Почему народные избранники молчат на сессиях?

Статья «Из рядов вон выходящие» («Трибуна» от 17 марта с.г.), в которой известный педагог из Сторожевска Ангелина Захаренко подвергла критике партию власти, вызвала большой резонанс.

В прошлом номере своими соображениями по этому поводу с читателями поделился вице-спикер Госсовета Владимир Косов. Он говорил, впрочем, не столько о «демарше Захаренко», сколько о проблемах сельских районов.

На эту же тему решила высказаться и депутат сельского поселения «Визинга» Любовь Алексеевна Ляшева (ее письмо мы публикуем с небольшими сокращениями) (на фото).

Не обсуждается…

Обратиться в газету меня вынудила недавняя сессия районного Совета, на которой глава района отчитывался о своей работе. Меня лично очень удивила цифра обращений, которые поступили в адрес администрации за год. Неужели их было так мало? Только у меня их на сегодняшний день — не меньше десятка. Естественно, я попросила слова. Но оказалось, что доклад глава читал не для обсуждения, а для сведения. Таков регламент!

Что было делать? Где еще задавать вопросы депутату, как не на сессии? И я покинула собрание. А после этого пошла на прием к депутату Госсовета Нине Нестеровой, которая была на сессии, по-видимому, в качестве куратора. Только что она могла ответить, не зная района?

Народ хочет знать

А вопросов у жителей Визинги — хоть отбавляй. Первый — откуда взялся тариф на отопление? Он же просто неподъемный! Доходит до того, что некоторые жильцы обращаются с заявлениями об отключении от централизованного отопления. Что это? Прогресс? Или шаг в прошлый век? Неужели ничего нельзя сделать?

Следующая тема — корректировки платы за коммунальные услуги. В недавно полученных квитанциях жильцы с улицы Школьной увидели какие-то невероятные цифры — требуется уплатить за то, что у них не работал счетчик воды: он был на поверке. Но жильцы-то тут при чем? К кому обращаться с таким вопросом? К власти, в прокуратуру? Люди пребывают в тревоге, им становится нечем платить по возрастающим ценам на услуги. Приходится брать ссуду на их оплату. Но так ведь продолжаться вечно не может!

Ладно, пусть этот вопрос сложный, но есть и такие, которые не требуют большой подготовки для ответа. Пример — строительство в Визинге торгово-офисного центра. Люди хотят знать: не принесет ли его строительство вред соседям? Это при том, что администрация проводила некие общественные слушания, на которых не присутствовал застройщик. Все объяснение шло «на пальцах». «Слушатели» не увидели ни проекта центра, ни того, будут ли возле него парковка, площадка для мусора.

Из этого же разряда вопросы о строительстве новой школы, освещении окраинных улиц, работе общественной бани. Увы, не все еще жилые дома у нас в селе благоустроены и имеют ванные. А баню предполагается передать в частные руки, поскольку сейчас она приносит одни убытки, а денег в казне села нет.

Простые вопросы

Я заметила весьма тревожную тенденцию: во время выборов кандидаты проявляют активность, горят желанием горы свернуть. А через какое-то время большинство из них «уходит в подполье»: их как будто и нет! Почему? Да потому, наверное, что они не могут ответить на самые простые вопросы. И просто молчат на сессиях.

Администрацию, похоже, это даже устраивает: меньше беспокойства. Хотя тому же главе района можно было бы собрать всех депутатов, обсудить насущные вопросы, выслушать предложения. Проще говоря, не отгораживаться от людей, слушать их. Работать вместе. Вместе мы — сила.

Поскольку сказать это на сессии мне не удалось, я обращаюсь к нашим депутатам и всем неравнодушным сельчанам с этим призывом через газету.

Любовь ЛЯШЕВА,

депутат сельского поселения «Визинга», заслуженный

работник Республики Коми.