Почему многие сироты не получили заветных ключей от квартир?

«Трибуна» регулярно рассказывает о проблемах взрослеющих детей-сирот. Одна из основных — жилье. Пока ребенок растет в детдоме, учится в колледже, у него есть крыша над головой. Но, закончив учебу, он рискует стать бездомным.

Без крыши

Формально за сиротой числятся квадратные метры в квартире его биологических родителей. А на деле жить там зачастую нельзя. Бывает, что пьяницы-родители умерли, а пустой дом в деревне обветшал или сгорел. Или горе-мамаша, не видевшая ребенка много лет, превратила городскую квартиру в притон. Зато с банковской карты сироты могут запросто списать деньги — долги за коммуналку в квартире, которые накопили «родственнички».

Вернуть эти деньги можно только через суд. Но это долго и трудно. Так же как и добиться получения своего жилья. Для сирот, многие из которых имеют проблемы со здоровьем, это почти невозможно.

«Трибуна» уже не раз обнародовала вопиющие факты нарушения прав сирот. Читатели спрашивают: что меняется после таких публикаций? Отвечаем: перемены к лучшему все-таки происходят, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Приведем конкретный пример. После прошлогодних статей в газете сотрудники прокуратуры помогли трем братьям Ф. оформить документы для суда по включению их в список первоочередников.

Вне очереди

Но почему вообще возникают ситуации, когда выпускники интернатов не могут получить жилье, положенное им по закону? Об этом рассказывает сыктывкарский педагог Александр Чуднов, который не теряет связи со своими бывшими подопечными и старается защищать их права:

— В интернате, где воспитываются сироты, есть социальный педагог. И он «заточен» на то, чтобы следить за жилищными правами сирот. В личных делах детей эти моменты обозначены. Но ребенок вырос, ушел из детдома и стал, допустим, учиться в колледже. В учебном заведении тоже есть соцпедагог. В отличие от «детдомовского» работника он не искушен в таких вопросах, как постановка сироты на жилищный учет. Пока сирота учится, проблем с жильем нет. Закончил — идти некуда. Вдруг выясняется, что и в очереди-то парень не стоял…

Дети, воспитанные в интернате, часто не социализированы. Приспособиться к жизни в обществе им тяжело. Спросят ли такие ребята у соцпедагога про свои жилищные права, про очередь на жилье? Вряд ли.

Один из воспитанников Чуднова (назовем его Василий) тоже не задавал «лишних» вопросов после того, как социальный педагог от него отмахнулся: мол, все в порядке. Но когда Александр Чуднов позвонил в администрацию города, выяснилось, что ни в какой жилищной очереди Василий не значится и даже его документы туда не поступали.

Человек за «бортом»

По закону, сирота должен получить квартиру до исполнения 23 лет. Причем предоставление жилья сиротам носит заявительный характер. Это значит, что они сами должны написать заявление в администрацию о постановке в очередь в качестве нуждающихся. И сделать это надо как можно раньше. После того, как им исполнится 23, они теряют льготный статус.

Например, трем братьям Ф., о которых мы упоминали выше, прокуратура помогла оформить соответствующие документы. В очереди на жилье они были почему-то «пропущены». А вот четвертый, 27-летний Григорий, это право утратил. Григорий живет в Удорском районе. У него жена и двое детей. Своего угла семья не имеет. Но в отличие от братьев восстановить его статус уже нельзя.

— И ведь он не один такой, — рассуждает Чуднов. — По чьей вине эти люди остались «за бортом»? Почему ни один сотрудник не несет ответственности за подобные ошибки?

По словам Чуднова, в последнее время прокуратура стала активнее заниматься защитой жилищных прав детей-сирот. Удалось даже вернуть кому-то часть денег, незаконно списанных с карточки сироты за долги по ЖКУ, накопленные родственниками. Но все равно проблем там — поле непаханое.

Теоретически даже те, кому уже есть 23 года и кто не попал в списки очередников, могут восстановить свое право. Но для этого надо доказать, что были уважительные причины. Например, неправомерные либо ненадлежащие действия органов опеки (опекунов), незаконный отказ в постановке на учет со стороны органов местного самоуправления, состояние здоровья бывшего сироты, которое не позволило ему вовремя встать на учет…

У Чуднова в руках пачка документов. Это отказы его воспитанникам из разных инстанций. И одолеть этот судебно-правовой марафон могут лишь единицы.

Людмила КУДРЯШОВА.