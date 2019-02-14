Почему наши силовики «впрягаются» за иностранных производителей?

В прошлом номере «Трибуна» опубликовала статью «Бренд сивой кобылы» — о том, как правоохранители прессуют мелкий бизнес, в частности, сельских торговцев.

Торговля контрафактом (товаром, который продается под чужими брендами) — дело, конечно, противозаконное. За реализацию одежды, обуви, парфюма и т.д. под липовыми марками известных фирм продавцам грозят суровые штрафы. Но люди в погонах идут еще дальше — возбуждают уголовные дела. Хотя «пострадавшие» — иностранные компании — их об этом не просят. Столь рьяная борьба за интересы зарубежных правообладателей особенно нелепо выглядит сегодня – на фоне западных торговых санкций. Возникает впечатление, что подобные дела «шьются» только ради полицейской отчетности.

Кроме уголовного преследования сельские торговцы рискуют и вовсе потерять право заниматься бизнесом. В такой ситуации, в частности, оказались двое удорских предпринимателей — Иван Трофимов и Наталья Годорожа. Они уже были наказаны судом и заплатили штраф.

Так, Наталья Годорожа оплатила материальный ущерб фирмам и отправила им извинительные письма. Фирмы в ответ прислали для суда ходатайство о том, что претензий к ней не имеют.

А на этой неделе история удорских предпринимателей получила дальнейшее развитие. Суд не удовлетворил иск прокуратуры в отношении Ивана Трофимова, хотя и учел, что ранее такие нарушения у предпринимателя уже были. Как следует из решения суда, сама по себе неоднократность нарушения еще не является основанием для ликвидации юридического лица. Такая исключительная мера наказания должна быть соразмерна допущенным нарушениям и последствиям от них.

Кстати, о последствиях. Согласно общедоступным источникам, в прошлом году прибыль американского производителя спортивной одежды составила более миллиарда долларов, а немецкого — 1,1 млрд евро. Надо полагать, что от действий удорских предпринимателей ущерба они не ощутили.

Решение по делу Н. Годорожи еще не вынесли (суд отложили). Остается

надеяться, что при вынесении вердикта будет учтен тот факт, что оба предпринимателя выполняют на селе важную социальную функцию и создали несколько рабочих мест. Поэтому ликвидация их как юридических лиц (читай — закрытие магазинов) никому не принесет пользы.

Нина ВЕТЛУГИНА.