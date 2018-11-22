Почему плата за бытовые отходы увеличилась в 5 раз, а республике не удалось сэкономить 14 миллиардов рублей?

С 1 ноября в Коми стартовала «мусорная реформа». Уже в декабре все жители получат квитанции, в которых появится строка «обращение с твердыми коммунальными отходами» (ТКО). Обитатели многоквартирных домов будут платить 165 рублей в месяц, жители домов с печным отоплением — 72. То есть плата за мусор возрастет в среднем в 5 раз.

Однако есть вероятность, что 30 ноября Арбитражный суд остановит данный процесс: в этот день должен быть рассмотрен иск по оспариванию итогов конкурса по выбору регионального оператора.

Бензин нынче дорог

Как утверждает первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Ольга Микушева, спецы ее ведомства два года в поте лица трудились, определяя основные параметры реформы. И с большими потугами родили территориальную схему обращения с ТКО. Правда, результат оказался шокирующим: большая часть мусорных денег уйдет на транспортировку мусора. На сортировку, переработку, утилизацию и прочие работы остается пшик, что делает такую «реформу» в большой степени бессмысленной.

Первый конкурс по выбору регионального оператора по обращению с ТКО состоялся 12 апреля 2018 года. Сумма контракта завораживала: максимально допустимая величина стоимости услуг оператора на 10 лет была установлена в размере 43,8 миллиарда рублей. Позже этот размер был скорректирован до 37,7 млрд рублей.

Двое из ларца

В конкурсе участвовали два юрлица: ООО «Экопром» (г. Нижний Новгород) и фирма ООО «Ухтажилфонд». Поскольку для большинства жителей республики обе конторы неизвестны, приведем несколько фактов из общедоступных досье.

Компания «Экопром» работает с отходами уже 23 года, обслуживает более 5 миллионов жителей. Эксплуатирует 24 мусороперегрузочных станции, 3 мусоросортировочных завода, 6 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). В ее распоряжении более 600 единиц спецтехники и 41 тысяча контейнеров различной емкости. Работает в десяти субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Саратов, Уфа, Нижний Новгород и ряд других).

Про компанию «Ухтажилфонд» «Трибуна» писала многократно на протяжении последних пяти лет, причем чаще о недостатках. В Ухте бенефициарами фирмы считают бывших депутатов Госсовета и авторитетных предпринимателей Виталия Габуева и Евгения Лядова. Не беремся утверждать, что это именно так. Но при этом уставной капитал коммунальной «конторы» «Ухтажилфонд» — всего 10 тысяч рублей. Компания обслуживает порядка 450 многоквартирных домов Ухты, большого опыта работы с отходами у нее нет, зато есть долги перед кредиторами. Об этом свидетельствует такой факт: недавно Арбитражный суд рассматривал иск «Коми энергосбытовой компании» (дело А29-15237/2018) к «Ухтажилфонду». Тем не менее, ее руководство смело бросилось в омут борьбы за чистоту всей республики!

«Чужие» здесь не ходят

Победителем апрельского аукциона было признано ООО «Ухтажилфонд». Естественно, ООО «Экопром» не согласилось с итогами торгов и обжаловало действия Министерства энергетики и ЖКХ Коми в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС РФ). И та выдала предписание, обязав министерство провести повторные торги. Новый конкурс проводился в июне. На сей раз «чужака» вообще не допустили до участия по формальным признакам. Участник был один, он и стал победителем, определив стоимость своих услуг в 29,9 миллиарда рублей. И эту сумму фирма возьмет из наших карманов (по 165 рублей в месяц с каждого жильца МКД).

Сколько же изначально предлагал ООО «Экопром» за такой же пакет услуг? Эта сумма почти на 13 миллиардов меньше и составляет 17 млрд рублей. Представитель этой фирмы А. Пономарев утверждает, что при таком раскладе плата с человека была бы менее ста рублей в месяц. Кроме того, ООО «Экопром» предложило осуществить инвестиционную программу на территории республики по утилизации ТКО и построить мусороперерабатывающие заводы, направив на эти цели собственные финансовые ресурсы на сумму более одного миллиарда рублей.

За кулисами конкурса

Кто же откажется сэкономить для республики 13 миллиардов да еще и получить миллиардный инвестиционный бонус в виде заводов? Казалось бы, за такого инвестора МинЖКХ Коми должно ухватиться двумя руками, невзирая на формальные «неувязки» в заявочных документах на конкурс (при желании их можно было оперативно исправить).

