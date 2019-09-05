Почему олигарх Виктор Вексельберг потерял всякий интерес к сосногорским овощам?

Буквально через неделю после торжественного открытия тепличного комплекса под Сосногорском компания «Ренова» объявила о продаже своего «овощного бизнеса».

Сама официальная церемония открытия, проходившая 20 августа, вызвала некоторое недоумение, поскольку все ожидали, что вместе с главой Коми Сергеем Гапликовым на ней будет присутствовать хозяин «Реновы» Виктор Вексельберг. Это выглядело бы вполне логично, поскольку именно их подписи стоят под соглашением о сотрудничестве, подписанным в Сочи в начале 2017 года. К тому же именно «Ренова» выступила основным инвестором, вложив в северные теплицы порядка 3,6 миллиарда рублей. Официально республика выделила всего 150 миллионов рублей.

Не исключено, что знаменитый олигарх не приехал в Коми на «разрезание ленточки» потому, что к тому времени уже твердо решил избавиться от «овощного бизнеса» и вел переговоры о продаже тепличного комплекса.

Армянская забастовка

Такое предположение выглядит весьма убедительно. Но есть и другие обстоятельства. Побывавший на объекте 3 сентября помощник депутата Госдумы РФ Валерий Харченко сообщил, что на самом деле тепличный комплекс (его торопились сдать ко Дню республики) еще не готов на сто процентов, в лучшем случае основные работы закончатся к концу ноября. Но этот процесс может и затянуться, поскольку есть какие-то проблемы с финансированием. Об этом косвенно свидетельствует, например, такой факт: не так давно бастовала бригада рабочих из Армении, которым задерживали выплаты.

Тем не менее, имеющиеся недоделки не должны помешать в скором времени получить первый урожай. Официально заявлено, что в теплицах к концу года будет выращено и пущено в продажу 3,5 тысячи тонн огурцов и помидоров. Цифра впечатляет, если учесть, что на сегодняшний день основной поставщик тепличной продукции в Коми – ООО «Пригородный» – имеет более скромные годовые показатели.

В обозримом будущем под Сосногорском планируется выращивать ежегодно до 10 тысяч тонн овощной продукции и зелени.

Огурцы: «золотые» или «алюминиевые»?

Другой вопрос, а насколько продукция окажется востребованной? Два года чиновники и представители «Реновы» уходили от комментариев насчет цены. Лишь сейчас заговорили о том, что инвестиции должны окупиться в течение пяти-шести лет.

Если произвести нехитрые и самые приблизительные подсчеты, мы увидим, что тепличному хозяйству при выходе на проектную мощность нужно иметь ежегодный доход хотя бы порядка одного миллиарда рублей (с учетом налогов), чтобы расплачиваться только по вложенным в производство инвестициям. То есть инвестор в ближайшие годы должен будет получать порядка 100 рублей с каждого килограмма овощной продукции.

Не будем забывать, что в конечную цену на товар должны еще войти надбавки торговых сетей, то есть к ста рублям можно смело добавлять примерно столько же. А ведь мы еще не считали расходы на содержание самого тепличного комплекса и оплату труда уже заявленных 250 работников. Весьма кусачей, где-то за 300 рублей за килограмм, вырисовывается цена для потребителя. Даже с учетом того, что сосногорские тепличные помидоры и огурцы планируется продавать в основном зимой, поскольку летом они заведомо проиграют по цене и вкусовым качествам своим прямым конкурентам, выращенным в открытом грунте.

Есть подозрение, что организаторы возведения самого северного в стране тепличного комплекса с такими заявленными объемами и ожидаемыми издержками производства изначально рассчитывали на какую-то поддержку со стороны бюджета.

Сбитый летчик и торговая война

В том же 2017 году «Ренова» подписала соглашения о возведении теплиц в Чувашии (там хоть и с отставанием, но какие-то работы сейчас ведутся), а также в Пермском крае и Свердловской области, где «овощные проекты» по разным причинам так и остаются на бумаге.

Поэтому выходит, что тепличное хозяйство под Сосногорском теперь является основным объектом в ожидаемой сделке по продаже «тепличного бизнеса» Виктора Вексельберга компании «Гринхауз», зарегистрированной в Москве в июле этого года (уставный капитал 10 тысяч рублей).

Напомним, что «Ренова» имеет активы в разных отраслях в России и за рубежом, в том числе в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике и телекоммуникациях. На их фоне короткая история с выращиванием овощей выглядит какой-то случайностью. Но надо брать во внимание, в какое время к ним возник интерес. А возник он на фоне международных санкций и торговой войны с Турцией из-за сбитого российского самолета на границе с Сирией. Похоже, чтобы восполнить возможные фруктово-овощные потери, Кремль и привлек к решению продовольственных задач крупный российский бизнес.

«Тотальный кризис»

Больше других из-за международных санкций пострадал сам Виктор Вексельберг (ему запрещен въезд на территорию США). И по иронии судьбы они напрямую связаны с Коми.

В апреле 2018 года Минфин США включил Вексельберга и его «Ренову» в санкционный список из-за «ведения им деятельности в энергетическом секторе экономики России», а также из-за того, что «два близких к Вексельбергу человека были задержаны властями России за подкуп чиновников». Под «близкими» подразумевались топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик и генеральный директор компании «Т Плюс» (контролировала предприятия ЖКХ Воркуты через кипрские офшоры) Борис Вайнзихер, которые подозреваются в даче взяток высшим должностным лицам Коми (в период правления Вячеслава Гайзера) на сумму более 800 миллионов рублей.

Сам Виктор Вексельберг, исхитрившийся в свое время каким-то образом попасть на инаугурацию Президента США Дональда Трампа, эти санкции назвал «тотальным жизненным кризисом». Он, как истинный российский патриот-миллиардер, несколько лет назад перевез свою семью на постоянное место жительства в США и теперь не имеет возможности регулярно видеться с дочкой и внуком.

В такой жизненной ситуации Вексельбергу уж точно не до каких-то там сосногорских теплиц. В условиях санкций ему бы сохранить свой основной бизнес. Есть, правда, еще один вариант: по примеру другого олигарха – Олега Дерипаски (неожиданно передал контроль за своей «алюминиевой империей» американцам и англичанам) – как-то договориться с властями США.

Сергей МОРОХИН.