все окрестности были в черной пыли, снег был темного цвета. А при топке брикетами он оставался чистым, золу можно вынести в ведре.

В итоге завод в Усть-Куломе был построен, производство заработало, и в прошедшие пять лет процесс шел даже с некоторым ускорением. В 2018 году ТБ «Усть-Кулом» уже перерабатывал порядка 40 тысяч кубометров отходов, снабжал топливом около десятка котельных как в Усть-Куломском, так и в Корткеросском районах.

Ни денег, ни гарантий

Первые трудности начались в прошлом году: «Коми тепловая компания» стала задерживать оплату, а в мае и вовсе перестала перечислять деньги за потребленную продукцию. Завод пришлось останавливать, людей отправлять в отпуска. Расплатились тепловики только осенью, процесс вхождения в нормальный ритм был весьма непростым.

В этом году ситуация повторилась, причем в более острой форме, поскольку ко всем проблемам добавились претензии налоговиков и кредиторов: были заблокированы счета, у предприятия забрали технику, приобретенную в лизинг, и теперь вместо очередного взноса придется чуть ли не заново вносить всю ее стоимость.

Как рассказал Д. Конаков, обращения к руководству тепловиков мало что дали. Ответ был один: средств нет! Правда, долги они в ноябре выплатили, так что ТБ «Усть-Кулом» начинает запуск. Но ведь теперь заводу фактически все нужно начинать заново. К тому же нет гарантий, что история с неплатежами не повторится в следующем году.

Что делать?

Корреспондент «Трибуны» связался с главой администрации Усть-Куломского района Сергеем Рубаном, который сказал, что он в курсе ситуации и считает, что предприятие ТБ «Усть-Кулом» очень нужное, решающее много задач, связанных с экологией и переработкой отходов. Проблема недоплаты со стороны Коми тепловой компании объясняется неполным сбором средств с потребителей компании: ей нужно расплачиваться с крупными поставщиками ресурсов, поэтому приходится задерживать оплату некоторым партнерам.

На взгляд главы администрации района, предприятие по производству брикетов и пеллет может успешно существовать на основе лесозаготовительного производства, как это сделано у предпринимателя Виктора Белого. Его предприятие специализируется на заготовке древесины и лесопилении, а производство брикетов помогло создать замкнутый цикл переработки древесины.

По мнению С. Рубана, решить проблему можно двумя способами. Первый — добиться регулярной оплаты со стороны КТК — основного потребителя продукции, выпускаемой ТБ «Усть-Кулом». Второй — найти дополнительный рынок сбыта.

Анатолий ПОЛЬКИН.