Однако, судя по всему, региональные чиновники сделали все, чтобы отодвинуть «Экопром» от мусорного бизнеса в Коми. Почему — можно только гадать. Возможно, испугались, что «варяги» будут менее управляемыми, чем своя доморощенная фирма. Но есть и другие, более мрачные версии. Ведь когда идет борьба за многомиллиардный мусорный кусок, в подковерной схватке могут участвовать другие «бульдоги»…

При этом стоит отметить, что «мусорные войны» в Москве и вокруг нее ведутся не первый год, рынок там давно поделен между пятью крупными «игроками», а самым крупным является фирма «Хартия», которой «рулит» сын генерального прокурора страны Игорь Чайка. Как пишет газета «Ведомости», после дележа мусорного рынка в Подмосковье прокурорский сынок заявил, что его интересует рынок переработки мусора и в других регионах. Наверняка и остальные мусорные магнаты обратили свои взоры на периферию.

Можно предположить, что и наши местные предприниматели не остались в стороне, наблюдая за тем, какие громадные деньги вращаются в мусорном бизнесе. Не исключено, что за их спинами прячутся влиятельные люди, оказавшиеся посильнее «Экопрома».

Что дальше?

После удачи на конкурсе ООО «Ухтажилфонд» создало управление регионального оператора по работе с ТКО, которое возглавил некий Владимир Киселев. Этот, очевидно, «крупный специалист» в мусорном деле (в прошлом — сотрудник милиции) сегодня по совместительству является еще и директором ООО «Центр экологического партнерства», учредил которое все тот же бизнесмен Виталий Габуев. И это управление, развернув бурную деятельность, теперь к «Ухтажилфонду» может не иметь никакого отношения. При желании «мамку» можно и обанкротить. Как говорится, мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Некоторые факты наводят на мысль, что такой вариант возможен.

Наши читатели предоставили письмо, отправленное директору «Ухтажилфонд» Елене Величко из адвокатской конторы Санкт-Петербурга, куда, вероятно, обратилась руководитель компании за помощью еще по одному делу за номером А29-13249/2018. Из текста письма следует, что компания находится в сложном финансовом положении, у нее накоплены немалые долги. Консультант юридической фирмы советует срочно избавиться от ООО «Ухтажилфонд» и предлагает (за небольшие сравнительно деньги) несколько вариантов решения проблемы — от увода компании в офшор до банкротства.

Бани, вокзалы, кладбища…

Как уже отмечалось, региональный оператор начал работу и готовит квитанции для оплаты своих трудов. В приказе министерства за номером 37/2-Т говорится, что за два месяца планируется обработать 431 тысячу кубометров отходов, на что будет затрачен 381 миллион рублей. Откуда они возьмутся? Если люди заплатят по полученным квитанциям, этого хватит с избытком.

Но эти сборы — только часть того, что будет получать оператор. Утилизацию мусора будут оплачивать все: вокзалы и кинотеатры, магазины и рестораны, школы и детсады, бани и парикмахерские, музеи и кладбища… В приказе 37/1-Т министерство определило объемы и нормы мусора на каждый объект. Наверняка все собранные с учреждений деньги будут «возвращены» им в виде стоимости билетов, услуг и товаров. За все заплатит покупатель, то есть мы с вами, уважаемые читатели.

Кроме того, с 1 января расценки могут повыситься — у оператора есть такая возможность. А причины найдутся: оператор ведь взял кредиты на закупку машин, контейнеров, ему нужно «отбивать» эти деньги…

В ожидании «часа икс»

Есть еще один неприятный вопрос: зачем нужно было спешить с «мусорной реформой» в Коми, начав ее на два месяца раньше, чем другие регионы?

Ряд экспертов связывает это с арбитражным процессом по оспариванию итогов аукциона. Тяжба идет уже несколько месяцев, и вердикт суда может, мягко говоря, разочаровать тех, кто лоббирует интересы «Ухтажилфонда». Может, именно поэтому судебный процесс удивительным образом затягивается?

Заключительное заседание Арбитражного суда было назначено на 16 ноября, но судья неожиданно сказалась больной. Следующее заседание суда назначено на 30 ноября. Переносить его просто некуда — и по судебным правилам, и по жизненным реалиям. А если дело выиграет «Экопром», всю процедуру по выбору регионального оператора нужно начинать сначала. К тому же после недавнего предупреждения Владимира Путина о «перегибах на местах» (чрезмерной финансовой нагрузке на население) придется уменьшить тариф. И тогда наверняка потребуется козел отпущения.

Вот только кого будут наказывать? На интернет-портале «Республиканская коалиция» сообщается: «Разработкой схемы вывоза ТБО занималось АО «Коми коммунальные технологии», руководителем компании является Игорь Максимов — муж первого заместителя главы правительства Ларисы Максимовой. При этом профильные министерства — ЖКХ, природы, строительства, чья прямая компетенция заключается в соблюдении интересов населения, — отстранились от участия в этом вопросе».

Владимир ИВАНОВ, Тамара ПРОСУЖИХ, Валерий ТОРЛОПОВ,

члены Координационного совета управдомов Ухты.

Анатолий ПОЛЬКИН.