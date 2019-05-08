Почему одних народных избранников лишают мандатов, а другим лишь грозят пальчиком?

Сразу после Пасхи в Ижме состоялась сессия местного Совета, которая закончилась своеобразной «тайной вечерей» — всех приглашенных и просто любопытных, пришедших послушать депутатские прения, попросили удалиться. За закрытыми дверями народные избранники что-то обсуждали.

Но разве в сельском районе можно что-то утаить? Уже на следующее утро стало известно, что из Совета было предложено выгнать еще восемь депутатов за то, что они предоставили неверные сведения о доходах.

Напомним, что весной этого года в Ижме по той же причине сложили полномочия два депутата. Администрация главы РК провела проверку деклараций за 2017 год, поданных депутатами Игорем Рубаном и Николаем Братенковым, и обнаружила, что они предоставили неверную информацию. Тем самым они нарушили закон «О противодействии коррупции».

Рубан и Братенков утверждали, что сведения они представили на основании справок, полученных из банков и той же администрации, предлагали провести работу над ошибками, но их доводы услышаны не были. Дело дошло до суда, разгорелся скандал, и к «бунтарям» примкнуло еще четверо народных избранников. Если бы все они лишились мандатов, Совет стал бы недееспособным. В итоге двое «нарушителей» решили сложить полномочия сами. А Совет, хоть и оказался в усеченном составе, продолжил работу.

Плюс восемь

Еще в 2016 году Совет Ижмы обратился в парламент Коми с просьбой «войти» в Госдуму с законодательной инициативой по отмене обязанности предоставлять сведения о доходах для сельских депутатов. Во-первых, люди на селе живут небогато, о коррупции здесь разве что читали в газетах. Во-вторых, районным депутатам трудно собрать необходимые справки, а потому невозможно избежать ошибок.

Как выяснилось на недавней сессии ижемского Совета, в такую же ситуацию попали еще восемь депутатов, в том числе от «Единой России». В их декларациях обнаружились неверные сведения.

По идее, эта «восьмерка» тоже должна была расстаться с мандатами. Но «тайное собрание» решило иначе: коллегам «поставили на вид», то есть ограничились дисциплинарным взысканием. Причем даже присутствовавший на сессии представитель прокуратуры на сей раз воздержался от каких-либо замечаний.

Закон, конечно, суров, но и власть не дура — знает, как его можно смягчить. Строптивым депутатам Рубану и Братенкову сразу указали на дверь. А вот их коллегам лишь погрозили пальчиком.

Кстати, любопытная история, связанная с отставкой депутата, недавно приключилась и в Сыктывкаре. Там народный избранник Николай Мастаков не отчитался о своих доходах. Более того, он загадочно исчез, впору было объявлять его в полицейский розыск. Через год, когда в столичном Совете наконец спохватились и заметили «пропажу» депутата, г-ну Мастакову было велено сдать мандат. То есть власть, пусть и с некоторым запозданием, проявила принципиальность.

Двойные стандарты

По мнению Николая Братенкова, все дело в двойных стандартах. Оказывается, даже закон «О противодействии коррупции» легко поддается различным толкованиям.

Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, отвечая на вопрос «АиФ» (№ 17 от 30 апреля 2019 г.): «Как депутатов наказывают за ложь в декларациях?» сказал, что в случае ошибки достаточно предупреждения. Между тем в той же публикации говорится о подготовке законопроекта, который предусматривает для депутатов Госдумы и сенаторов более жесткие санкции — лишение полномочий. Возникает вопрос: неужели для Госдумы и Совфеда нужен какой-то отдельный закон?

А вот что действительно необходимо, считает Н. Братенков, так это внести изменения в действующий закон о коррупции — избавить сельских депутатов от необходимости отчитываться о своих, как правило, мизерных доходах. Кто-то «скрыл» машину, которая не была зарегистрирована, кто-то — лодку, а кто-то — аж 27 копеек! Из-за этих мелких ошибок можно лишить полномочий любого нардепа, особенно если он проявляет нелояльность к исполнительной власти.

Анатолий ПОЛЬКИН.