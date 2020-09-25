Почему нас лишили голоса? Ветеран-колясочник считает выборы профанацией

Когда я слышу по телевизору о «всенародно избранных» депутатах Госсовета и главе республики, что-то в моей голове не складывается. Всенародно избранные — это когда за данного кандидата проголосовало большинство избирателей. Но когда явка на выборы составила 30 процентов, это значит, что 70 процентов (абсолютное большинство!) за этих кандидатов не голосовало!

Я живу в Эжве, причем в одной и той же квартире уже 52 года, инвалид-колясочник. Раньше ко мне в период выборов приходили члены избирательной комиссии с урной и листками для голосования. В этот раз этого не было. Как оказалось, я такой в нашем доме не один, только в одном подъезде живут шесть моих товарищей по несчастью, и все они не смогли отдать голос за своего кандидата. Я обзвонил многих своих знакомых и выяснил, что их никто за всю избирательную кампанию не посещал, поэтому в выборах они не участвовали.

Выходит, что явка властям вовсе не нужна, чем меньше народу придет на выборы, тем лучше? Странная картина получается: к урнам приходят сторонники кандидата и те, кого заставляют прийти. В результате избирком сообщает, что кандидат получил 70 процентов голосов. При этом не сообщается, что на участке числится тысяча избирателей, голосовало 300, из них только 230 за «победителя». Лукавая какая-то арифметика получается. Между тем СМИ утверждают, что голосование прошло без нарушений. А разве тот факт, что многие люди не смогли выразить свою волю – это не нарушение? Лично я считаю, что это именно нарушение, причем злостное.

Мы прикинули с товарищами, и получилось, что на нашем участке не голосовало больше половины избирателей. Тем не менее, по этому участку депутат признан «всенародно избранным» и получит мандат. Если бы я мог физически, то собрал бы не одну сотню подписей под протестом против такого вот подсчета голосов. Впору воскликнуть: «Это не выборы, а профанация! Или это и есть так называемая «суверенная демократия»?

Иван СЕДЬЮРОВ,

ветеран труда и Великой Отечественной войны.