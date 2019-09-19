Почему москвичи живут почти на 10 лет дольше, чем северяне?

На сентябрьской сессии Госсовета Коми, пожалуй, впервые был поднят вопрос о социальном неравенстве регионов. В условиях продолжающегося уже шестой год подряд падения реальных доходов населения эта тема становится особенно актуальной.

Минимум жизни

Все началось с ежегодной, почти рутинной процедуры утверждения величины прожиточного минимума пенсионера в Коми на 2020 год. Она установлена в размере 11 тысяч 534 рубля.

Как пояснил министр экономики РК Константин Плехов, расчеты делались в соответствии с социально-экономическими прогнозами и рекомендациями федерального центра. «Подтягиваться» к этому минимуму будут около 15 тысяч жителей Коми, имеющих низкие пенсионные выплаты.

Однако в справедливости «минимума» усомнился депутат Госсовета Олег Михайлов. Он привел в пример Москву, где с сентября минимальный размер пенсий сразу поднялся на две тысячи и теперь составляет 19,5 тысячи рублей. Заметим, что размер средней (именно средней, а не минимальной) пенсии в нашем северном регионе сегодня не дотягивает даже до 18 тысяч рублей. Разве это справедливо? И почему мы по примеру властей Москвы не можем сделать свой региональный социальный стандарт минимального дохода пенсионера?

Хотя вопросы по поводу пенсионного обеспечения были адресованы конкретно Константину Плехову, в разговор вступил зампред Госсовета Коми Владимир Косов, посоветовавший коммунисту претензии по пенсиям направить в адрес фракции КПРФ в Госдуме РФ.

В свою очередь О. Михайлов напомнил коллеге, что в Госдуме России большинство мест принадлежит «единороссам» и было бы эффективнее острые вопросы пенсионного обеспечения северян решать через них.

Люди второго сорта?

Северяне старшего поколения в современной России стали людьми второго сорта и превратились в своего рода «туземцев», не достойных жить по стандартам «метрополии», где помимо высоких пенсий есть несравнимо больше возможностей получить квалифицированную медицинскую помощь, найти какой-либо приработок и т.д.

Похоже, что в московских кабинетах чиновники особо не вникают в специфику периферийных регионов. Ну как можно было устанавливать одинаковый прожиточный минимум для всей территории Коми? Жить в той же Воркуте на 11 тысяч «с копейками» – это одна история, а в Визинге или Объячево, где у многих есть подсобные хозяйства, – совсем другая.

Тем не менее, несмотря на очевидную нелепость, спущенные сверху цифры, были взяты Министерством экономики за основу при определении денежного довольствия малообеспеченных пенсионеров.

Кто кого кормит

Напомним, что за январь-август этого года в консолидированный бюджет России с территории Коми поступило порядка 167 миллиардов рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 17,5 миллиарда рублей. Львиная доля налогов ушла в федеральную казну. Бюджету Коми из этой суммы досталось лишь 62,8 млрд рублей.

В этом году по сравнению с прошлым ожидается дополнительный прирост поступлений в региональный бюджет в размере 13-15 миллиардов рублей. Почему бы часть этих денег не направить на поддержание пожилых людей, тем более что им в 2018 году в рамках непопулярной пенсионной реформы власти обещали всемерную поддержку и повышение жизненного уровня. Сегодня все происходит с точностью до наоборот.

Не солнечная сторона

Высокие социальные стандарты позволяют москвичам жить долго, средний показатель продолжительности жизни у них уже вплотную приблизился к 80 годам! Средний возраст жизни мужчин сейчас в столице составляет 73 года, а у нас, на Севере, почти на десять лет меньше!

Более того, есть основания считать, что ситуация гораздо страшнее, чем нам показывает официальная статистика. В последние годы нам дают лишь усредненные данные по региону, в разрезе районов и городов они особо не афишируются. Но общеизвестно, что на селе в силу социально-экономических факторов многие просто не дотягивают до пенсионного возраста. В «нулевые» годы мужчины в коми глубинке в среднем доживали до 56-57 лет. Сейчас с чего бы жить дольше, когда нет работы и перспектив на лучшее место под солнцем?

Приведенные выше цифры красноречиво свидетельствуют о набирающем обороты социальном неравенстве между регионами и Москвой, куда стекается основная часть налогов, куда уезжает активная молодежь и лучшие специалисты. В то же время остальная Россия беднеет и деградирует. А потом еще власти удивляются, почему северяне выступают против «московских инвестиций» в виде миллионов тонн опасного мусора.

Сергей МОРОХИН.

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