Почему мужья глав сельских администраций получают заказы на сотни тысяч рублей?

В Сыктывдинском районе Контрольно-счетная палата проверила хозяйственную деятельность сельских администраций. В результате выявлены факты нарушений антикоррупционного законодательства.

Дела супружеские

В статье «Брачные контракты» (21 июня с.г.) «Трибуна» уже приводила несколько характерных примеров. В частности, глава сельского поселения «Озел» от имени администрации заключила договор со своим супругом на очистку дорог. За два зимних сезона муж-тракторист принес в семью 770 тысяч рублей. Подобный «семейный подряд» по очистке дорог при заключении договора ревизоры обнаружили и в СП «Шошка».

Конечно, это не коррупция в ее классическом виде. Ведь нарушения отчасти продиктованы условиями жизни в сельской глубинке, где почти все друг другу родственники, кумовья или сваты. Зато трактор, как правило, всего один на несколько населенных пунктов. То есть реальной конкуренции на выполнение подрядов здесь не существует.

С другой стороны, федеральный закон № 44, регулирующий сферу муниципальных закупок товаров и услуг, никаких скидок для сельской местности не делает. Закон, единый для всех чиновников, расценивает родственные отношения при заключении подобных контрактов как конфликт интересов.

Не стой под статьей

А недавно ревизоры КСП проверили и райцентр Сыктывдинского района – село Выльгорт. Здесь тоже не обошлось без семейственности: мужья местных начальниц получали подряды на крупные суммы.

Так, еще в мае 2017 г. администрация Выльгорта оплатила супругу главы поселения 152 тысячи рублей «за техническое обслуживание пожарных водоемов» с помощью своего автомобиля. А это является прямым нарушением статьи 10 закона «О противодействии коррупции».

Кроме того, администрация оплатила комплекс работ на сумму 6 миллионов 394 тысячи рублей, выполненных фирмой «Регионстрой», руководит которой некто Юрий Габов, являющийся супругом главного специалиста администрации Екатерины Хворовой, на которую, согласно учетной карточке, как раз и возложены обязанности по организации и разработке документации по муниципальным заказам.

Искусство дробления

Проверка выявила еще ряд весьма интересных фактов, которые указывают на очень своеобразное исполнение законодательства РФ работниками администрации поселения. В частности, закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Установлены признаки «искусственного дробления единой сделки на множество закупок до 100 тысяч рублей каждая — с целью уклонения от проведения конкурсных процедур». Проще говоря, к выполнению работ были допущены всего пять подрядчиков, которые выполнили работ свыше чем на 12 млн рублей.

Не берусь утверждать, что администрация Выльгорта погрязла в коррупции, а ее работники берут мзду. Вполне возможно, что и в этот раз «так сложились обстоятельства». Однако получается, что закон для чиновников — как дышло. Впрочем, наш район – не исключение. Думаю, что так же обстоят дела и в других муниципалитетах Коми.

Евгений ПОТОЛИЦЫН,

депутат Совета муниципального района «Сыктывдинский».