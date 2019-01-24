Почему многие жители Коми отказываются платить за мусор

Жителям поселения «Трусово» Усть-Цилемского района (деревни Рочево, Филиппово, Нонбург, Мыла, село Трусово) поступили квитанции за вывоз ТКО за два месяца — ноябрь и декабрь. Оплачивать их люди отказываются — мусор из населенных пунктов никто не вывозил.

Нам угрожают

Многие сельчане являются получателями ежемесячной льготной выплаты, которой теперь они могут лишиться. В газете «Красная Печора» от 15 января 2019 года в сообщении под названием «Изменения по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг с 1 января 2019 года» опубликована настоящая угроза населению. Цитируем:

«По состоянию на 1 января 2019 года региональным оператором «Ухтажилфонд» не сняты начисления за услугу «Обращение с ТКО» ни на одной территории Усть-Цилемского района, а следовательно, граждане не освобождены от обязанности ее оплаты. В соответствии с п. 3 статьи 160 Жилищного кодекса РФ компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности.

В случае наличия у гражданина любой льготной категории задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги более двух месяцев подряд предоставление мер социальной поддержки и субсидии за ЖКУ Центром социальной защиты населения будет автоматически приостановлено».

Из текста сообщения следует, что платить граждане должны в любом случае, даже если мусор никто не вывозит и не собирается этого делать. Более того, льготные категории граждан лишатся выплат, если не оплатят квитанции. Следовательно, здесь имеют место шантаж, вымогательство и вопиющая несправедливость — людей принуждают платить за несуществующую услугу.

Жители готовят обращение в правоохранительные органы с просьбой оградить от посягательств на их денежные средства путем приостановки действия льгот со стороны ГБУ РК «ЦСЗН Усть-Цилемского района».

Александр ЧУПРОВ,

село Усть-Цильма.

Нет договора

Я, Геннадий Калашников, ветеран труда, проживающий в собственном доме села Объячево, в январе и декабре получил счета на оплату вывоза ТКО. Но поскольку я сам вывез отходы еще в августе, то вывозить у меня нечего. Платить за несуществующую услугу я не считаю нужным.

У меня имеется договор с «Коми энергосбытовой компанией» по оплате за электричество, но договор на оплату мусора с этой конторой я не заключал. Убежден, что оплата за потребленную энергию не должна включаться в один счет вместе с вывозом мусора. Тем не менее, во всех инстанциях, куда я обращался (Жилинспекция, прокуратура, общественная приемная главы РК, представитель «Ухтажилфонда»), мне в один голос заявили, что платить я обязан, даже если ТКО нет и никто мусор не вывозил. Дескать, таков закон! Неужели такое может быть в цивилизованной стране?

Это дурдом!

Я живу в селе Корткерос. У меня есть дом в деревне, построенный 80 лет назад родителями. Мы там бываем летом — сажаем картошку, отдыхаем, но не живем постоянно. Я предоставила районному представителю «Ухтажилфонда» справку об этом, полученную в сельском поселении, предложив оплачивать вывоз ТКО в летний период.

Однако этот господин заявил, что у них есть какой-то пункт в законе «о мусорах», по которому я обязана платить вне зависимости от проживания и круглогодично! Мол, есть дом — обязан платить! Но это же дурдом. Какие люди принимали этот закон? И где наши родные депутаты, которые молча взирают на происходящее? Почему я обязана платить за то, чего нет? В той же деревне никогда не слыхали ни о каких контейнерах, как и про договоры на вывоз отходов.

Надежда БИРЮКОВА,

пенсионер.

Как понимать?

Я живу в Сыктывкаре, а в деревне Пустошь (Сысольский район) у меня есть дом вместо дачи. Я там не живу, прописан сын. Но квитанция приходит на двух человек.

Моя соседка по даче тоже постоянно живет в городе, а летом находится в деревне на даче, зимой в наших домах никто не живет. У соседки давно умер муж, но квитанция пришла на двух человек. Вопрос очень простой: почему я должна платить дважды, если зимой никто никакого мусора не вывозит? Надо отметить, что в деревне Пустошь никогда не было ничего похожего на контейнер, ни грамма мусора никуда не вывозилось.

Нина КУШМАНОВА.

Послали на три буквы

На сходе в селе Визябож жители четко определили позицию ООО «Ухтажилфонд», которое просто-напросто наплевало на закон «О защите прав потребителей».

Дело в том, что у сельского жителя, имеющего дом и участок, отходов практически не бывает, по крайней мере, совсем не в том объеме, какой «выкатывает» для оплаты эта контора с благословения нашего Министерства ЖКХ. На наши обращения в прокуратуру района (вел прием помощник прокурора Спиридонов) нам посоветовали обратиться в суд.

А в Корткеросском суде мы получили и вовсе обескураживающий ответ: «Даже если вы выиграете дело о вынужденной оплате за неоказанную услугу по вывозу ТКО, судебные издержки составят в десять раз больше сумм, выигранных вами»… Так что же, нас толкают к тому, чтобы брать в руки вилы? Но не для уборки мусора, а для восстановления своих свобод от государственного произвола?

Анатолий КУЛАКОВ,

ветеран труда.