Почему не всякое благоустройство — благо

В селе Ижма планируют заасфальтировать проезд к местному парку отдыха длиной 230 метров за 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Власти поселения намерены получить эти средства в рамках федеральной программы. Причем на данный проект уже потрачены более трех миллионов рублей: два года назад были проведены подготовительные работы — планировка территории, выемка грунта, отсыпка щебнем дорожного полотна и пешеходных дорожек…

Мокрое место

— Этот проезд, по сути, небольшой переулок от центральной улицы Советской до Набережной, но самый оживленный и проблемный в райцентре. Вся беда в том, что в начале переулка, на перекрестке с улицей Советской, нет водопропускных сооружений. Поэтому там скапливается вода, образуя целое озеро. Если заасфальтируют переулок без учета водоотведения, то окрестные дома во время осадков подтопит. Мой дом расположен напротив перекрестка — все лето огород у меня «плавает», вода попадает и в погреб, — возмущен житель Ижмы, ветеран труда Петр Терентьев.

— Это центр села, где расположены несколько магазинов, кафе, Дом культуры, автовокзал, сберкасса, администрация, — продолжает Петр Ефимович. — Огромные лужи не позволяют припарковать автотранспорт, поэтому водители машины паркуют на проезжей части. И без того неширокая автодорога становится еще уже.

— Заказчиком выступила администрация поселения. Проект прошел госэкспертизу, были проведены подготовительные работы, но в то время на полную реализацию проекта не было денег. Теперь уже этот проект необходимо доработать, — говорит Ольга Чупрова, экс-главный архитектор Ижемского района. — По проекту предусмотрены лотки, по которым вода будет скатываться опять же на перекресток с Советской улицы. С Набережной получается скат, улица Советская по месторасположению ниже улицы Набережной. В райцентре нарушена водоотводная система, нет ливневой канализации. Пока не восстановят дренажную систему села, проблема не решится.

Раньше на Советской для пешеходов делали деревянные мостки. Возле мостков параллельно проходили водосточные канавы, по ним и уходила вода. По словам Петра Ефимовича, за этими канавами власти ухаживали, систематически чистили. Более десяти лет назад деревянные мостки заменили на бетонные тротуары, а ижемцы лишились водосточных канав — их засыпали. Так был нарушен отвод поверхностного и грунтового стока воды. Центральная улица Советская стала служить «водосборником». А когда облагораживали территорию возле памятника Ленину при строительстве здания связи, также «замуровали» сток воды. Не учли «водную» проблему и при укладке брусчатки возле Дома культуры.

Деревья

Ольгу Чупрову, имеющую большой опыт работы в Госстройнадзоре, беспокоит не только подъездная дорога к парку, но и облагораживание всей территории места отдыха сельчан.

— Вопрос об устройстве парка отдыха ижемцы начали обсуждать давно, — говорит Ольга Васильевна. — Создание таких объектов — сложный и длительный процесс. Но по истечении стольких лет проект нужно было актуализировать с учетом всех градостроительных норм и требований. А изменения в проектную документацию вносят только после рассмотрения вопроса на Градостроительном совете района. Если речь идет о парке, где люди будут отдыхать, то вопросы решаются после обсуждения с населением.

Но в июне прошлого года в парке на берегу были посажены 100 саженцев сосны, ели и лиственницы в рамках акции, организованной предпринимателем района. Вроде бы хорошо, но… По проекту там были запланированы кустарники. Десять лет назад на реке Ижма были сделаны берегоукрепительные сооружения стоимостью 52 млн руб., а еще размещена водосбросная воронка. Объект нужно обслуживать, к нему необходим проезд на случай, если придется оперативно устранять последствия паводка. Как повлияют на берегоукрепление выросшие деревья с большими кронами, большой вопрос. Вот почему там планировали высаживать именно кусты. В данном случае идет грубейшее нарушение эксплуатации дорогостоящего объекта.

Также в прошлом году, в нарушение проекта, в парке были обустроены прогулочные дорожки с бетонным покрытием. На эти цели предприниматели района собрали более 200 тысяч рублей.

На публичных слушаниях в начале апреля на голосование был поставлен вопрос о частичном изъятии (отпочковании) земли парка под перестановку гаража для нужд администрации района. По словам О. Чупровой, на слушаниях не была озвучена ни конкретная площадь необходимой земли, ни обоснованность такого решения.

Наталья КОЛОДИНОВА.